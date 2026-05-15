В русском соборе Женевы допустили наличие кураторов у разбившего витраж вандала

Tекст: Елизавета Шишкова

В ночь на 15 мая неизвестный проник в русский православный кафедральный Крестовоздвиженский собор в Женеве и разбил исторический витраж, которому исполнилось 160 лет. Об инциденте передает ТАСС. Настоятели храма подозревают, что злоумышленник действовал не один.

Митрофорный протоиерей Емильян Починок рассказал о странном поведении нападавшего. «Мы видели по записям камер наблюдения, что он с кем-то общался, кто-то говорил ему, куда идти. Он пытался пройти в алтарь. Это не выглядело так, будто человек просто случайно проник в храм», – пояснил священнослужитель.

По словам протоиерея, полиция рассматривает различные версии случившегося, в том числе возможное психическое расстройство задержанного. При этом священник уверен, что мужчину специально направили в храм для осквернения веры и культурного наследия. Он добавил, что ситуацию нельзя оставлять без внимания и необходимо выяснить истинные причины произошедшего.

В мае прошлого года вандалы попытались облить краской памятник советским воинам на швейцарском кладбище Хернли.

В декабре 2024 года украинские активистки изрезали бензопилой деревянную скульптуру у здания ООН в Женеве.