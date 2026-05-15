Число пострадавших от атаки БПЛА на дом в Белгороде достигло девяти человек

«19-летний молодой человек, получивший акубаротравму и слепые осколочные ранения лица и ног, находится на лечении в областной клинической больнице. Трое пострадавших были доставлены в городскую больницу №2 г. Белгорода, где у них диагностированы акубаротравмы и осколочные ранения разных частей тела. Ещё одному мужчине медицинская помощь оказана на месте, от предложенной госпитализации он отказался», – сказано в сообщении.

В оперштабе добавили, что на месте ЧП продолжается работа оперативных служб и ситуационного центра.

Напомним, ранее в этот день дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде. К тому моменту пострадавших было четверо мирных жителей, включая маленькую девочку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ в ночь на пятницу ракетами атаковали город Белгород и Белгородский округ. Днем ранее в результате серии ударов украинских беспилотников по населенным пунктам Белгородской области погиб один мирный житель..