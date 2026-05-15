Лавров указал на возможность перемен в ООН со сменой генсека

Tекст: Катерина Туманова

«В Уставе – только один критерий: справедливое географическое представительство. Он не уважается. Неприемлема ситуация, когда Секретариат ООН фактически оказался приватизирован одной группой стран. Должности Генсекретаря и шести его ключевых замов, в чьих руках – реальные административные, бюджетные и прочие финансовые рычаги управления всей системой ООН, занимают граждане стран НАТО», – подчеркнул Лавров на министерской встрече БРИКС в Нью-Дели.

Поэтому предстоящая смена руководства ООН дает уникальный шанс восстановить справедливое географическое представительство и устранить доминирование западных государств в управленческих структурах, считает министр.

«В нынешнем году состоятся выборы нового Генерального секретаря ООН. Его смена открывает возможность, а скорее – шанс (так как мы прекрасно понимаем реалии) для наведения порядка во Всемирной организации. Будущий глава Секретариата, по нашему убеждению, должен отвечать целому ряду критериев», – сказал он.

Глава российского МИД добавил, что представители России будут особо отстаивать закреплённые в Уставе ООН требования уважать языковые, религиозные права человека.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров в январе предложил реформу Совбеза ООН.