  Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников СВО
    Обогащенный Ираном уран может поработать на Россию
    Россельхознадзор приступил к проверке 100% сельхозпродукции из Армении
    Российский боец в зоне СВО в одиночку удерживал позицию восемь месяцев
    Фицо допустил правдивость слухов о наркозависимости Зеленского
    Арбитражный суд Москвы взыскал с Euroclear 200 млрд евро за активы России
    МИД обличил западные СМИ в тиражировании дипфейка Симоньян
    Зеленский заявил о подготовке Россией ударов по центрам принятия решений Украины
    Путин поручил прокуратуре проверить защиту регионов от наводнений
    На Украине медработников решили лишить брони от мобилизации
    15 мая 2026, 21:48 • Новости дня

    Верховный суд разрешил наказать отставного судью за нецензурную брань

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Согласие на привлечение к административной ответственности отставного судьи Александра Супруна за мелкое хулиганство и нарушение общественного порядка дал Верховный суд России, сообщили в пресс-службе инстанции.

    Верховный суд разрешил привлечь к ответственности судью Четвертого кассационного суда в отставке Александра Супруна за нецензурную брань в общественном месте, передает ТАСС.

    Дело расследовалось по статье «Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка».

    В инстанции подчеркнули, что данный инцидент никак не связан с осуществлением Супруном его бывших профессиональных обязанностей. По информации суда, находясь в общественном месте, мужчина нарушал порядок, матерился и хватал за форму медиков, оказывавших ему помощь.

    Кроме того, он пытался спровоцировать драку и игнорировал требования полиции предъявить документы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тамбовский областной суд оштрафовал бывшую судью Елену Дробышеву на 600 тыс. рублей за вынесение неправосудных приговоров.

    15 мая 2026, 09:39 • Новости дня
    Якушев: В думских праймериз «Единой России» участвуют 4,4 тыс. кандидатов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Регистрация участников предварительного голосования «Единой России» по выборам в Госдуму завершилась, всего в списках числятся 4,4 тыс. кандидатов.

    Средний конкурс достиг 11 человек на одно место, говорится в сообщении на сайте «Единой России».

    Секретарь генсовета партии Владимир Якушев отметил высокий интерес к кампании со стороны участников специальной военной операции. «От бойцов спецоперации поступило 535 заявок. Такая активность показывает, что люди, доказавшие верность стране на фронте, готовы брать на себя ответственность и в гражданской жизни. Для нас Герои – это серьезный потенциал: такие люди обладают опытом, принципиальностью и доверием общества. А значит, могут усилить систему госуправления», – заявил он.

    Доля действующих депутатов среди подавших заявки составила лишь 20%. Почти половина участников праймериз не состоят в партии. Треть кандидатов представляют малый и средний бизнес, а также коммерческий сектор. Еще 12% приходятся на педагогов, каждый десятый является представителем социальной сферы и общественности, а 4% – врачами.

    Регистрация избирателей на предварительное голосование продлится до 29 мая. В настоящее время в системе авторизовались более 8 млн человек.

    Наибольшую активность проявляют жители Москвы, Подмосковья и Свердловской области.

    15 мая 2026, 06:51 • Новости дня
    Украина передала России искалеченных военнопленных в критическом состоянии

    Tекст: Вера Басилая

    Во время последнего обмена украинская сторона выдала несколько российских бойцов, находящихся на грани жизни и смерти из-за тяжелейших увечий и ампутаций. заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    По словам Мирошника, Киев вернул российской стороне военнослужащих с серьезными ранениями, речь идет о десятках бойцов с ампутированными конечностями, передает РИА «Новости».

    «Несколько человек нам передали в критическом состоянии на грани жизни и смерти», – заявил дипломат.

    Мирошник добавил, что причины появления столь тяжелых увечий предстоит выяснить медикам. Специалисты должны установить, стали ли ампутации следствием боевых действий или результатом жестокого обращения в плену. По словам посла, возвращение десятков искалеченных солдат выглядит весьма многозначительно.

    Ранее Мирошник заявил, что украинские военные применяют к российским пленным пытки электричеством и водой.

    Мирошник сообщил о введении украинскими военными неизвестных препаратов пленным российским солдатам.

    В феврале Мирошник рассказал о содержании захваченных бойцов в клетках секретных тюрем.

    15 мая 2026, 19:11 • Видео
    Руководство США поражено Китаем

    Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    15 мая 2026, 18:06 • Новости дня
    Россельхознадзор приступил к проверке 100% сельхозпродукции из Армении
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россельхознадзор проведет инспекции ряда армянских предприятий, в том числе компаний, поставки продукции которых ранее были приостановлены из-за подозрений во ввозе фальсифицированной рыбной продукции предположительно европейского происхождения.

    В ведомстве пояснили, что вопросы вызвала ввезенная в Россию радужная форель. По данным службы, предварительная проверка и анализ материалов, включая фотографии продукции, поставили под сомнение происхождение сырья, передает ТАСС.

    «Заявленная в ветеринарных документах радужная форель по морфологическим признакам не соответствовала ввезенной рыбе. Она имела нетипичный для этого вида окрас и аномально крупный вес – более 5,5 кг. Это свидетельствует о принадлежности рыбы к семейству лососевых иного вида либо к форели других видов, что является признаком фальсификации товара», – сообщили в Россельхознадзоре.

    В ведомстве добавили, что «разведение и реализация лосося более характерны для стран Европы и такая продукция может попадать под действия специальных экономических мер (санкции)».

    Кроме того, Россельхознадзор намерен провести проверки армянских растениеводческих предприятий. Служба выразила обеспокоенность ростом числа случаев выявления карантинных объектов в продукции, поступающей из Армении в Россию.

    По данным ведомства, с начала 2026 года в Россию было ввезено 39 млн срезанных цветов, при этом зафиксировано 135 случаев обнаружения карантинных объектов, что составило 77% всех выявлений. Также с начала года из Армении поставлено 16,3 тыс. тонн плодоовощной продукции, в которой выявлено 146 случаев заражения карантинными объектами.

    «Несмотря на снижение объемов ввоза плодоовощей, случаи выявлений продолжаются», – подчеркнули в Россельхознадзоре.

    В службе также сообщили об усилении фитосанитарного контроля продукции, следующей из Армении в Россию. С 19 мая 2026 года к проверкам планируется привлечь дополнительных специалистов центрального аппарата Россельхознадзора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил о сохранении претензий к поставляемой из Армении растительной и животноводческой продукции.

    15 мая 2026, 15:48 • Новости дня
    Вассерман объяснил причину провала академика Онищенко при сдаче ЕГЭ
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Профессор и бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко признался, что не смог сдать ЕГЭ, а депутат Анатолий Вассерман объяснил такой результат давностью его школьного опыта.

    Депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман прокомментировал признание академика РАН Геннадия Онищенко, который рассказал, что не смог сдать ЕГЭ. По словам парламентария, профессор окончил школу очень давно и учился по иной программе, поэтому теперь может не разбираться в части заданий, передает Газета.Ru.

    «Во-первых, если ему попалось задание, где надо только ставить крестики в клеточках, то это скорее всего задание каких-то прошлых лет. Насколько мне известно, в современных пакетах задач ЕГЭ таких вопросов очень мало. Во-вторых, учитывая, как давно он заканчивал школу, и учитывая, что заканчивал он ее по совершенно другой учебной программе, он действительно может что-то в новой программе не понимать, но это не значит, что ее не понимают те, кто по ней учился. Я тоже, кстати, не уверен, что смогу сдать нынешние экзамены в полном объеме. Я все-таки школу закончил в 1969 году и с тех пор, конечно, многое из школьной программы позабыл», – сказал он.

    Говоря о нагрузке на нынешних выпускников, Вассерман вспомнил собственный опыт, когда начиная с шестого класса ежегодно сдавал от четырех до шести экзаменов, и это считалось нормой. По его мнению, сегодня основной стресс детям создают не сами испытания, а паника родителей, убежденных, что школьная нагрузка чрезмерна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, академик РАН Геннадий Онищенко, участвовав в эксперименте по сдаче ЕГЭ по просьбе министра просвещения, не справился с заданиями и об этом сам сообщил журналистам.

    Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман сказал о перегрузке школьников из-за методики образования и призыве изменить подход к домашнему заданию.

    Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил о штатном прохождении досрочного этапа ЕГЭ-2026 без серьезных технических сбоев и привел данные о числе участников.

    15 мая 2026, 03:08 • Новости дня
    Финская компания обнаружила крупные залежи золота на границе с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Финская горнодобывающая компания Endomines обнаружила четыре новых золотоносных участка в скальном массиве Укколанваара в 10 км от российской границы, сообщает Yle.

    Финская горнодобывающая компания Endomines выявила четыре новых золотоносных участка в скальном массиве Укколанваара, сообщают «Вести». Месторождение располагается всего в десяти километрах от российской границы и оказалось гораздо масштабнее, чем предполагали геологи изначально.

    Перспективные зоны найдены примерно в 5,8 километра южнее уже известных залежей. «Эти находки доказывают наличие здесь обширной золоторудной системы», – отметил генеральный директор Endomines Кари Выхтинен.

    После этого открытия ценность месторождения в Северной Карелии существенно возросла. В настоящее время компания рассматривает данный район как приоритетный объект для проведения дальнейших геологоразведочных работ.

    С января 2026 года специалисты предприятия пробурили 52 скважины общей протяженностью 11 километров. В 34 из них исследователи зафиксировали видимые зерна драгоценного металла.

    15 мая 2026, 17:08 • Новости дня
    Зеленский заявил о подготовке Россией ударов по центрам принятия решений Украины
    @ Stefano Costantino/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что российские войска планируют атаковать почти 20 центров принятия решений Украины – политических и военных объектов.

    Вооруженные силы России готовятся нанести масштабные удары по ключевым центрам принятия решений на Украине. Соответствующее заявление по итогам доклада Главного управления разведки Украины сделал Владимир Зеленский, сообщило издание «Страна».

    «Среди них, в частности, почти два десятка политических центров, военные пункты», – подчеркнул он. В качестве иллюстрации к своему сообщению Зеленский опубликовал фотографию, на которой отчетливо виден киевский Офис президента.

    Ранее президент Владимир Путин назвал украинские центры принятия решений целями для новейшего ракетного комплекса «Орешник».

    15 мая 2026, 19:36 • Новости дня
    Арбитражный суд Москвы взыскал с Euroclear 200 млрд евро за активы России
    @ Jonathan Raa/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Столичный арбитраж постановил взыскать с бельгийской финансовой структуры гигантскую компенсацию за убытки от блокировки активов российского регулятора.

    Инстанция обязала Euroclear Bank выплатить 200 млрд евро, или около 17,3 трлн рублей, передает РИА «Новости». Разбирательство проходило в закрытом режиме.

    «Иск удовлетворен полностью, взыскано 200 миллиарда евро», – сообщил один из участников заседания. Исковое заявление поступило в суд в декабре.

    Центробанк обосновал свои требования тем, что действия ответчика лишили его возможности распоряжаться собственными средствами и ценными бумагами. Общая сумма претензий сформировалась из стоимости замороженных резервов и упущенной выгоды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы в декабре прошлого года зарегистрировал иск Банка России к европейскому фонду Euroclear на 18,1 триллиона рублей.

    В апреле инстанция перенесла слушание дела на 15 мая. Перед вынесением решения разбирательство передали новому судье из-за болезни предыдущего.

    15 мая 2026, 01:57 • Новости дня
    Мирошник сообщил об афганских методах пыток ВСУ в украинском плену

    @ The Presidential Office of Ukraine/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные используют против российских военнопленных жестокие методы дознания, характерные для американских кампаний на Ближнем Востоке, пытают водой и током, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что Вооруженные силы Украины подвергают пленных россиян изощренным издевательствам, передает РИА «Новости».

    По его словам, речь идет о применении электричества и утоплении в воде.

    «Новые методы появляются с приходом иностранных инструкторов. Методы... которые применялись в Афганистане и Ираке. Например, человека топят и не дают прийти в себя. Электрические стулья становятся повсеместными. Присутствует подвешивание людей за ноги и долгосрочное избиение», – заявил дипломат.

    Ранее Мирошник уже обращал внимание на факты сексуального насилия и моральных унижений со стороны украинских военных. Он также отметил формальный подход международных организаций, посещающих пленных, которые игнорируют реальное положение дел.

    Мирошник сообщил о введении украинскими военными неизвестных препаратов пленным российским солдатам.

    В феврале Мирошник рассказал о содержании захваченных бойцов в клетках секретных тюрем.

    15 мая 2026, 14:30 • Новости дня
    Путин сообщил о позитивных сдвигах в экономике и росте в ключевых областях

    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская экономика демонстрирует уверенный рост на фоне повышения потребительской активности и снижения уровня безработицы до минимальных значений, заявил президент России Владимир Путин на профильном совещании.

    Президент России Владимир Путин на совещании заявил об успехах экономической политики страны, передает сайт Кремля. Глава государства отметил позитивную динамику статистических данных за март текущего года.

    «Меры, решения, реализованные за последнее время правительством, начали давать определенный, скажем так, сдержанно скажем, но все-таки определенный результат положительный», – заявил президент.

    По словам Путина, в марте значительно ускорилась потребительская активность. Оптовая торговля выросла на 8%, а розничная прибавила 6,2%. Безработица в стране остается на минимальной отметке в 2,2%.

    Промышленное производство также показало рост: в марте оно увеличилось на 2,3%. Обрабатывающая промышленность росла еще быстрее, прибавив 3%. В целом валовой внутренний продукт России в марте увеличился на 1,8%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая президент России Владимир Путин сообщил о самом низком уровне безработицы среди государств G20.

    В конце апреля министр труда и соцзащиты Антон Котяков оценил показатель безработицы по итогам прошлого года в 2,2%.

    15 мая 2026, 12:04 • Новости дня
    СВР: Украина начала массовую скупку российских Telegram-каналов
    @ Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецслужбы киевского режима пытаются дестабилизировать ситуацию в России, приобретая популярные Telegram-каналы для скрытого распространения ложных сведений от лица лидеров мнений, сообщила Служба внешней разведки России (СВР).

    Украинские спецслужбы усилили попытки дестабилизировать российское общество, перейдя от телефонного мошенничества к информационным диверсиям, сообщается на сайте ведомства.

    Теперь планируется расшатывать ситуацию в стране под видом распространения патриотического контента.

    В конце апреля 2026 года стартовала кампания по массовой скупке российских военных и патриотических Telegram-каналов. Предложения о покупке рассылаются со специально созданных фейковых аккаунтов от имени известных публичных деятелей и лидеров общественного мнения.

    Главная цель таких действий – подменить информационное наполнение приобретенных площадок. В дальнейшем ресурсы планируют использовать для распространения дезинформации, а также дискредитации политического руководства и ВС России.

    Таким образом владельцев каналов пытаются втянуть в противоправную деятельность, угрожающую национальным интересам государства.

    В декабре российские силовые структуры выявили связанный с разведкой Украины канал с ложными сведениями о военных. В конце прошлого года правоохранители задержали десять жертв телефонных мошенников за совершение диверсий по заданию Киева.

    15 мая 2026, 11:46 • Новости дня
    Юшков оценил слова Трампа о готовности Китая покупать нефть у США

    @ Handout/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Китай может возобновить покупку американской нефти, но при условии, что Вашингтон сделает шаги навстречу: например, отменит санкции против нефтеперерабатывающих заводов, снизит тарифы на китайские товары, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Так он прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что Си Цзиньпину понравилось предложение о закупке нефти у США.

    «Китай ранее импортировал углеводороды из США. Но Штаты никогда не были лидерами по поставке, скажем, нефти в КНР. Речь шла о небольших объемах. Пекин прекратил закупать энергоносители в связи с торговой войной, которую развязал Дональд Трамп», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    Он допустил, что Китай может возобновить покупку американской нефти, но при ряде условий. «Вашингтон должен сделать шаги навстречу: например, отменить санкции против нефтеперерабатывающих заводов, снизить тарифы на китайские товары или подписать с Пекином более выгодное для Поднебесной торговое соглашение», – рассуждает собеседник.

    Однако, как заметил аналитик, Белый дом не только не отменил импортные пошлины, но и продолжил вводить новые ограничительные меры против Китая. На этом фоне заявление Трампа о готовности КНР закупать нефть из США вызывает вопросы, добавил Юшков. По его мнению, в ближайшее время либо Вашингтон пересмотрит санкционную политику и Пекин действительно начнет покупать американские энергоресурсы, либо выяснится, что слова президента недостоверны.

    «Трампу свойственно преувеличивать, утверждать, что все замечательно, переговоры были супер-успешные, достигнуты сделки. Но на практике его слова зачастую не подтверждаются. Поэтому, на мой взгляд, в истории вокруг закупок энергоносителей следует дождаться статистики за ближайшие месяцы», – считает эксперт. Вместе с тем, если Поднебесная и возобновит импорт американской нефти, речи об отказе от российской не идет.

    «Традиционно Китай берет нашу нефть сорта ВСТО – она малосернистая и в этом плане похожа на американскую. Но в последние месяцы Пекин увеличивал объемы закупки российских энергоресурсов еще и за счет Urals (это сорт высокосернистой нефти). Я сомневаюсь, что КНР будет сокращать импорт нефти из России и одновременно наращивать из США», – заключил Юшков.

    Ранее Дональд Трамп сообщил о намерении властей Китая приобретать американскую нефть. По его словам, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе переговоров с Си Цзиньпином. Президент США считает, что КНР «получает большую часть» энергоресурсов из Ирана.

    «Они согласились с тем, что хотят покупать нефть у Штатов. Они приедут в Техас – мы направим китайские суда в Техас, в Луизиану, на Аляску», – сказал глава Белого дома в интервью Fox News. Примечательно, что по итогам предыдущей встречи лидеров двух стран в октябре 2025 года Трамп также заявлял, что Пекин согласился закупать американские энергоносители. Каких-либо соглашений при этом подписано не было.

    Напомним, в четверг прошли переговоры президента США и председателя КНР. В ходе них стороны обсудили основные вопросы двусторонних отношений, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, обстановку на Корейском полуострове и украинский кризис, передает Центральное телевидение Китая.

    Си заявил, что 2026 год должен стать историческим и знаменательным для американо-китайских отношений. «Смогут ли Китай и США преодолеть так называемую ловушку Фукидида и создать новую модель отношений между великими державами? Это вопросы, поставленные историей, миром и народами», – сказал он.

    Китайский лидер также назвал тайваньский вопрос ключевым в отношениях Китая и США. По его словам, поддержание мира в Тайваньском проливе возможно только при отказе от идеи «независимости Тайваня», поскольку она несовместима со стабильностью в регионе. Си также сообщил, что в среду делегации КНР и США обсуждали экономические и торговые вопросы и добились «сбалансированных и позитивных результатов».

    Он добавил, что Китай и Штаты договорились выстраивать конструктивные, стратегические и стабильные отношения в качестве нового позиционирования связей двух стран. В пятницу американский и китайский лидеры провели неформальные переговоры. Трамп заявил, что США заключили с Китаем «фантастические торговые сделки», однако он не привел деталей соглашений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Америка находится на переговорах в не самой лучшей позиции и о чем стороны в любом случае не смогут договориться друг с другом.

    15 мая 2026, 16:05 • Новости дня
    Китайские СМИ назвали дату визита Путина в Пекин

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин планирует совершить однодневную поездку в Пекин в конце следующей недели, подготовка к встрече на высшем уровне практически завершена.

    Президент России Владимир Путин может посетить Китай с коротким визитом 20 мая, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету South China Morning Post.

    «Источники сообщили..., что визит, как ожидается, состоится в конце следующей недели, 20 мая», – отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил окончание подготовки визита Владимира Путина в КНР. Москва и Пекин объявят сроки поездки российского лидера синхронно. Накануне Китай с визитом посетил президент США.

    15 мая 2026, 11:35 • Новости дня
    Лавров: Путин испытал европейцев, предложив Шрёдера в качестве переговорщика
    @ Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Инициатива назначить бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера переговорщиком от Евросоюза спровоцировала бурные дискуссии, став своеобразной проверкой Европы на политическую зрелость, отметил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в министерской встрече БРИКС в Нью-Дели.

    Европейские страны подняли большой шум после слов президента России о возможных кандидатах в переговорщики от Евросоюза, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи глав МИД стран БРИКС в Нью-Дели.

    «Вдруг они стали говорить, ну да, придется когда-то нам с Россией разговаривать. Но оговариваются при этом. Говорить придется, однако определять, о чем и когда, будем мы – европейцы», – отметил глава внешнеполитического ведомства.

    По словам министра, подобные заявления трудно воспринимать всерьез, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что Владимир Путин проверил политическую зрелость европейцев, когда 9 мая предложил кандидатуру Герхарда Шрёдера для ведения диалога с российской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил об активных дискуссиях среди европейских политиков из-за этой идеи.

    Глава немецкого правительства Фридрих Мерц категорически отверг инициативу о назначении специального представителя.

    15 мая 2026, 05:15 • Новости дня
    МИД сообщил о непрекращающихся попытках США навредить России

    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон наращивает санкционное давление на Москву, несмотря на активное участие в процессе урегулирования конфликта на Украине, сообщил замглавы МИД Александр Панкин.

    По словам Панкина, американская сторона не прекращает политику нанесения ущерба Российской Федерации, передает РИА «Новости».

    Заместитель министра иностранных дел  отметил, что любые послабления антироссийских ограничений носят исключительно конъюнктурный характер.

    «Есть и иные действия, которые наряду с этим направлены на ущерб России – это всевозможные санкции, их список не сокращается, а увеличивается», – заявил дипломат.

    Представитель МИД России также выразил надежду на конструктивное изменение курса Вашингтона. По его словам, реальные шаги американской администрации должны полностью соответствовать заявлениям президента США.

    Ранее Панкин отметил договороспособность Вашингтона по вопросу разрешения украинского конфликта.

    Глава МИД Сергей Лавров указал на продолжение администрацией США санкционного курса Джо Байдена.

    Министерство финансов США подтвердило намерение сохранять действующие экономические ограничения против России.

    15 мая 2026, 14:38 • Новости дня
    @ Sha Dati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Аббас Аракчи заявил, что Тегеран намерен обсудить с Москвой вопрос судьбы обогащенного урана, однако такие консультации начнутся только после перехода Ирана и США к предметному рассмотрению этой темы.

    Власти Ирана намерены поднять вопрос о судьбе обогащенного урана в контактах с Москвой, передает РИА «Новости». Однако это произойдет только после того, как Тегеран и Вашингтон начнут решать данную проблему.

    «Как только мы перейдем к этому этапу, очевидно, у нас будет больше консультаций с Россией», – заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции.

    По словам дипломата, сейчас эта сложная тема находится в тупике и не входит в актуальную повестку отношений с американцами. Стороны договорились отложить дискуссию на более поздние этапы. При этом глава ведомства подчеркнул, что Иран высоко ценит инициативу и стремление России помочь в разрешении ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подтвердил актуальность инициативы по вывозу обогащенного урана из Ирана на российскую территорию.

    Вашингтон и Тегеран обсуждают введение долгосрочного моратория на обогащение урана.

    Иранские власти допускают возможность передачи части своих запасов Москве.

