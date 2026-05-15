Фицо заявил о намерении продолжить визиты в Россию

Tекст: Елизавета Шишкова

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что не откажется от визитов в Российскую Федерацию, даже если из-за этого европейские лидеры будут отменять встречи с ним, передает РИА «Новости».

Поводом для заявления стали слова экс-главы словацкого МИД и замглавы оппозиционной партии Ивана Корчока о том, что немецкий канцлер Фридрих Мерц якобы отменил свой майский визит в республику именно из-за поездки Фицо в Москву.

Политик подтвердил, что его встреча с Мерцем не состоится, однако связал это с изменением планов канцлера.

«Я не верю в то, что Мерц совершил бы такую политическую ошибку, сказав мне, что не приедет из-за Москвы… Если бы и было правдой то, что кто-то бы отменил встречу со мной из-за Москвы, то моих поездок в Москву будет в три раза больше», – подчеркнул Фицо на пресс-конференции.

Глава словацкого кабинета министров также напомнил, что его недавний визит в Москву был приурочен ко Дню Победы. Целью поездки он назвал желание отдать дань уважения воинам советской армии, погибшим в борьбе с фашизмом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил об отмене рабочей встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Глава немецкого правительства отказался от поездки в Братиславу из-за участия словацкого политика в московском Параде Победы.

Ранее Фридрих Мерц пообещал поднять вопрос визита Роберта Фицо в Россию на уровне европейских лидеров.