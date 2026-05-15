Верховный суд предложил смягчить сроки за покупку и хранение наркотиков

Tекст: Елизавета Шишкова

Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента, передает ТАСС.

Поправки касаются статьи 228 Уголовного кодекса. Сейчас за незаконные приобретение, хранение, перевозку и изготовление наркотиков в крупном размере предусмотрено лишение свободы на срок от трех до десяти лет. За аналогичные действия в особо крупном размере установлено наказание от десяти до 15 лет.

Законопроект предлагает сократить максимальный срок наказания до пяти лет за преступления с крупным размером и до 10 лет за особо крупный размер. Кроме того, документ исключает нижние пределы санкций по этим составам преступлений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд России предложил смягчить наказания за незаконное хранение, приобретение и изготовление наркотиков без цели сбыта для граждан, впервые совершивших такие преступления.

Член СПЧ Ева Меркачева поддержала инициативу о направлении впервые осужденных за приобретение запрещенных веществ на лечение и реабилитацию вместо тюрьмы.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил снизить возраст уголовной ответственности за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет из-за роста числа наркопреступлений среди подростков.