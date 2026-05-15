ЦАХАЛ заявил о ликвидации лидера военного крыла ХАМАС аль-Хаддада

Tекст: Денис Тельманов

Армия обороны Израиля сообщила о нанесении удара по сектору Газа для ликвидации лидера военного крыла движения ХАМАС, передает РИА «Новости». Операция была проведена по прямому указанию премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца.

«По указанию премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца ЦАХАЛ только что атаковал в секторе Газа Изз ад-Дина аль-Хаддада, руководителя военного крыла... ХАМАС», – говорится в заявлении израильского военного ведомства.

В министерстве обороны подчеркнули, что аль-Хаддад является одним из главных организаторов нападения 7 октября. По данным ведомства, он несет прямую ответственность за убийства и похищения тысяч израильских граждан и солдат ЦАХАЛ.

Кроме того, израильские военные обвинили его в жестоком обращении с заложниками и отказе выполнять соглашение о демилитаризации Газы, предложенное президентом США Дональдом Трампом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об уничтожении пятерых командиров ХАМАС в секторе Газа. Осенью 2024 года израильские спецслужбы подтвердили ликвидацию лидера этого радикального движения Яхьи Синвара. Несколькими месяцами ранее Армия обороны Израиля уничтожила главу боевого крыла организации Мухаммеда Дейфа.