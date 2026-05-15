МИД обличил западные СМИ в тиражировании дипфейка Симоньян

Tекст: Елизавета Шишкова

В интернете активно распространяется фальшивый ролик, подхваченный западными журналистами, в котором Маргарита Симоньян якобы делает заявления о российско-армянских отношениях, сообщает МИД России в Max.

«Обратили внимание на очередной дипфейк, распространяемый в социальных сетях, который был подхвачен и намеренно растиражирован западными СМИ», – заявили в российском дипломатическом ведомстве.

Ролик представляет собой подделку, созданную с помощью нейросетей и технологии синхронизации движения губ. В качестве основы авторы использовали фрагменты интервью главреда телеканалу НТВ от 11 апреля. Создатели фейка проявили крайний цинизм, взяв кадры, на которых журналистка со слезами рассказывает о личных трагедиях: недавно умершем супруге и тяжелобольном ребенке.

В ведомстве подчеркнули, что западная пресса в очередной раз проигнорировала стандарты журналистики. Издания Euronews и Newsweek даже не попытались найти оригинальное видео, а опровержения от RT либо публиковали мелким шрифтом, либо вовсе оставляли без внимания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила западных кураторов в распространении дипфейков с голосом министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Ранее внешнеполитическое ведомство предупредило о появлении в социальных сетях сгенерированного нейросетью видеоролика с самой Захаровой.

Сама Маргарита Симоньян из-за публикации фейков в британских СМИ намеревалась подать в суд на телевизионную сеть Би-би-си.