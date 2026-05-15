«Радио Судного дня» дважды за день выдало в эфир слово «мячохлеб»

В эфире «Радио Судного дня» дважды за день прозвучало слово «мячохлеб»

Tекст: Тимур Шайдуллин

В эфире радиостанции УВБ-76, также известной как «Радио Судного дня» дважды за день прозвучало слово «мячохлеб». О появлении странного сигнала сообщил Telegram-канал УВБ-76 логи, отслеживающий активность радиостанции. Шифровку передали в 11.23 по московскому времени.

Сообщение содержало код НЖТИ и несколько групп цифр. При этом слово «мячохлеб», ранее никогда не использовалось на данной частоте.

Предыдущий раз станция выходила на связь накануне, 14 мая. Тогда слушатели зафиксировали два зашифрованных послания.

В эфире УВБ-76 регулярно звучат различные числовые комбинации, а также настоящие и выдуманные слова. Истинное предназначение объекта остается неизвестным, однако пользователи сети часто связывают эти сигналы с масштабными мировыми событиями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 мая военная радиостанция УВБ-76 выдала в эфир кодовые слова «Матаморф» и «Головчатый». В конце апреля загадочная волна передала двойную шифровку со словами «чеченка» и «лазер». А до этого слушатели зафиксировали одновременное звучание сигналов «Принуждение» и «Рюшосбой».