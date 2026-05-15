В Петербурге осудили планировавших отравить гуманитарную помощь для бойцов СВО

Tекст: Алексей Дегтярёв

Их осудили на 15 и 16 лет соответственно, сообщили в прокуратуре города, передает РИА «Новости». Оба отбудут первые четыре года в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии строгого режима. После освобождения преступников ждет ограничение свободы на полтора года.

Следствие установило, что куратором выступил Артем Щербаков, который связался с запрещенной террористической организацией. По его наводке в начале 2024 года фигуранты следили за пунктом сбора вещей для бойцов спецоперации и купили более 27 килограммов высокотоксичного вещества. Этим ядом они собирались отравить отправляемые на фронт продукты.

Преступники были арестованы в марте 2024 года. Самого Щербакова ранее суд уже приговорил к 15 годам заключения за государственную измену и организацию террористической деятельности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2024 года сотрудники ФСБ предотвратили отправку отравленных продуктов в зону спецоперации.