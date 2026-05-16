    16 мая 2026, 00:30 • Новости дня

    Дополнительные ограничения введены в аэропортах Краснодара и Геленджика

    Tекст: Катерина Туманова

    Для безопасности полетов в аэропортах Краснодара и Геленджика введены дополнительные ограничения, сообщил в Max-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорты Краснодара (Пашковский) и Геленджика: введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    В Росавиации уточнили, что, согласно действующим NOTAM, аэропорт Геленджика принимает и отправляет рейсы с 8.30 до 20.00, Краснодара – с 09.00 до 23.00 МСК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу над Россией перехватили и уничтожили 355 украинских беспилотников самолетного типа. В пятницу в аэропорту Сочи временно приостановили прием и вылет самолетов.


    15 мая 2026, 06:51 • Новости дня
    Украина передала России искалеченных военнопленных в критическом состоянии

    Мирошник: ВСУ вернули России пленных в критическом состоянии

    Tекст: Вера Басилая

    Во время последнего обмена украинская сторона выдала несколько российских бойцов, находящихся на грани жизни и смерти из-за тяжелейших увечий и ампутаций. заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    По словам Мирошника, Киев вернул российской стороне военнослужащих с серьезными ранениями, речь идет о десятках бойцов с ампутированными конечностями, передает РИА «Новости».

    «Несколько человек нам передали в критическом состоянии на грани жизни и смерти», – заявил дипломат.

    Мирошник добавил, что причины появления столь тяжелых увечий предстоит выяснить медикам. Специалисты должны установить, стали ли ампутации следствием боевых действий или результатом жестокого обращения в плену. По словам посла, возвращение десятков искалеченных солдат выглядит весьма многозначительно.

    Ранее Мирошник заявил, что украинские военные применяют к российским пленным пытки электричеством и водой.

    Мирошник сообщил о введении украинскими военными неизвестных препаратов пленным российским солдатам.

    В феврале Мирошник рассказал о содержании захваченных бойцов в клетках секретных тюрем.

    15 мая 2026, 19:20 • Новости дня
    Российский боец в зоне СВО в одиночку удерживал позицию восемь месяцев

    Боец ВС России Шорох восемь месяцев один удерживал позицию в Запорожской области

    
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащий Вооруженных сил России рассказал журналистам, как восемь месяцев самостоятельно оборонял точку в Запорожской области в зоне СВО, получая припасы с помощью беспилотников.

    Боец ВС России с позывным Шорох рассказал RT, что восемь месяцев один удерживал позицию у Работино в Запорожской области.

    «Пока я находился там, было время подумать, переосмыслить какие-то... В жизни, что там надо, поменял... поведение. Над многими моментами пришлось подумать», – сказал военнослужащий.

    Защитник уточнил, что заступил на боевое дежурство 22 мая, а покинул укрытие только 29 января следующего года. Доставка продуктов и воды велась с помощью дронов. Зимой военному иногда приходилось оставаться в укрытии по несколько дней, скрывая следы на снегу, чтобы не выдать себя противнику.

    Ранее сообщалось, что доброволец СВО с позывным Мулла провел в тылу украинских войск 130 дней. До этого стало известно, что младший сержант ВС РФ Денис Свиридов полтора месяца в одиночку удерживал огневую точку в ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России оборонявшемуся 68 дней рядовому Сергею Ярашеву.

    15 мая 2026, 19:11 • Видео
    Руководство США поражено Китаем

    Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    15 мая 2026, 14:42 • Новости дня
    Вокзал Грозного первым в мире получил сертификат «Халяль»
    Вокзал Грозного первым в мире получил сертификат «Халяль»
    @ Таисия Боршигова/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Железнодорожный комплекс столицы Чечни первым в мире официально признан отвечающим исламским нормам благодаря наличию молельных комнат и передовой инфраструктуре, сообщили в РЖД.

    Пассажирский вокзал Грозного стал первым на планете среди подобных объектов обладателем сертификата «Халяль».

    «В рамках XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2026» вокзалу Грозный вручили сертификат соответствия стандартам «Халяль» Совета муфтиев России. Это первый объект пассажирской инфраструктуры, получивший такое подтверждение», – сообщили РИА «Новости» в РЖД.

    Здание открыли ровно год назад, и оно быстро превратилось в визитную карточку Чечни. Представители компании отметили, что комплекс не имеет равных в стране по планировочным и инженерным решениям.

    Для удобства пассажиров здесь предусмотрены современные системы оповещения, онлайн-табло и бесплатный доступ к Wi-Fi. На территории работают автоматизированные камеры хранения, справочные терминалы, детские зоны и комнаты матери и ребенка. Здание полностью адаптировано для маломобильных граждан.

    А накануне новый мусульманский стандарт MuslimFriendly появился в российских клиниках и санаториях. Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние пять лет экспорт российских продуктов питания по стандартам «Халяль» вырос почти в два раза – до 388 млн долларов в год.

    До этого сообщалось, что более четверти россиян уже выбирают продукцию и услуги с этой отметкой при доле мусульман в стране около 15%.

    15 мая 2026, 16:56 • Новости дня
    Минпромторг намерен увеличить экспорт халяльных непродовольственных товаров

    Минпромторг планирует нарастить экспорт российской халяльной парфюмерии и косметики

    
    @ Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Драйвером роста экспорта российской халяльной продукции в страны исламского мира станут промышленные товары, включая косметику и парфюмерию.

    Министерство промышленности и торговли России активно работает над сертификацией и адаптацией промтоваров к требованиям государств-потребителей, передает Интерфакс. По словам замглавы ведомства Романа Чекушова, в 2025 году объем экспорта отечественной халяльной продукции составил около 388 млн долларов. Покупателями выступили практически все страны исламского мира.

    «Потенциал у поставок гораздо больше. Основной объем – это, конечно, продукция, которая относится к сельскому хозяйству (к пищевой продукции и перерабатывающей промышленности), которую курирует Минсельхоз России», – заявил Чекушов в кулуарах форума «Россия - Исламский мир» в Казани.

    Заместитель министра подчеркнул, что ведомство видит значительные перспективы для промышленного сектора. Сертификаты халяль выдаются не только на продукты питания, но и на косметику и парфюмерию, производство которых активно развивается в стране. Получение таких документов российскими производителями станет одним из главных факторов дальнейшего роста экспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поставки российских продуктов питания по стандартам халяль достигли 388 млн долларов в год.

    Глава Тамбовской области Евгений Первышов доложил президенту об активном экспорте халяльной продукции в арабские страны. Министерство промышленности и торговли назвало косметику и парфюмерию пилотными категориями для проекта о «российской полке».

    16 мая 2026, 02:25 • Новости дня
    Директор «Евровидения» заявил о возможности возвращения России на конкурс
    Директор «Евровидения» заявил о возможности возвращения России на конкурс
    @ IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Исполнительный директор «Евровидения» Мартин Грин заявил, что Россия может вернуться к участию в конкурсе, так как отстранена она была исключительно из-за деятельности ВГТРК.

    По словам директора песенного конкурса, исключение России было связано с действиями российской государственной телерадиокомпании ВГТРК, «независимость которой от Кремля доказать не удалось, как установил Европейский вещательный союз».

    На вопрос о том, сможет ли Россия вернуться к участию в конкурсе, если ее телекомпания будет соблюдать правила членства, Грин ответил в эфире радиостанции LBC: «Теоретически да».

    Такое заявление разрушает сложившееся общественное мнение о том, что исключение России из конкурса означало принципиальную позицию организации по спецоперации на Украине.

    Заявления Грина вызвали волну критики среди британских парламентариев. Депутат от Либерально-демократической партии Том Гордон назвал это признание «моральной трусостью» и обвинил «Евровидение» в отказе от декларируемых ценностей ради формальных процедур. Другие британцы назвали слова Грина «ужасным предательством союзников».

    Грин говорил, что решение исключить Россию из конкурса не было связано с конфликтом на Украине.

    «В этом случае вы попадаете в действительно сложную ситуацию, когда приходится выносить очень субъективные оценочные суждения», – сказал он.

    Грин добавил, что решение включить Израиль было основано на его убеждении, и в настоящее время нет «глобального консенсуса» по ситуации с этой страной.

    «Если вы уверены, что существует глобальный консенсус, вы будете действовать очень и очень быстро. Если же вы знаете, что его нет, вам нужно будет подождать», – объяснил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2025 года Европейский вещательный союз отменил  запланированное голосование по поводу участия Израиля в конкурсе «Евровидение» в 2026 году. В апреле 2026 года стало известно о бойкоте «Евровидения-2026» из-за допуска Израиля. От участия в «Евровидении» отказались пять стран.


    15 мая 2026, 17:20 • Новости дня
    Росфинмониторинг внес группу Pussy Riot в реестр террористов и экстремистов
    Росфинмониторинг внес группу Pussy Riot в реестр террористов и экстремистов
    @ Michael Ukas/dpa/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Музыкальный коллектив Pussy Riot (признана в РФ экстремистской организацией) официально пополнил список лиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму на территории страны.

    Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла панк-группу Pussy Riot в национальный перечень террористов и экстремистов, следует из данных на сайте Росфинмониторинга. Ранее Генеральная прокуратура России настаивала на запрете деятельности группы из-за серии провокационных акций. В частности, поводом послужили инциденты в храме Христа Спасителя, выход участниц на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу 2018 года в Москве, а также ряд других правонарушений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года Тверской суд Москвы признал панк-группу экстремистской организацией. Месяцем ранее СК России завершил расследование уголовного дела против участницы коллектива Надежды Толоконниковой. А осенью 2025 года Басманный суд заочно вынес обвинительный приговор участницам объединения за фейки о Вооруженных силах России.

    15 мая 2026, 17:30 • Новости дня
    Путин поручил прокуратуре проверить защиту регионов от наводнений

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский лидер Владимир Путин поручил оценить выполнение местными властями требований законодательства по обеспечению безопасности территорий от затоплений.

    Президент Владимир Путин поставил задачу перед надзорным ведомством проанализировать готовность субъектов страны к паводкам, сообщается на сайте Кремля. Масштабную инспекцию предстоит провести сотрудникам Генеральной прокуратуры.

    «Генеральной прокуратуре Российской Федерации провести проверку соблюдения исполнительными органами субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления установленных законодательством РФ запретов и ограничений, направленных на защиту территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, включая требование об обеспечении необходимой инженерной и иной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод», – говорится в тексте поручения.

    Президент ожидает итоговый доклад до 1 сентября текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной прошлого года Генпрокуратура выявила неготовность ряда российских регионов к паводкам. До этого, в январе 2025 года президент поручил проверить работу властей Оренбургской области по устранению последствий стихии. А генпрокурор Игорь Краснов пообещал привлечь к ответственности виновных в масштабном ущербе от затоплений.

    15 мая 2026, 08:55 • Новости дня
    Швыдкой прокомментировал обращение Японии к России с просьбой о поставках нефти

    Швыдкой назвал понятным сигналом обращение Японии к России с просьбой о нефти

    Tекст: Дарья Григоренко

    Недавняя закупка Токио партии российской нефти с проекта «Сахалин-2» подтвердила острую потребность японской экономики в стабильных поставках энергоресурсов, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

    «Тот факт, что Япония обратилась к России с просьбой о продаже нефти, это понятный на сегодня сигнал. Естественно, что очень многое будет зависеть от общеполитической ситуации», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что речь идет не о новых договоренностях, а об уже завершившихся поставках. По его словам, дальнейшее развитие событий во многом зависит от ситуации на Ближнем Востоке, в частности в Иране, однако глобальный дефицит энергоносителей сохранится при любом сценарии.

    Россия остается ближайшим поставщиком для Японии, которая остро нуждается в ресурсах. Швыдкой добавил, что страны могут выстроить взаимовыгодное партнерство не только в энергетике, но и в сферах рыболовства и безопасности. Сейчас политик находится в Токио на открытии 21-го Фестиваля российской культуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, японская нефтяная компания Idemitsu приобрела партию российской нефти с Сахалина.

    Танкер Voyager с сырьем проекта «Сахалин-2» зашел в японский порт Кикума.

    Посол России в Токио Николай Ноздрев назвал условием возобновления полноценных поставок отмену санкций.

    16 мая 2026, 02:40 • Новости дня
    Дипломаты рассказали о сокрушительном ударе по Норвегии российскими санкциями

    Tекст: Катерина Туманова

    Экономика Норвегии столкнулась с серьезными трудностями на фоне очередного пакета санкций против России, что особенно заметно на севере страны, рассказали дипломаты в российском посольстве в Осло.

    «Очевидно, все это оказывает комплексное негативное влияние не только на двустороннюю торговлю, которой и без того нанесен сокрушительный удар предыдущими раундами рестрикций, но и на экономическую ситуацию на норвежском Севере, ведь в результате направленных против России санкций серьезно страдает и норвежский бизнес» – рассказали РИА «Новости» в посольстве.

    В дипмиссии подчеркнули, что поддержка Норвегией односторонних и нелегитимных санкций нарушает международное право и подрывает работу Совета Безопасности ООН.

    Представители посольства отметили, что местные СМИ регулярно сообщают о закрытии предприятий, магазинов и даже оттоке населения, особенно в приграничных с Россией районах.

    «Печально, что насущные социально-экономические потребности граждан приносятся в жертву слепому следованию санкционной политике Евросоюза», – добавили российские дипломаты.

    Напомним, в пятницу Норвегия заявила о присоединении к 20-му пакету антироссийских санкций. В сообщении МИД страны указано, что правительство сообщило в Евросоюз о присоединении Норвегии к решению Совета по 20-му пакету санкций против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Норвегия анонсировала переговоры с Россией по Арктике. Посол Корчунов пригрозил ответом на угрозы со стороны Норвегии. Евросоюз планирует  ввести 21-й пакет антироссийских санкций до 1 июля.

    15 мая 2026, 20:52 • Новости дня
    Прокуратура потребовала вернуть государству акции ТГК-14

    Прокуратура потребовала вернуть государству акции энергокомпании ТГК-14

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Надзорное ведомство добивается признания недействительной сделки по продаже акций ведущего поставщика энергии в Забайкалье и Бурятии энергокомпании ТГК-14, сообщается в материалах арбитражного суда.

    Первый заместитель прокурора Забайкальского края подал иск в арбитражный суд с требованием изъять в доход государства акции ПАО «ТГК-14». В материалах суда отмечается, что ведомство добивается отмены договора купли-продажи ценных бумаг, пишет ТАСС.

    «Первый заместитель прокурора Забайкальского края обратился в Арбитражный суд Забайкальского края в интересах РФ <…> с исковым заявлением к АО "Дальневосточная управляющая компания" (АО "ДУК"), ООО "Энергопромсбыт", ПАО "ТГК-14" о признании недействительным договора купли-продажи акций ПАО "ТГК-14", <…> применении последствий недействительности сделки в виде взыскания в доход РФ акций ПАО "ТГК-14"», – говорится в судебных документах.

    Согласно данным сервиса «Контур. Фокус», 79,32% акций ТГК-14 принадлежит АО «Дальневосточная управляющая компания» Виктора Мясника. Еще 4,86% владеет Константин Люльчев.

    Ранее в мае прошлого года полиция задержала председателя совета директоров ТГК-14 Константина Люльчева по делу о мошенничестве на 10 млн рублей из-за завышения тарифов.

    Позже, в сентябре 2025 года Генпрокуратура подала иск об изъятии акций уральской энергетической компании «Облкоммунэнерго». А в начале мая уже текущего года надзорное ведомство потребовало обратить в доход государства средства со счетов основателя «Русагро» Вадима Мошковича.

    15 мая 2026, 22:50 • Новости дня
    Путин упростил получение жителями Приднестровья российского гражданства
    Путин упростил получение жителями Приднестровья российского гражданства
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин подписал указ «О приеме в гражданство Российской Федерации жителей Приднестровья» в упрощенном режиме, в котором также прописан порядок приема в гражданство несовершеннолетних или недееспособных жителей региона.

    Как сказано в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации, его целью является «защита прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права».

    Право получить российское гражданство в упрощенной форме есть у «иностранных граждан и лиц без гражданства, достигших возраста 18 лет, обладающих дееспособностью и постоянно проживающих на день вступления в силу настоящего указа в Приднестровье».

    Заявление на получение гражданства России необходимо подать в диппредставительство или консульство России. При этом иностранцам и лицам без гражданства из Приднестровья следует предоставить удостоверяющий личность документ или сведения об отсутствии гражданства, подтвердить факт проживания в регионе, подтвердить отсутствие судимостей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Молдавии в марте пригрозили чиновникам Приднестровья лишением гражданства. Украина решила усилить фортификации и заминировать границу с Приднестровьем. Посол России назвал губительным деление людей по языку в Молдавии.

    15 мая 2026, 18:30 • Новости дня
    В Башкирии нашли тела трех пропавших после пожара на ЛПДС

    В Башкирии найдены тела трех пропавших после пожара на ЛПДС рабочих

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На линейной производственно-диспетчерской станции «Нурлино» в Башкирии после пожара обнаружены тела трех работников, еще один сотрудник остается пропавшим, сообщили на предприятии.

    На месте пожара на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Нурлино» АО «Транснефть - Урал» в Башкирии обнаружены тела трех работников станции, сообщила компания.  Там уточнили, что погибшие получили травмы, несовместимые с жизнью.

    «По уточненным данным, найдены и извлечены тела троих работников компании, получивших травмы, несовместимые с жизнью. Поиски четвертого работника продолжаются», – говорится в сообщении.

    Кроме того, сообщается о пострадавших среди персонала фирмы-подрядчика. Трое сотрудников подрядной организации доставлены в больницу, где они проходят необходимое лечение. Информацию об их состоянии и причинах возгорания в компании не уточнили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 мая на линейной производственно-диспетчерской станции «Нурлино» АО «Транснефть – Урал» в Башкирии произошло возгорание с пострадавшими и пропавшими рабочими.

    При пожаре на промышленном объекте два человека получили ожоги и были госпитализированы. Позже стало известно о том, что после возгорания не могут найти нескольких рабочих.

    15 мая 2026, 09:14 • Новости дня
    Япония решила пригласить Россию на памятную церемонию в Нагасаки

    «Асахи»: Россию пригласят на церемонию памяти жертв бомбардировки Нагасаки

    Tекст: Дарья Григоренко

    Японская сторона направит официальное приглашение дипломатам из РФ на траурные мероприятия 9 августа, сообщили СМИ.

    Как пишет газета «Асахи», письма получат все 195 иностранных представительств, перечень которых размещен на портале министерства иностранных дел Японии, передает ТАСС.

    Нагасаки подвергся американскому ядерному удару в августе 1945 года. В результате взрыва плутониевой бомбы погибли 70 тыс. человек, а населенный пункт оказался практически полностью разрушен. Соединенные Штаты до сих пор отказываются признавать моральную ответственность за свои действия, ссылаясь на военную необходимость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году власти Нагасаки подтвердили отправку приглашения российской стороне.

    В итоге отечественные дипломаты выбрали для участия памятное мероприятие именно в этом городе.

    Накануне годовщины трагедии газета The New York Times назвала ядерные удары США спасительными.

    15 мая 2026, 22:25 • Новости дня
    СК приговорил двух военных ВСУ к пожизненным срокам за теракты в России

    Tекст: Катерина Туманова

    Оператор беспилотника и заместитель командира бригады ВСУ заочно получили высшую меру наказания за смертельные атаки на российские регионы, сообщил Следственный комитет в Max-канале.

    Суд получил достаточно доказательств для приговора. Следственный комитет России установил причастность украинских военнослужащих к атакам на российские территории. Осужденные должны будут провести первые семь лет в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии особого режима

    «Начальника штаба – первого заместителя командира 27 реактивной артиллерийской бригады полковника Олега Петрика и оператора БПЛА пограничной комендатуры быстрого реагирования «Шквал» 7 пограничного отряда государственной охраны Государственной пограничной службы Украины Дмитрия Примакова. Каждый из них признан виновным в совершении террористического акта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ)», – сказано в сообщении ведомства.

    По данным следствия, 20 декабря 2024 года Петрик отдал приказ об обстреле Рыльска в Курской области. Удар наносился из американских реактивных систем залпового огня калибра 227 миллиметров. В результате попадания девяти снарядов погибли четыре человека, более 20 мирных жителей получили ранения, был нанесен значительный ущерб имуществу.

    Второй осужденный, Примаков, 30 октября 2025 года запустил ударный беспилотник «Лелека-100М2» с территории Черниговской области. Дрон, оснащенный взрывным устройством, атаковал район сел Гудовка и Случовск в Брянской области, что привело к гибели одного человека. Оба фигуранта объявлены в международный розыск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте суд приговорил других пятерых украинских военных к лишению свободы на сроки от 15 до 18 лет за вооруженное вторжение в Курскую область. Следствие завершило расследование вторжения в Курскую область. За вторжение в Курскую область четверо военных ВСУ получили до 18 лет лишения свободы.


    15 мая 2026, 16:44 • Новости дня
    В Брянске нашли тело второго провалившегося под лед в январе ребенка

    В реке Десна в Брянске нашли тело второго утонувшего в январе мальчика

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спустя несколько месяцев после трагедии на реке Десна в Брянске спасатели извлекли из воды тело второго утонувшего зимой мальчика, сообщили в региональном СУ СК РФ.

    В Брянске нашли тело второго ребенка, провалившегося под лед 20 января, сообщает региональное СУ СК РФ. Специалисты ведомства подтвердили факт обнаружения останков мальчика.

    Для установления всех обстоятельств  трагедии следователи назначили необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела по факту гибели несовершеннолетних продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 января в Брянске двое детей провалились под лед на реке Десне. 8 февраля спасатели обнаружили тело первого погибшего мальчика. Далее сотрудники экстренных служб продолжили поиски второго несовершеннолетнего.

