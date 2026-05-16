Столичные следователи прекратили преследование актрисы Артамоновой

Tекст: Катерина Туманова

«В ходе следственных действий было установлено, что Артамонова совершила правомерное пресечение общественно опасного посягательства при защите своих интересов путем причинения посягающему вреда, который внешне напоминает преступление, что правоохранителями было квалифицировано как совершение действий, предусмотренных статьей 37 УК РФ (необходимая оборона)», – сообщил собеседник ТАСС в правоохранительных органах.

Он уточнил, что дело в отношении женщины завершено, правомерность ее действий проверяли московские следователи СК России и полиции.

Следователи и полицейские установили, что причиной необходимой обороны стал тот факт, что в конфликте актриса защищала интересы детей. В ходе конфликта Анна Артамонова нанесла ножевое ранение одному из участников ссоры, после чего против нее возбудили уголовное дело, по которому ей грозило до трех лет лишения свободы.

Напомним, в столичном главке МВД подтвердили, что 2 февраля на Малой Ботанической улице произошел конфликт, который перерос в драку с ножевым ранением, при этом еще один участник получил телесные повреждения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, актриса Артамонова объяснила использование ножа в конфликте на парковке в Москве. Артамонову обвинили в умышленном причинении легкого вреда здоровью.