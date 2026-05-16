Эксперт Минздрава назвала залог здоровья и долголетия

«Необходимо проходить профилактические осмотры, следить за уровнем артериального давления, холестерина и глюкозы. Это те показатели, которые определяют раннее сосудистое старение. Если человек понимает, что его здоровье в его руках, то у него есть все шансы дожить до 100 лет», – сказала она РИА «Новости».

По ее словам, наиболее эффективным способом поддержать активное долголетие является изменение образа жизни. Отказ от вредных привычек, физическая, когнитивная и социальная активность, а также правильное питание.

Ткачева отметила, что генетика не играет решающей роли в долголетии. В семьях долгожителей могут быть родственники, умершие в молодом возрасте. В то же время при неблагоприятной наследственности стать долгожителем возможно.

