    15 мая 2026, 21:32 • Новости дня

    Пентагон отменил переброску бронетанковой бригады в Польшу

    CNN: Глава Пентагона Хегсет приказал сократить американские войска в Европе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство американского военного ведомства приостановило развертывание бронетанковой бригады и ракетного батальона на европейском континенте, распорядившись вернуть военнослужащих домой, пишут западные СМИ.

    Министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет решил уменьшить численность американского контингента за рубежом, пишут «Известия» со ссылкой на телеканал CNN.

    На этой неделе он отменил отправку двух подразделений и приказал вернуть уже прибывших военных обратно. Речь идет о приостановке развертывания второй бронетанковой боевой бригады первой кавалерийской дивизии.

    Это формирование должно было нести службу в Польше и ряде других государств. Часть личного состава уже достигла места назначения, однако теперь солдат отправляют назад в США.

    Кроме того, американское командование отменило переброску в Германию батальона, который специализируется на ракетном вооружении большой дальности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Пентагона Пит Хегсет распорядился вывести пять тысяч американских военных из Германии. Позже армия США отменила переброску четырех тысяч солдат в Польшу. При этом, часть военнослужащих получила приказ об отмене командировки уже в пути.

    13 мая 2026, 09:57 • Новости дня
    Захарова рассказала об увлечении руководства Европы запрещенными веществами
    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о популярности запрещенных веществ среди высокопоставленных европейских политиков, объяснив этим их отношение к Владимиру Зеленскому.

    Захарова в эфире радио Sputnik поделилась воспоминаниями о разговоре с европейским дипломатом, который подтвердил широкое распространение запрещенных веществ среди руководителей стран ЕС. Беседа состоялась еще до разрыва отношений между Москвой и Европой.

    Комментируя слова бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о резкой смене его состояния после посещения уборной, Захарова рассказала о своем вопросе европейскому коллеге. Она интересовалась, понимают ли на Западе, что неадекватное поведение Зеленского связано с пагубными привычками.

    «Знаете, что он сказал? «Мария, Вы просто не понимаете, насколько этот недуг, этот порок и эта дурная привычка распространена»… я думала, он скажет: «среди элиты стран Европейского союза», а он сказал не «среди элиты», а «среди руководства, руководящего состава»», – рассказала представитель МИД.

    По мнению Захаровой, в Европе подобные действия давно не считаются преступлением, поэтому там не замечают странностей в поведении Зеленского. Она отметила, что европейские политики, приезжая в Киев, находят компаньона с аналогичными привычками, что позволяет им общаться на одном языке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России назвала планы Киева по легализации психоделиков «синдромом Зеленского».

    Ранее дипломат указала на серьезную зависимость украинского президента от медицинских препаратов. Во время брифинга она напомнила о видео с подозрительными предметами у европейских лидеров в поезде.

    14 мая 2026, 16:15 • Новости дня
    В Киеве российскими БПЛА уничтожен офис производителя дронов Skyeton
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки российскими БПЛА в украинской столице разрушен офис местного разработчика беспилотных летательных аппаратов, компания планирует перенести производство за границу, об этом она сообщила в соцсетях.

    Офис украинской компании Skyeton, специализирующейся на производстве беспилотников, был уничтожен в Киеве в результате серии взрывов. Об инциденте представители разработчика сообщили на своей странице в социальных сетях, пишет ТАСС.

    Сейчас руководство предприятия готовится перенести производственные мощности за пределы страны. Днем ранее, 13 мая, поступали сообщения о многочисленных взрывах в украинской столице.

    Как пишет военкор Александр Коц, офис разработчика дальнобойных дронов Skyteon был уничтожен российскими «Геранями». По его словам, у Skyteon производственные мощности распределены по разным регионам страны, и за ее пределами. Таким образом, предприятие пыталось снизить возможные последствия ударов.

    «Даже если это правда и противник не преуменьшает нанесенный ущерб, то почин все равно хороший. Чтобы лишить противника «малого воздуха», надо не дроны сбивать, а валить идеологов, разработчиков и производителей беспилотия», – подчеркнул Коц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Киеве и 14 областях Украины прозвучала воздушная тревога. Позже стало известно, что ВС РФ в ответ на террористические атаки Киева нанесли массированный удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по предприятиям украинского ОПК. Кроме того, российские военные уничтожили 15 станций Starlink под Харьковом.

    15 мая 2026, 19:11 • Видео
    Руководство США поражено Китаем

    Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    13 мая 2026, 20:44 • Новости дня
    В Совете Европы заявили об усталости ЕС от украинских беженцев

    В Совете Европы заявили об усталости ЕС от украинских беженцев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В европейских странах нарастает недовольство присутствием переселенцев с Украины, что приводит к постепенному сворачиванию мер социальной поддержки и ужесточению миграционных правил, отметили в Совете Европы.

    Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти обратил внимание на усиление антиукраинских настроений в странах ЕС. По его словам, европейские государства демонстрируют явную усталость от потока вынужденных переселенцев, передает РИА «Новости».

    «Сегодня меня все больше беспокоит растущая усталость и усиливающиеся дискуссии на уровне ЕС и на национальных уровнях о прекращении действия чрезвычайных мер… Кроме того, я наблюдаю рост антиукраинских настроений», – подчеркнул О'Флаэрти в своей статье на сайте Совета Европы.

    Он отметил, что несмотря на продление режима временной защиты до марта 2027 года, многие страны начали сокращать помощь беженцам. В первую очередь, это касается предоставления жилья и выплаты социальных пособий. Часть государств переходит на выдачу обычных видов на жительство с более строгими требованиями.

    Кроме того, страны, не присоединившиеся к Директиве о временной защите, все чаще отказывают в убежище новым переселенцам. Это происходит в случаях, когда мигранты прибывают из украинских регионов, которые европейские власти считают безопасными, подчеркнул О'Флаэрти.

    Ранее сообщалось, что украинцы завезли в Европу устойчивые к антибиотикам бактерии. До этого стало известно, что Ирландия планирует выселить тысячи украинских беженцев.

    При этом, власти Украины поддержали идею сокращения помощи своим гражданам в странах Евросоюза.

    14 мая 2026, 10:22 • Новости дня
    США заморозили ротацию войск в Европе
    Tекст: Мария Иванова

    Американское военное ведомство временно прекратило плановую смену контингента на европейском континенте на фоне пересмотра общей стратегии размещения вооруженных сил.

    О решении Вашингтона рассказал глава литовского оборонного ведомства Робертас Каунас, передает Bloomberg.

    По его словам, Пентагон отменил переброску бронетанковой бригады из-за масштабного пересмотра планов дислокации армии.

    «У нас есть информация, что ротация в настоящее время приостановлена с целью оценки изменений в Германии. Это предварительные первоначальные сведения, которыми мы располагаем», – заявил Каунас.

    Ранее президент США пообещал вывести 5 тыс. военнослужащих из Германии. Высокопоставленные дипломаты стран НАТО ожидают дальнейшего сокращения контингента, в том числе на территории Италии.

    Отмена отправки также затронула более 4 тыс. солдат, которые должны были находиться в Польше в течение девяти месяцев. При этом польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш пояснил, что ситуация касается исключительно ранее анонсированных корректировок присутствия армии США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия США отменила отправку в Польшу бронетанковой бригады из 4 тыс. военнослужащих.

    Глава Белого дома ранее заявил о намерении вывести из Германии более 5 тыс. американских солдат.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала решение Вашингтона полным сюрпризом для Евросоюза.

    15 мая 2026, 19:20 • Новости дня
    Российский боец в зоне СВО в одиночку удерживал позицию восемь месяцев

    Боец ВС России Шорох восемь месяцев один удерживал позицию в Запорожской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащий Вооруженных сил России рассказал журналистам, как восемь месяцев самостоятельно оборонял точку в Запорожской области в зоне СВО, получая припасы с помощью беспилотников.

    Боец ВС России с позывным Шорох рассказал RT, что восемь месяцев один удерживал позицию у Работино в Запорожской области.

    «Пока я находился там, было время подумать, переосмыслить какие-то... В жизни, что там надо, поменял... поведение. Над многими моментами пришлось подумать», – сказал военнослужащий.

    Защитник уточнил, что заступил на боевое дежурство 22 мая, а покинул укрытие только 29 января следующего года. Доставка продуктов и воды велась с помощью дронов. Зимой военному иногда приходилось оставаться в укрытии по несколько дней, скрывая следы на снегу, чтобы не выдать себя противнику.

    Ранее сообщалось, что доброволец СВО с позывным Мулла провел в тылу украинских войск 130 дней. До этого стало известно, что младший сержант ВС РФ Денис Свиридов полтора месяца в одиночку удерживал огневую точку в ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России оборонявшемуся 68 дней рядовому Сергею Ярашеву.

    13 мая 2026, 09:41 • Новости дня
    Сербия впервые приняла участие в учениях НАТО
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Масштабные тактические маневры с участием 600 военнослужащих из нескольких стран стартовали на военных базах вблизи города Буяновац, сообщило Минобороны Сербии.

    Историческое событие организовано при участии командования сухопутных войск республики, передает Минобороны Сербии.

    Двухнедельные тренировки проходят на базе Юг и полигоне Боровац. К маневрам привлечены солдаты из Италии, Румынии и Турции.

    Военные отрабатывают тактику миротворческих операций, включая охрану объектов и контроль массовых скоплений людей. За ходом маневров следят наблюдатели из США, Британии, Франции и других государств. Мероприятия продлятся до 23 мая.

    Программа реализуется в рамках проекта «Партнерство ради мира». Руководство страны подчеркивает, что подобный формат сотрудничества полностью соответствует статусу военного нейтралитета государства. Главная цель маневров заключается в укреплении стабильности в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич подтвердил продолжение сотрудничества с НАТО.

    Заместитель председателя правительства Александр Вулин исключил возможность вступления государства в Североатлантический альянс.

    Ранее Белград и Будапешт подписали документ о стратегическом сотрудничестве в области обороны.

    14 мая 2026, 13:37 • Новости дня
    Фрегат «Адмирал флота Громов» заложили на Северной верфи
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Петербурге на «Северной верфи» началось строительство многоцелевого фрегата проекта 22350, который получил имя в честь адмирала Феликса Громова.

    Фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Громов» официально заложили на судостроительном заводе «Северная верфь» в Петербурге, передает РИА «Новости».

    На торжественной церемонии присутствовали представители командования ВМФ России и дочь выдающегося флотоводца Феликса Громова Владислава Громова.

    Главнокомандующий ВМФ России адмирал флота Александр Моисеев заявил: «Фрегаты проекта 22350 успешно зарекомендовали себя как надежные корабли, имеющие серьезные ударные, оборонительные и поисковые возможности... Они являются носителями всех типов ракетного оружия. Потребность Военно-морского флота в кораблях данного класса является крайне актуальной, существующие планы и программы строительства фрегатов однозначно будут реализованы». Также к элементу килевого набора традиционно прикрепили памятную закладную доску.

    Фрегат «Адмирал флота Громов» стал девятым кораблем этого типа, строящимся по проекту Северного ПКБ ОСК на Северной верфи. Корабль получил имя в честь Феликса Громова, первого главнокомандующего ВМФ России, удостоенного звания адмирала флота в 1996 году.

    Фрегаты проекта 22350 предназначены для операций в дальней морской и океанской зоне: они обеспечивают противовоздушную и противолодочную оборону, поддержку десанта, а также способны наносить удары по наземным и морским целям. На борту может размещаться вертолет Ка-27, а арсенал включает высокоточное ракетное вооружение большой дальности, включая гиперзвуковые «Цирконы».

    В составе ВМФ России на сегодняшний день уже служат три фрегата этого проекта: «Адмирал флота Советского Союза Горшков», «Адмирал флота Касатонов» и «Адмирал Головко».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года главком ВМФ Александр Моисеев анонсировал закладку двух новых фрегатов проекта 22350 в 2026 году.

    Осенью 2024 года на «Северной верфи» в Петербурге спустили на воду четвертый корабль этой серии «Адмирал Исаков».

    Данные многоцелевые корабли с гиперзвуковым оружием станут основой соединений Северного и Тихоокеанского флотов.

    14 мая 2026, 10:37 • Новости дня
    В Пекине отреагировали на испытания российской ракеты «Сармат»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Пекине обратили внимание на сообщения об успешном испытании ракетного комплекса «Сармат», заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    Го Цзякунь заявил, что в Пекине зафиксировали информацию об успешном испытании российской ракеты, передает РИА «Новости».

    «Мы обратили внимание на соответствующие сообщения», – подчеркнул дипломат в ходе брифинга в четверг.

    Ранее командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту Владимиру Путину о результатах испытательного пуска. Глава государства отметил способность ракеты «Сармат» преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны.

    В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Москва пока не получала официальной реакции от Соединенных Штатов на проведенные испытания новейшего комплекса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перед испытанием ракеты «Сармат» Россия направила необходимые уведомления США.

    Президент Владимир Путин по видеосвязи поздравил российских военных с успешным завершением пуска.

    Американское руководство до сих пор официально не отреагировало на испытания новейшего комплекса.

    13 мая 2026, 18:44 • Новости дня
    МВД России объявило в розыск экс-министра обороны Британии Уоллеса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший глава британского оборонного ведомства стал фигурантом уголовного дела в России и официально внесен в базу данных розыска МВД.

    МВД объявило в розыск экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса. Информацию о розыске британского политика опубликовали 13 мая, следует из открытой базы данных МВД России. Карточка с личными данными Бена Уоллеса официально появилась в ведомственном реестре.

    «Разыскивается по статье УК», – указано на сайте правоохранительных органов. При этом конкретная статья, которая вменяется бывшему министру обороны Великобритании, в материалах не называется.

    Также в среду ведомство объявило в розыск бывшего заместителя министра природных ресурсов и экологии Дениса Буцаева, который покинул свой пост 22 апреля. До этого Уоллес призвал Великобританию готовиться к неизбежной мести со стороны России, после атаки Крыма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-министр подал в отставку в августе 2023 года, СМИ отмечали, что именно он спланировал атаки ВСУ на Крымский мост.

    13 мая 2026, 00:10 • Новости дня
    Исполнительница хита 80-х «Total Eclipse of the Heart» пережила кому и остановку сердца

    Звезда 80-х Бонни Тайлер пережила кому и остановку сердца

    Tекст: Катерина Туманова

    Исполнительница хита 80-х «Total Eclipse of the Heart» Бонни Тайлер попала в реанимацию после того, как у нее произошла остановка сердца и врачи ввели ее в искусственную кому.

    Как сообщило уважаемое издание Correio da Manha, у 74-летней исполнительницы хита «Total Eclipse of the Heart» в пятницу, 8 мая, остановилось сердце. С тех пор Тайлер остается в отделении интенсивной терапии больницы в Алгарве, Португалия, пишет портал PageSix.

    Также она борется с инфекцией, которую врачи пытаются контролировать с помощью высоких доз антибиотиков.

    Знакомый певицы рассказал, что врачи настроены позитивно после того, как Тайлер перенесла экстренную операцию по удалению аппендицита после его разорвался. Искусственная кома потребовалась, чтобы «способствовать выздоровлению» певицы.

    Correio da Manha сообщало, что Бонни Тайлер почувствовала себя плохо во время концерта в Лондоне и обратилась к врачу, но никаких симптомов обнаружено не было. Она отправилась в Алгарве, где у нее есть дом более 30 лет, где и почувствовала в животе сильную боль.

    Позже Тайлер перевели в больницу в Фару, где ей сделали операцию.

    По состоянию на утро 12 мая Бонни Тайлер остается в тяжелом, но стабильном состоянии в больнице в Фару, однако врачи уверены в ее полном выздоровлении, сообщил менеджмент певицы на ее сайте.

    Семья Тайлер очень разочарована многочисленными ложными слухами в СМИ, в частности, никакого близкого друга Либерто Меалха у Бонни нет и она с ним не поддерживает связь.

    «Как только появятся новые новости о состоянии Бонни, мы опубликуем еще одно заявление, но просим СМИ прекратить спекуляции и публикацию диких слухов, которые лишь расстраивают ее семью, друзей и многочисленных поклонников», – призвала семья певицы.

    Известная мощным вокалом с хрипотцой Бонни Тайлер должна была начать «Юбилейный тур» 22 мая на Мальте. Летом она планирует выступить в Германии, Чехии, Венгрии, Турции, Австрии, Шотландии и Англии.

    С момента выхода её дебютного сингла «My! My! Honeycomb» прошло полвека. В 1977 году Тайлер была номинирована на премию Brit Awards после выхода песен «Lost in France» и «More Than a Lover». Но именно альбом 1983 года «Faster Than the Speed of Night» помог ей достичь вершин мировой славы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пол Маккартни рассказал об открытии музея The Beatles на месте последнего концерта.

    14 мая 2026, 17:48 • Новости дня
    Песков констатировал прямое участие Европы в войне с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские государства фактически напрямую воюют на стороне Киева, что делает невозможным их участие в мирном урегулировании кризиса в качестве независимых переговорщиков, заявили в Кремле.

    Текущие действия государств Евросоюза лишают их права выступать дипломатическими гарантами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул полную невозможность переговорной миссии ЕС в сложившихся условиях, передает ТАСС.

    «Они сейчас фактически напрямую участвуют в войне на стороне киевского режима и скорее являются апологетами идеи нанесения сокрушительного удара России, сокрушительного поражения», – обратил внимание представитель Кремля.

    Он также добавил, что подобный агрессивный подход и открытая поддержка одной из сторон полностью исключают любые претензии европейских стран на посредничество.

    Ранее в четверг Песков заявил, что возбужденное на Украине уголовное дело в отношении бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского никак не отразится на переговорном процессе.

    Он также отмечал, что процесс диалога по украинскому кризису будет непростым и потребует внимания к множеству деталей

    Как писала газета ВЗГЛЯД, для старта мирного процесса украинские войска обязаны прекратить огонь и оставить территории Донбасса и российских регионов.

    13 мая 2026, 02:55 • Новости дня
    Концерт Metallica в Афинах 9 мая вызвал сейсмическую активность

    Концерт Metallica в Афинах в вызвал сейсмическую активность

    Tекст: Катерина Туманова

    Более 80 тыс. человек посетили субботний концерт Metallica на Олимпийском стадионе на севере Афин, когда сейсмоизмерительное оборудование зафиксировало некоторые подземные толчки во время мероприятия.

    «Афинский геодинамический институт вел мониторинг в режиме реального времени, отмечая серию мельчайших толчков, известных как «концертные землетрясения», вызванные согласованными движениями толпы поклонников», – пишет газета Ekathimerini.

    Помимо собственных работ, группа показала наброски к фильму «Zorba the Greek» и к песне «You don’t fit anywhere» греческой альтернативной рок-группы Trypes.

    Напомним, концерт Metallica в Вирджинии в 2025 году тоже вызвал землетрясение.


    14 мая 2026, 19:30 • Новости дня
    Британский наемник ВСУ заочно получил 13 лет в России

    Суд в России дал британцу-наемнику ВСУ 13 лет колонии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Подданный Британии Саймон Далби заочно получил 13 лет строгого режима за участие в интернациональном легионе на стороне ВСУ против России, сообщили в СК РФ.

    Суд в РФ заочно приговорил подданного Британии Саймона Уильяма Далби к 13 годам колонии строгого режима за участие в вооруженном конфликте в качестве наемника ВСУ, сообщили в пресс-службе СК России. В ведомстве заявили: «44-летний подданный Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Саймон Уильям Далби заочно признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)».

    Следствие и суд установили, что в декабре 2022 года Далби в качестве наемника вступил в ряды интернационального легиона. До осени 2023 года он участвовал в боевых действиях против России за денежное вознаграждение. В пресс-службе подчеркнули, что Далби объявлен в международный розыск, а суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

    Ранее другой гражданин Британии, приговоренный к 14 годам колонии за участие в боях на стороне Киева, публично угрожал пользователям соцсетей жестокой расправой.

    До этого Мосгорсуд назначил подданному Британии Ариэлю Моше шесть лет колонии за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. А в декабре в ДНР попавшего в плен 30-летнего британца из ВСУ Уильяма Дэвиса осудили на 13 лет колонии за участие в украинском интернациональном легионе.

    13 мая 2026, 06:11 • Новости дня
    Российские инженеры создали уникальный катер-носитель дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские специалисты разработали безэкипажный катер (БЭК) — носитель дронов «Сварог 1.0» с дальностью применения до 500 км, сообщили в научно-производственном центре «Сварог»..

    Отечественные специалисты разработали безэкипажный катер – носитель дронов «Сварог 1.0», передает ТАСС. В настоящее время перспективное изделие проходит этап апробации.

    «Создан новый безэкипажный катер „Сварог 1.0“, являющийся носителем дронов. Рабочая дальность применения составляет до 500 км. БЭК управляется через спутниковую связь. В настоящее время ведется апробация изделия», – рассказали в научно-производственном центре «Сварог».

    Разработчики отметили многофункциональность аппарата. По их словам, катер можно применять для решения широкого спектра задач, включая снабжение и логистику. Также новинка может использоваться в качестве камикадзе для поражения кораблей противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на слете «Дронница» в Великом Новгороде представили новейший морской робототехнический катер «Бандит».

    Российские специалисты разработали специальную защитно-улавливающую сеть «Дарвин» для борьбы с безэкипажными аппаратами.

    Председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил о значительном увеличении производства морских беспилотников для ВМФ.

    13 мая 2026, 07:10 • Новости дня
    «Северяне» предостерегли военблогеров от преждевременного «освобождения» Чайковки

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» на Харьковском направлении громили живую силу и технику ВСУ в районах Варваровки, Белого Колодезя, Дергачей, Плоского, Купьевахи, Гуриновки, Лобановки, Турово и села Уды, но некоторые военблогеры опережали события в отношении Чайковки.

    «Сообщения отдельных военблогеров об освобождении Чайковки носят преждевременный характер и лишь способствуют переброске противником резервов на данный участок фронта», –  рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    По словам военнослужащих, в районе посёлка Ветеринарное и села Граново штурмовые группы продвинулись на двух участках до 200 метров.

    На Волчанском направлении штурм-подразделения на семи участках продвинулись до 350 метров. Стрелковые бои продолжаются в лесных массивах Волчанского района, вдоль правого берега реки Волчья, а также в Чайковке и Волоховке.

    На Великобурлукском направлении продвижение составило 300 метров на северо-западе Купянского района.

    На Сумском направлении фронта «Северяне» уничтожали противника в районах Кияницы, Храповщины, Ольшанки, Толстодубово, Василевского и Рясного.

    В Шосткинском районе штурмовики зачищали лесные массивы, продвигаясь в направлении Бачевска. В Сумском районе на 18 участках продвинулись до 600 метров.

    В Кондратовке, Запселье и окрестностях населенных пунктов идут активные стрелковые бои, а в Краснопольском районе в окрестностях освобожденных Новодмитровки и Таратутино, а также в лесных массивах около Рясного штурмовые группы продвинулись на четырёх участках до 300 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» опровергли сведения об освобождении села Рясное в Сумской области. На Украине убили начальника ротного медпункта бригады ВСУ. Из-за дефицита формы бойцам ВСУ под Сумами выдали иракский камуфляж.

