Путин упростил получение жителями Приднестровья российского гражданства

Tекст: Катерина Туманова

Как сказано в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации, его целью является «защита прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права».

Право получить российское гражданство в упрощенной форме есть у «иностранных граждан и лиц без гражданства, достигших возраста 18 лет, обладающих дееспособностью и постоянно проживающих на день вступления в силу настоящего указа в Приднестровье».

Заявление на получение гражданства России необходимо подать в диппредставительство или консульство России. При этом иностранцам и лицам без гражданства из Приднестровья следует предоставить удостоверяющий личность документ или сведения об отсутствии гражданства, подтвердить факт проживания в регионе, подтвердить отсутствие судимостей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Молдавии в марте пригрозили чиновникам Приднестровья лишением гражданства. Украина решила усилить фортификации и заминировать границу с Приднестровьем. Посол России назвал губительным деление людей по языку в Молдавии.