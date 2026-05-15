    15 мая 2026, 20:38 • Новости дня

    «Радио Судного дня» дважды за день выдало в эфир слово «мячохлеб»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Радиостанция УВБ-76, также известная как «Радио Судного дня» передала в пятницу новую шифровку с двукратным повторением слова «мячохлеб»

    В эфире радиостанции УВБ-76, также известной как «Радио Судного дня» дважды за день прозвучало слово «мячохлеб». О появлении странного сигнала сообщил Telegram-канал УВБ-76 логи, отслеживающий активность радиостанции. Шифровку передали в 11.23 по московскому времени.

    Сообщение содержало код НЖТИ и несколько групп цифр. При этом слово «мячохлеб», ранее никогда не использовалось на данной частоте.

    Предыдущий раз станция выходила на связь накануне, 14 мая. Тогда слушатели зафиксировали два зашифрованных послания.

    В эфире УВБ-76 регулярно звучат различные числовые комбинации, а также настоящие и выдуманные слова. Истинное предназначение объекта остается неизвестным, однако пользователи сети часто связывают эти сигналы с масштабными мировыми событиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 мая военная радиостанция УВБ-76 выдала в эфир кодовые слова «Матаморф» и «Головчатый». В конце апреля загадочная волна передала двойную шифровку со словами «чеченка» и «лазер». А до этого слушатели зафиксировали одновременное звучание сигналов «Принуждение» и «Рюшосбой».

    15 мая 2026, 06:51 • Новости дня
    Украина передала России искалеченных военнопленных в критическом состоянии

    Tекст: Вера Басилая

    Во время последнего обмена украинская сторона выдала несколько российских бойцов, находящихся на грани жизни и смерти из-за тяжелейших увечий и ампутаций. заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    По словам Мирошника, Киев вернул российской стороне военнослужащих с серьезными ранениями, речь идет о десятках бойцов с ампутированными конечностями, передает РИА «Новости».

    «Несколько человек нам передали в критическом состоянии на грани жизни и смерти», – заявил дипломат.

    Мирошник добавил, что причины появления столь тяжелых увечий предстоит выяснить медикам. Специалисты должны установить, стали ли ампутации следствием боевых действий или результатом жестокого обращения в плену. По словам посла, возвращение десятков искалеченных солдат выглядит весьма многозначительно.

    Ранее Мирошник заявил, что украинские военные применяют к российским пленным пытки электричеством и водой.

    Мирошник сообщил о введении украинскими военными неизвестных препаратов пленным российским солдатам.

    В феврале Мирошник рассказал о содержании захваченных бойцов в клетках секретных тюрем.

    15 мая 2026, 19:20 • Новости дня
    Российский боец в зоне СВО в одиночку удерживал позицию восемь месяцев

    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащий Вооруженных сил России рассказал журналистам, как восемь месяцев самостоятельно оборонял точку в Запорожской области в зоне СВО, получая припасы с помощью беспилотников.

    Боец ВС России с позывным Шорох рассказал RT, что восемь месяцев один удерживал позицию у Работино в Запорожской области.

    «Пока я находился там, было время подумать, переосмыслить какие-то... В жизни, что там надо, поменял... поведение. Над многими моментами пришлось подумать», – сказал военнослужащий.

    Защитник уточнил, что заступил на боевое дежурство 22 мая, а покинул укрытие только 29 января следующего года. Доставка продуктов и воды велась с помощью дронов. Зимой военному иногда приходилось оставаться в укрытии по несколько дней, скрывая следы на снегу, чтобы не выдать себя противнику.

    Ранее сообщалось, что доброволец СВО с позывным Мулла провел в тылу украинских войск 130 дней. До этого стало известно, что младший сержант ВС РФ Денис Свиридов полтора месяца в одиночку удерживал огневую точку в ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России оборонявшемуся 68 дней рядовому Сергею Ярашеву.

    15 мая 2026, 19:11 • Видео
    Руководство США поражено Китаем

    Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    15 мая 2026, 14:42 • Новости дня
    Вокзал Грозного первым в мире получил сертификат «Халяль»
    @ Таисия Боршигова/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Железнодорожный комплекс столицы Чечни первым в мире официально признан отвечающим исламским нормам благодаря наличию молельных комнат и передовой инфраструктуре, сообщили в РЖД.

    Пассажирский вокзал Грозного стал первым на планете среди подобных объектов обладателем сертификата «Халяль».

    «В рамках XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2026» вокзалу Грозный вручили сертификат соответствия стандартам «Халяль» Совета муфтиев России. Это первый объект пассажирской инфраструктуры, получивший такое подтверждение», – сообщили РИА «Новости» в РЖД.

    Здание открыли ровно год назад, и оно быстро превратилось в визитную карточку Чечни. Представители компании отметили, что комплекс не имеет равных в стране по планировочным и инженерным решениям.

    Для удобства пассажиров здесь предусмотрены современные системы оповещения, онлайн-табло и бесплатный доступ к Wi-Fi. На территории работают автоматизированные камеры хранения, справочные терминалы, детские зоны и комнаты матери и ребенка. Здание полностью адаптировано для маломобильных граждан.

    А накануне новый мусульманский стандарт MuslimFriendly появился в российских клиниках и санаториях. Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние пять лет экспорт российских продуктов питания по стандартам «Халяль» вырос почти в два раза – до 388 млн долларов в год.

    До этого сообщалось, что более четверти россиян уже выбирают продукцию и услуги с этой отметкой при доле мусульман в стране около 15%.

    15 мая 2026, 16:56 • Новости дня
    Минпромторг намерен увеличить экспорт халяльных непродовольственных товаров

    Минпромторг намерен увеличить экспорт халяльных непродовольственных товаров
    @ Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Драйвером роста экспорта российской халяльной продукции в страны исламского мира станут промышленные товары, включая косметику и парфюмерию.

    Министерство промышленности и торговли России активно работает над сертификацией и адаптацией промтоваров к требованиям государств-потребителей, передает Интерфакс. По словам замглавы ведомства Романа Чекушова, в 2025 году объем экспорта отечественной халяльной продукции составил около 388 млн долларов. Покупателями выступили практически все страны исламского мира.

    «Потенциал у поставок гораздо больше. Основной объем – это, конечно, продукция, которая относится к сельскому хозяйству (к пищевой продукции и перерабатывающей промышленности), которую курирует Минсельхоз России», – заявил Чекушов в кулуарах форума «Россия - Исламский мир» в Казани.

    Заместитель министра подчеркнул, что ведомство видит значительные перспективы для промышленного сектора. Сертификаты халяль выдаются не только на продукты питания, но и на косметику и парфюмерию, производство которых активно развивается в стране. Получение таких документов российскими производителями станет одним из главных факторов дальнейшего роста экспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поставки российских продуктов питания по стандартам халяль достигли 388 млн долларов в год.

    Глава Тамбовской области Евгений Первышов доложил президенту об активном экспорте халяльной продукции в арабские страны. Министерство промышленности и торговли назвало косметику и парфюмерию пилотными категориями для проекта о «российской полке».

    15 мая 2026, 08:55 • Новости дня
    Швыдкой прокомментировал обращение Японии к России с просьбой о поставках нефти

    Tекст: Дарья Григоренко

    Недавняя закупка Токио партии российской нефти с проекта «Сахалин-2» подтвердила острую потребность японской экономики в стабильных поставках энергоресурсов, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

    «Тот факт, что Япония обратилась к России с просьбой о продаже нефти, это понятный на сегодня сигнал. Естественно, что очень многое будет зависеть от общеполитической ситуации», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что речь идет не о новых договоренностях, а об уже завершившихся поставках. По его словам, дальнейшее развитие событий во многом зависит от ситуации на Ближнем Востоке, в частности в Иране, однако глобальный дефицит энергоносителей сохранится при любом сценарии.

    Россия остается ближайшим поставщиком для Японии, которая остро нуждается в ресурсах. Швыдкой добавил, что страны могут выстроить взаимовыгодное партнерство не только в энергетике, но и в сферах рыболовства и безопасности. Сейчас политик находится в Токио на открытии 21-го Фестиваля российской культуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, японская нефтяная компания Idemitsu приобрела партию российской нефти с Сахалина.

    Танкер Voyager с сырьем проекта «Сахалин-2» зашел в японский порт Кикума.

    Посол России в Токио Николай Ноздрев назвал условием возобновления полноценных поставок отмену санкций.

    15 мая 2026, 17:20 • Новости дня
    Росфинмониторинг внес группу Pussy Riot в реестр террористов и экстремистов
    @ Michael Ukas/dpa/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Музыкальный коллектив Pussy Riot (признана в РФ экстремистской организацией) официально пополнил список лиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму на территории страны.

    Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла панк-группу Pussy Riot в национальный перечень террористов и экстремистов, следует из данных на сайте Росфинмониторинга. Ранее Генеральная прокуратура России настаивала на запрете деятельности группы из-за серии провокационных акций. В частности, поводом послужили инциденты в храме Христа Спасителя, выход участниц на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу 2018 года в Москве, а также ряд других правонарушений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года Тверской суд Москвы признал панк-группу экстремистской организацией. Месяцем ранее СК России завершил расследование уголовного дела против участницы коллектива Надежды Толоконниковой. А осенью 2025 года Басманный суд заочно вынес обвинительный приговор участницам объединения за фейки о Вооруженных силах России.

    15 мая 2026, 17:30 • Новости дня
    Путин поручил прокуратуре проверить защиту регионов от наводнений

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский лидер Владимир Путин поручил оценить выполнение местными властями требований законодательства по обеспечению безопасности территорий от затоплений.

    Президент Владимир Путин поставил задачу перед надзорным ведомством проанализировать готовность субъектов страны к паводкам, сообщается на сайте Кремля. Масштабную инспекцию предстоит провести сотрудникам Генеральной прокуратуры.

    «Генеральной прокуратуре Российской Федерации провести проверку соблюдения исполнительными органами субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления установленных законодательством РФ запретов и ограничений, направленных на защиту территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, включая требование об обеспечении необходимой инженерной и иной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод», – говорится в тексте поручения.

    Президент ожидает итоговый доклад до 1 сентября текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной прошлого года Генпрокуратура выявила неготовность ряда российских регионов к паводкам. До этого, в январе 2025 года президент поручил проверить работу властей Оренбургской области по устранению последствий стихии. А генпрокурор Игорь Краснов пообещал привлечь к ответственности виновных в масштабном ущербе от затоплений.

    14 мая 2026, 22:33 • Новости дня
    «Единая Россия» и застройщики обсудили снижение стоимости жилья

    Tекст: Вера Басилая

    Представители строительного бизнеса обсудили пути снижения стоимости квадратного метра жилья за счет оптимизации сопутствующих расходов и разбюрократизации отрасли, сообщил член генсовета «Единой России», председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

    Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов провел встречу с крупными инвестиционно-строительными компаниями по приглашению Клуба инвесторов Москвы. В ходе обсуждения поднимались вопросы развития механизма комплексного развития территорий и снижения стоимости жилья.

    «Диалог с профессиональным сообществом выстроен, и его нужно продолжать. Будем дальше вместе с регионами, профильными ведомствами, застройщиками и инвесторами искать решения, которые помогают строить быстрее, качественнее и с понятным результатом для людей», – заявил Пахомов в своем Telegram-канале. Он отметил, что сама стройка составляет лишь половину итоговой стоимости квадратного метра.

    По словам депутата, значительную часть цены формируют стоимость земли, подключение к сетям, создание социальной инфраструктуры и высокая стоимость кредитов. Именно в этих сопутствующих расходах кроется резерв для заметного снижения стоимости жилья. Пахомов подчеркнул, что власти готовы рассматривать инициативы бизнеса, если они принесут реальную пользу жителям страны.

    Ранее председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов сообщил о сокращении количества необходимых для стройки документов.

    Партия «Единая Россия» пообещала проконтролировать применение отмены моратория на штрафы для застройщиков.

    Президент России Владимир Путин потребовал от строительных компаний вовремя передавать ключи покупателям квартир.

    15 мая 2026, 09:14 • Новости дня
    Япония решила пригласить Россию на памятную церемонию в Нагасаки

    Tекст: Дарья Григоренко

    Японская сторона направит официальное приглашение дипломатам из РФ на траурные мероприятия 9 августа, сообщили СМИ.

    Как пишет газета «Асахи», письма получат все 195 иностранных представительств, перечень которых размещен на портале министерства иностранных дел Японии, передает ТАСС.

    Нагасаки подвергся американскому ядерному удару в августе 1945 года. В результате взрыва плутониевой бомбы погибли 70 тыс. человек, а населенный пункт оказался практически полностью разрушен. Соединенные Штаты до сих пор отказываются признавать моральную ответственность за свои действия, ссылаясь на военную необходимость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году власти Нагасаки подтвердили отправку приглашения российской стороне.

    В итоге отечественные дипломаты выбрали для участия памятное мероприятие именно в этом городе.

    Накануне годовщины трагедии газета The New York Times назвала ядерные удары США спасительными.

    15 мая 2026, 00:57 • Новости дня
    АТОР предупредила россиян о новых проблемах с шенгенскими визами

    Tекст: Вера Басилая

    Внедрение ускоренного биометрического контроля на европейской границе грозит россиянам серьезными сложностями при последующих обращениях за разрешением на въезд, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

    Россиянам предрекли трудности с оформлением шенгена из-за запуска цифровой системы Entry Exit System (EES), сообщает АТОР. Новый механизм въезда в страны Евросоюза предполагает сбор биометрических данных иностранцев без проставления традиционных штампов в загранпаспорт.

    Отсутствие физических отметок о пересечении границы может стать препятствием при оформлении новых документов.

    «Без штампов в паспорте поездка может выглядеть для консульства «неиспользованной» или неподтвержденной. А значит, при следующей подаче на визу туристу придется отдельно доказывать, что он действительно был в стране назначения и корректно использовал предыдущую визу», – подчеркнули эксперты ассоциации.

    Специалисты настоятельно рекомендуют путешественникам сохранять все посадочные талоны и транспортные билеты. Также для подтверждения пребывания в европейских государствах потребуются брони гостиниц, договоры аренды жилья, чеки и банковские выписки, которые придется прикладывать к визовому заявлению.

    В ноябре прошлого года Минэкономразвития допустило полное прекращение выдачи шенгенских виз россиянам.

    До этого МИД России сообщил об обязательном сборе биометрии на границах ряда стран Шенгенской зоны.

    14 мая 2026, 22:32 • Новости дня
    Песков заявил о поразившей Прибалтику бацилле русофобии

    Tекст: Вера Басилая

    Смена кабинета министров Латвии вряд ли приведет к появлению во власти сторонников нормализации отношений с Москвой из-за бациллы русофобии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал уход в отставку кабмина Латвии, передает РИА «Новости». Представитель Кремля оценил вероятность того, что новое правительство республики окажется менее враждебно настроенным по отношению к Москве.

    «Прибалтика насквозь поражена вот этой вот бациллой русофобии, это совершенно очевидно. И вряд ли там могут сейчас иметь право голоса какие-то политические силы, которые говорят о необходимости налаживания диалога с Россией», – заявил Песков.

    Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня сообщила о своей отставке из-за раскола правящей коалиции.

    До этого глава правительства заявила об утрате доверия к министру обороны Андрису Спрудсу.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил лютую ненависть прибалтийских властей к русским.

    15 мая 2026, 18:30 • Новости дня
    В Башкирии нашли тела трех пропавших после пожара на ЛПДС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На линейной производственно-диспетчерской станции «Нурлино» в Башкирии после пожара обнаружены тела трех работников, еще один сотрудник остается пропавшим, сообщили на предприятии.

    На месте пожара на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Нурлино» АО «Транснефть - Урал» в Башкирии обнаружены тела трех работников станции, сообщила компания.  Там уточнили, что погибшие получили травмы, несовместимые с жизнью.

    «По уточненным данным, найдены и извлечены тела троих работников компании, получивших травмы, несовместимые с жизнью. Поиски четвертого работника продолжаются», – говорится в сообщении.

    Кроме того, сообщается о пострадавших среди персонала фирмы-подрядчика. Трое сотрудников подрядной организации доставлены в больницу, где они проходят необходимое лечение. Информацию об их состоянии и причинах возгорания в компании не уточнили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 мая на линейной производственно-диспетчерской станции «Нурлино» АО «Транснефть – Урал» в Башкирии произошло возгорание с пострадавшими и пропавшими рабочими.

    При пожаре на промышленном объекте два человека получили ожоги и были госпитализированы. Позже стало известно о том, что после возгорания не могут найти нескольких рабочих.

    15 мая 2026, 16:44 • Новости дня
    В Брянске нашли тело второго провалившегося под лед в январе ребенка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спустя несколько месяцев после трагедии на реке Десна в Брянске спасатели извлекли из воды тело второго утонувшего зимой мальчика, сообщили в региональном СУ СК РФ.

    В Брянске нашли тело второго ребенка, провалившегося под лед 20 января, сообщает региональное СУ СК РФ. Специалисты ведомства подтвердили факт обнаружения останков мальчика.

    Для установления всех обстоятельств  трагедии следователи назначили необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела по факту гибели несовершеннолетних продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 января в Брянске двое детей провалились под лед на реке Десне. 8 февраля спасатели обнаружили тело первого погибшего мальчика. Далее сотрудники экстренных служб продолжили поиски второго несовершеннолетнего.

    15 мая 2026, 20:52 • Новости дня
    Прокуратура потребовала вернуть государству акции ТГК-14

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Надзорное ведомство добивается признания недействительной сделки по продаже акций ведущего поставщика энергии в Забайкалье и Бурятии энергокомпании ТГК-14, сообщается в материалах арбитражного суда.

    Первый заместитель прокурора Забайкальского края подал иск в арбитражный суд с требованием изъять в доход государства акции ПАО «ТГК-14». В материалах суда отмечается, что ведомство добивается отмены договора купли-продажи ценных бумаг, пишет ТАСС.

    «Первый заместитель прокурора Забайкальского края обратился в Арбитражный суд Забайкальского края в интересах РФ <…> с исковым заявлением к АО "Дальневосточная управляющая компания" (АО "ДУК"), ООО "Энергопромсбыт", ПАО "ТГК-14" о признании недействительным договора купли-продажи акций ПАО "ТГК-14", <…> применении последствий недействительности сделки в виде взыскания в доход РФ акций ПАО "ТГК-14"», – говорится в судебных документах.

    Согласно данным сервиса «Контур. Фокус», 79,32% акций ТГК-14 принадлежит АО «Дальневосточная управляющая компания» Виктора Мясника. Еще 4,86% владеет Константин Люльчев.

    Ранее в мае прошлого года полиция задержала председателя совета директоров ТГК-14 Константина Люльчева по делу о мошенничестве на 10 млн рублей из-за завышения тарифов.

    Позже, в сентябре 2025 года Генпрокуратура подала иск об изъятии акций уральской энергетической компании «Облкоммунэнерго». А в начале мая уже текущего года надзорное ведомство потребовало обратить в доход государства средства со счетов основателя «Русагро» Вадима Мошковича.

    15 мая 2026, 16:34 • Новости дня
    Легкомоторный самолет попал в болото под Тобольском

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Легкомоторный самолет RALL авиакомпании Capital Jet при лесопатрульном полете аварийно сел в болоте между селами Вагай и Черное, экипаж не пострадал.

    Инцидент произошел 15 мая 2026 года в 15:03 по местному времени, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. Экипаж воздушного судна RALL авиакомпании Capital Jet выполнял полет по лесопатрулированию в районе Тобольска.

    «По предварительным данным, 15 мая 2026 года в 15:03 по местному времени экипаж воздушного судна RALL авиакомпании "Капитал джет", выполнявший полет по лесопатрулированию, совершил аварийную посадку на удалении 75 км к юго-востоку от г. Тобольска в болотистой местности (между населенными пунктами Вагай и Черное Вагайского района). На борту воздушного судна находились пилот и летчик-наблюдатель, которые в результате инцидента не пострадали», – указано в сообщении.

    Для эвакуации пилота и летчика-наблюдателя вылетело аварийно-спасательное воздушное судно – вертолет Ми-8 АО "ЮТэйр-Вертолетные услуги". Тюменская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и взяла на контроль ход процессуальной проверки по факту аварийной посадки.

    Ранее в Бурятии самолет Ан-2, выполнявший мониторинг пожаров, совершил вынужденную посадку на грунтовую дорогу без пострадавших. А в Республике Коми предварительной причиной жесткой посадки вертолета Ми-8 стала ошибка пилотирования.

    До этого в Петербурге у аэродрома Бычье Поле легкомоторный самолет произвел аварийную посадку на пляж, при этом также никто не пострадал.

