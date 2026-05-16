    Обогащенный Ираном уран может поработать на Россию
    16 мая 2026, 01:30 • Новости дня

    NYT узнала об усиленной подготовке Трампа к продолжению войны с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    После возвращения из Китая президент США Дональд Трамп должен принять решение о возобновлении ударов по Ирану, так как основные его советники разработали планы боевых действий из-за того, что мирные переговоры зашли в тупик.

    «В пятницу президент Трамп вернулся из Китая, где ему предстояло принять важные решения по Ирану, поскольку его ближайшие помощники разработали планы возобновления военных ударов на случай, если Трамп решит попытаться выйти из тупика с помощью новых бомбардировок», – пишет New York Times (NYT).

    По словам помощников, Трампу еще предстоит принять решение о дальнейших шагах. Официальные лица из заинтересованных стран пытаются достичь компромисса, который побудил бы Иран вновь открыть Ормузский пролив и позволил бы Трампу объявить о победе, а также попытаться убедить скептически настроенных американских избирателей в том, что дорогостоящая и смертоносная военная вылазка в Иран увенчалась успехом, говорится в статье.

    При этом Трамп повторил журналистам на борту президентского самолета вскоре после того, как покинул Пекин, что последнее мирное предложение от Ирана неприемлемо.

    «Я просмотрел это, и если мне не нравится первое предложение, я просто выбрасываю это», –  сказал он.

    Трамп сказал, что обсуждал Иран с председателем КНР Си Цзиньпином, стратегическим партнером Тегерана, который зависит от нефти и газа, поставляемых через пролив. Но он не просил господина Си оказывать давление на Иран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер допустил окончание военной операции «Эпическая ярость» после достижения соглашения с Тегераном. А в середине мая намекнул на продолжение боевых действий против Ирана. По пути из КНР он пообещал довести до конца военную операцию в Иране, в очередной раз заявив о полной победе США над Ираном.

    15 мая 2026, 11:46 • Новости дня
    Юшков оценил слова Трампа о готовности Китая покупать нефть у США

    @ Handout/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Китай может возобновить покупку американской нефти, но при условии, что Вашингтон сделает шаги навстречу: например, отменит санкции против нефтеперерабатывающих заводов, снизит тарифы на китайские товары, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Так он прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что Си Цзиньпину понравилось предложение о закупке нефти у США.

    «Китай ранее импортировал углеводороды из США. Но Штаты никогда не были лидерами по поставке, скажем, нефти в КНР. Речь шла о небольших объемах. Пекин прекратил закупать энергоносители в связи с торговой войной, которую развязал Дональд Трамп», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    Он допустил, что Китай может возобновить покупку американской нефти, но при ряде условий. «Вашингтон должен сделать шаги навстречу: например, отменить санкции против нефтеперерабатывающих заводов, снизить тарифы на китайские товары или подписать с Пекином более выгодное для Поднебесной торговое соглашение», – рассуждает собеседник.

    Однако, как заметил аналитик, Белый дом не только не отменил импортные пошлины, но и продолжил вводить новые ограничительные меры против Китая. На этом фоне заявление Трампа о готовности КНР закупать нефть из США вызывает вопросы, добавил Юшков. По его мнению, в ближайшее время либо Вашингтон пересмотрит санкционную политику и Пекин действительно начнет покупать американские энергоресурсы, либо выяснится, что слова президента недостоверны.

    «Трампу свойственно преувеличивать, утверждать, что все замечательно, переговоры были супер-успешные, достигнуты сделки. Но на практике его слова зачастую не подтверждаются. Поэтому, на мой взгляд, в истории вокруг закупок энергоносителей следует дождаться статистики за ближайшие месяцы», – считает эксперт. Вместе с тем, если Поднебесная и возобновит импорт американской нефти, речи об отказе от российской не идет.

    «Традиционно Китай берет нашу нефть сорта ВСТО – она малосернистая и в этом плане похожа на американскую. Но в последние месяцы Пекин увеличивал объемы закупки российских энергоресурсов еще и за счет Urals (это сорт высокосернистой нефти). Я сомневаюсь, что КНР будет сокращать импорт нефти из России и одновременно наращивать из США», – заключил Юшков.

    Ранее Дональд Трамп сообщил о намерении властей Китая приобретать американскую нефть. По его словам, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе переговоров с Си Цзиньпином. Президент США считает, что КНР «получает большую часть» энергоресурсов из Ирана.

    «Они согласились с тем, что хотят покупать нефть у Штатов. Они приедут в Техас – мы направим китайские суда в Техас, в Луизиану, на Аляску», – сказал глава Белого дома в интервью Fox News. Примечательно, что по итогам предыдущей встречи лидеров двух стран в октябре 2025 года Трамп также заявлял, что Пекин согласился закупать американские энергоносители. Каких-либо соглашений при этом подписано не было.

    Напомним, в четверг прошли переговоры президента США и председателя КНР. В ходе них стороны обсудили основные вопросы двусторонних отношений, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, обстановку на Корейском полуострове и украинский кризис, передает Центральное телевидение Китая.

    Си заявил, что 2026 год должен стать историческим и знаменательным для американо-китайских отношений. «Смогут ли Китай и США преодолеть так называемую ловушку Фукидида и создать новую модель отношений между великими державами? Это вопросы, поставленные историей, миром и народами», – сказал он.

    Китайский лидер также назвал тайваньский вопрос ключевым в отношениях Китая и США. По его словам, поддержание мира в Тайваньском проливе возможно только при отказе от идеи «независимости Тайваня», поскольку она несовместима со стабильностью в регионе. Си также сообщил, что в среду делегации КНР и США обсуждали экономические и торговые вопросы и добились «сбалансированных и позитивных результатов».

    Он добавил, что Китай и Штаты договорились выстраивать конструктивные, стратегические и стабильные отношения в качестве нового позиционирования связей двух стран. В пятницу американский и китайский лидеры провели неформальные переговоры. Трамп заявил, что США заключили с Китаем «фантастические торговые сделки», однако он не привел деталей соглашений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Америка находится на переговорах в не самой лучшей позиции и о чем стороны в любом случае не смогут договориться друг с другом.

    15 мая 2026, 14:38 • Новости дня
    Аракчи прокомментировал возможность передачи обогащенного иранского урана России
    @ Sha Dati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Аббас Аракчи заявил, что Тегеран намерен обсудить с Москвой вопрос судьбы обогащенного урана, однако такие консультации начнутся только после перехода Ирана и США к предметному рассмотрению этой темы.

    Власти Ирана намерены поднять вопрос о судьбе обогащенного урана в контактах с Москвой, передает РИА «Новости». Однако это произойдет только после того, как Тегеран и Вашингтон начнут решать данную проблему.

    «Как только мы перейдем к этому этапу, очевидно, у нас будет больше консультаций с Россией», – заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции.

    По словам дипломата, сейчас эта сложная тема находится в тупике и не входит в актуальную повестку отношений с американцами. Стороны договорились отложить дискуссию на более поздние этапы. При этом глава ведомства подчеркнул, что Иран высоко ценит инициативу и стремление России помочь в разрешении ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подтвердил актуальность инициативы по вывозу обогащенного урана из Ирана на российскую территорию.

    Вашингтон и Тегеран обсуждают введение долгосрочного моратория на обогащение урана.

    Иранские власти допускают возможность передачи части своих запасов Москве.

    15 мая 2026, 19:11 • Видео
    Руководство США поражено Китаем

    Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    15 мая 2026, 21:12 • Новости дня
    Трамп придумал новое обидное прозвище для демократов
    @ Annabelle Gordon/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Дональд Трамп заявил, что придумал новое прозвище для представителей Демократической партии США – «Dumocrats» (тупократы), обыграв английское слово dumb (тупой, глупый). Об этом он рассказал в интервью ведущему Шону Хэннити на телеканале Fox News.

    По словам Трампа, идея прозвища возникла у него во время обсуждения лидера демократического меньшинства в Палате представителей Хакима Джеффриса, которого он вновь подверг резкой критике и назвал «человеком с очень низким IQ», пишет New York Post.

    «Он глупый парень, он демократ, и я подумал: какое отличное название для этого», – пояснил президент США, отметив, что специально убрал букву «b» из слова Dumocrats.

    Американский лидер также напомнил о своих недавних нападках на Джеффриса в соцсетях. Ранее республиканец обвинял политика в подстрекательстве к насилию после очередного покушения на него и требовал привлечь демократа к ответственности.

    Как отмечают американские СМИ, Трамп уже начал использовать новое прозвище в публичных выступлениях. Во время одного из мероприятий в Овальном кабинете он пошутил, что демократы поддержали бы строительство стены на границе с Мексикой, если бы сам Трамп неожиданно выступил против этой идеи.

    Ранее Трамп заявил о возможности визита в Россию в 2026 году.

    15 мая 2026, 18:38 • Новости дня
    Делегация США выбросила все китайские подарки перед вылетом домой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сопровождающие при визите в Китай американского лидера Дональда Трампа перед возвращением на родину избавились от всего, что им выдали в Китае, пишут СМИ.

    Американские представители избавились от всех вещей и подарков, выданных им во время государственного визита в КНР, сообщает «Российская газета». Журналистка New York Post Эмили Гудин уточнила, что на президентский борт строго запрещено проносить любые китайские вещи.

    «Американский персонал забрал все, что раздавали китайские чиновники перед тем, как мы сели в самолет AF1, и выбросил в мусорный бак у подножия трапа», – написала репортер. Среди выброшенных предметов оказались аккредитации, специальные значки и одноразовые телефоны.

    Ведущая Fox News Эйнсли Эрхардт ранее отмечала, что американцы пользовались в Пекине только местными устройствами связи, оставив личные гаджеты дома.

    Как уже писала в пятницу газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп завершил трехдневный государственный визит в Пекин. Подводя итоги, американский лидер сообщил о готовности китайских властей закупать нефть, а основатель компании Tesla, мультимиллиардер Илон Маск назвал поездку потрясающей.

    15 мая 2026, 14:45 • Новости дня
    Трамп отверг последнее предложение Ирана по урегулированию конфликта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп заявил, что счел неприемлемым последнее предложение Ирана по урегулированию конфликта с Вашингтоном из-за позиции Тегерана по ядерной программе.

    Президент США Дональд Трамп счел неприемлемым план по урегулированию двустороннего конфликта, передает РИА «Новости».

    Глава государства подчеркнул, что категорически не допустит появления у Исламской республики оружия массового поражения.

    «Я смотрю на него, и если мне не нравится первое предложение, я просто выбрасываю его... Если у них есть что-либо ядерное в любой форме, я не читаю остальные 40 страниц», – заявил политик журналистам.

    В ответ на вопрос о возможности возобновления военных ударов Трамп выразил твердую уверенность в том, что Тегеран никогда не получит ядерный арсенал.

    По его словам, Вашингтон устроила бы пауза в обогащении урана на 20 лет. Однако для заключения подобного соглашения американской стороне требуются реальные и надежные гарантии соблюдения условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер пригрозил Тегерану полным уничтожением при отказе от сделки.

    Несколькими днями ранее он назвал совершенно неприемлемой ответную реакцию Исламской республики на инициативу Вашингтона.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи исключил вопросы ядерной сферы из мирного плана.

    15 мая 2026, 16:18 • Новости дня
    Трамп заявил о полной военной победе США над Ираном

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский лидер Дональд Трамп объявил о полном военном разгроме вооруженных сил Ирана, включая уничтожение флота, авиации и систем противовоздушной обороны.

    Соединенные Штаты разгромили военный потенциал Ирана и одержали полную победу. Президент США Дональд Трамп сделал соответствующее заявление журналистам на борту своего самолета, передает ТАСС.

    «Мы одержали полную военную победу. Мы полностью разгромили весь их флот. Мы полностью сокрушили их ВВС. Полностью разгромили ПВО и системы слежения, уничтожили их лидеров», – подчеркнул он.

    Глава Белого Дома также раскритиковал прессу, включая телекомпанию CNN и газету The New York Times, за искажение информации о триумфе американских военных. Трамп назвал попытки репортеров писать о благополучном состоянии вооруженных сил Тегерана настоящей изменой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США намекнул на продолжение военной операции против Тегерана. До этого Трамп  сообщил об окончании вооруженного конфликта. А в начале апреля американский лидер уже заявлял о полной победе Соединенных Штатов.

    15 мая 2026, 15:42 • Новости дня
    Трамп и Си Цзиньпин сошлись в желании урегулировать украинский конфликт

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидеры Соединенных Штатов и Китая обсудили ситуацию на Украине во время визита американского президента в Пекин и пришли к единому мнению о необходимости мирного разрешения кризиса.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе визита в Пекин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, на которых обсуждалась ситуация на Украине, передает РИА «Новости».

    «Да, мы это обсудили... Это тот конфликт, урегулирование которого мы хотим увидеть», – подчеркнул американский лидер в беседе с журналистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп обсудили украинский кризис в Пекине.

    Лидеры двух государств договорились выстраивать конструктивные и стабильные двусторонние отношения.

    В конце апреля американский лидер заявил президенту России Владимиру Путину о близости сделки по урегулированию конфликта.

    15 мая 2026, 06:39 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану уничтожением при отсутствии сделки с США

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп пригрозил Тегерану полным уничтожением в случае отказа от заключения соглашения с Вашингтоном, отметив готовность нанести повторные удары по ядерным объектам.

    Президент США предупредил о возможности повторных бомбардировок иранских ядерных объектов для предотвращения доступа к урану, передает РИА «Новости». Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон круглосуточно следит за объектами, которые уже подвергались атакам.

    Политик заявил о готовности применить силу, если Тегеран попытается вывезти ядерные материалы. «Они могут заключить сделку или будут уничтожены. Я не хочу этого делать», – отметил он в интервью телеканалу Fox News.

    Президент США подчеркнул, что в результате предыдущих ударов американские бомбы разрушили вентиляционные шахты, обрушив гору на ядерный объект. Несмотря на то что уран оказался погребен глубоко под землей, президент США выразил желание забрать его, пояснив, что так ему было бы спокойнее.

    В начале мая глава Белого дома письменно уведомил Конгресс США о завершении конфликта с Ираном.

    Президент США намекнул на продолжение операции в отношении Тегерана, упомянув военный разгром Ирана в числе достижений своей администрации.

    В конце апреля президент США поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана.

    В середине апреля американский лидер анонсировал планы совместного с Тегераном вывоза обогащенного урана.

    15 мая 2026, 09:04 • Новости дня
    Euractiv сообщил о готовности стран Балтии защищать Ормузский пролив

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Латвия и Литва готовы принять участие в возможной европейской миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, однако считают, что это не должно ослабить восточный фланг НАТО, сообщил портал Euractiv.

    Латвия и Литва выразили готовность принять участие в возможной миссии Евросоюза в Ормузском проливе, передает ТАСС.

    При этом в Вильнюсе и Риге подчеркивают, что развертывание сил не должно ослаблять защиту восточного фланга НАТО. Ранее Латвия уже направляла свои ресурсы для участия в операции Aspides в Красном море.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас выступила с инициативой расширить зону действия миссии Aspides на Ормузский пролив. Ряд стран ЕС уже согласились выделить дополнительные корабли. Однако европейские дипломаты выражают обеспокоенность ограниченностью военно-морских ресурсов и возможной дополнительной нагрузкой на силы альянса в регионе Балтийского моря.

    Правительство Эстонии также рассматривает варианты участия в коалиции по возобновлению судоходства в Ормузском проливе. Таллин может отправить штабных офицеров, группы подводных роботов или минный тральщик. По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, окончательный выбор зависит от численности контингента и переговоров с парламентом.

    «Если речь идет о штабных офицерах, то их будет немного. Если это будет команда подводного робота, то потребуется менее 10 человек. Если это экипаж корабля, то число окажется значительно больше, так как речь идет о целом корабле с обслуживающим персоналом, то есть от 40 до 60 человек», – пояснил Певкур. Сейчас эстонские власти оценивают стоимость каждого из вариантов и уточняют потребности союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, международная коалиция согласовала военную миссию по разблокировке Ормузского пролива.

    Правительство Эстонии запланировало отправку военнослужащих для участия в этой операции.

    Власти Италии перебросили в ближневосточный регион два минных тральщика.

    15 мая 2026, 15:59 • Новости дня
    Трамп пообещал довести до конца военную операцию в Иране

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон планирует возобновить военные действия на иранской территории для полного выполнения поставленных задач, включая возможное уничтожение энергетической и транспортной инфраструктуры, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    Соединенные Штаты выполнили текущие задачи лишь частично, поэтому американские войска обязательно вернутся для окончательного достижения целей, передает ТАСС. Об этом рассказал президент страны Дональд Трамп во время перелета из КНР.

    «Мы закончили, наверное, на 70-75%. Мы не все доделали до конца. Мы вернемся и все доделаем», – подчеркнул глава государства в беседе с журналистами на борту президентского самолета.

    Политик также добавил, что американская армия способна полностью ликвидировать критическую инфраструктуру исламской республики всего за два дня. По его словам, вооруженные силы могут оперативно вывести из строя все мосты и электросети страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая глава Белого дома письменно уведомил Конгресс о завершении конфликта.

    Позже американский лидер допустил окончание военной операции «Эпическая ярость» после достижения соглашения с Тегераном.

    В середине месяца политик намекнул на продолжение боевых действий против Ирана.

    15 мая 2026, 11:45 • Новости дня
    Лавров назвал простенькой комбинацией требования США к Китаю по Ормузу

    Tекст: Мария Иванова

    Стремление Вашингтона заставить Пекин повлиять на позицию Тегерана по Ормузскому проливу было охарактеризовано главой МИД Сергеем Лавровым как примитивная комбинация, недостойная служить примером для мировой дипломатии.

    Глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал ситуацию по итогам визита в Индию, передает РИА «Новости».

    Дипломат счел сомнительной тактику американской стороны.

    «Знаете, такая простенькая комбинация, конечно. Я не думаю, что это тот пример, на который должна равняться международная дипломатия», – заявил Сергей Лавров журналистам. Речь идет о попытках Вашингтона заставить китайское руководство повлиять на решения Ирана касательно открытия Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры США и Китая договорились сохранить Ормузский пролив открытым для транзита энергоресурсов.

    Иранские военные десятикратно увеличили зону своих операций в этой акватории.

    Пекин ранее выразил готовность содействовать запуску мирных переговоров между Тегераном и Вашингтоном.

    15 мая 2026, 11:04 • Новости дня
    Лавров назвал отношения Путина и Трампа дружескими

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Диалог между президентами России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа традиционно носит товарищеский и взаимоуважительный характер, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Стороны придерживаются четких пониманий, выработанных в ходе переговоров на Аляске, сказал Лавров, передает РИА «Новости».

    «Дух в отношениях между президентами России и США всегда дружеский, товарищеский и взаимоуважительный», – сказал он.

    Лавров напомнил, что в августе 2025 года Москву посетил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф. Он представил идеи Вашингтона по устойчивому урегулированию украинского кризиса, которые учитывали недопустимость вступления Киева в НАТО и признание текущих территориальных реалий. Спустя неделю на саммите в Анкоридже российский лидер выразил готовность поддержать эти инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале глава МИД России Сергей Лавров заявил об отличных отношениях Путина и Трампа. В марте министр подтвердил сохранение Вашингтоном достигнутых на Аляске договоренностей. На прошлой неделе российский лидер рассказал о достойных словах американского коллеги про День Победы.

    15 мая 2026, 10:37 • Новости дня
    Власти Абу-Даби заявили об ускорении строительства трубопровода в обход Ормуза

    Tекст: Мария Иванова

    Объединенные Арабские Эмираты намерены форсировать создание новой транспортной артерии для энергоносителей в обход Ормузского пролива, запуск которой ожидается уже в 2027 году.

    Правительство Абу-Даби приняло решение ускорить темпы возведения трубопровода, проходящего в обход Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

    Соответствующее распоряжение было опубликовано пресс-службой кабинета министров эмирата.

    «Его высочество поручил ADNOC ускорить реализацию проекта, поскольку компания переходит к новому этапу выполнения масштабных проектов мирового уровня для удовлетворения глобального спроса на энергию», – сказано в официальном заявлении властей в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). Уточняется, что распоряжение отдал наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян.

    В настоящее время объект находится на стадии активного строительства. Ожидается, что новая энергетическая магистраль будет полностью готова и введена в эксплуатацию в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин счел нереальным полное переключение поставок ближневосточной нефти без использования Ормузского пролива.

    Иран и США договорились о постепенном снятии ограничений на проход судов в этом регионе.

    15 мая 2026, 06:14 • Новости дня
    МИД КНР: Китай и США договорились усилить международную координацию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе государственного визита американского президента Дональда Трампа в Пекин стороны достигли договоренностей о расширении сотрудничества на мировой арене.

    Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин приняли решение расширить сотрудничество по ключевым глобальным проблемам, указали в китайском МИД, передает РИА «Новости».

    «Лидеры двух стран договорились укреплять взаимодействие и координацию по международным и региональным вопросам», – подчеркивается в сообщении китайского ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели переговоры в Пекине. Главы государств обсудили украинский кризис. Политики договорились о новой модели двусторонних отношений.

    15 мая 2026, 14:20 • Новости дня
    Главы МИД стран БРИКС потребовали от Израиля покинуть Ливан

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министры иностранных дел стран БРИКС по итогам саммита в Нью-Дели выступили с совместным требованием к израильской стороне о полном выводе вооруженных сил из Ливана.

    Руководители внешнеполитических ведомств государств БРИКС призвали израильские власти освободить ливанские земли. Соответствующее заявление было сделано по результатам встречи в Нью-Дели, пишет РИА «Новости» .

    В документе подчеркивается необходимость соблюдения ранее достигнутых соглашений. «Они призвали Израиль соблюдать договоренности, достигнутые с правительством Ливана, и вывести свои оккупационные силы со всей ливанской территории, включая пять районов на юге Ливана, где они продолжают находиться», – отмечается в тексте заявления.

    Ранее в пятницу участники саммита БРИКС в Нью-Дели также выступили за немедленное снятие всех ограничений с Гаваны. Как писала газета ВЗГЛЯД, удары Израиля по Ливану разрушат перемирие США и Ирана.

    До этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отказался прекращать войну в Ливане ради соглашения США с Ираном.

