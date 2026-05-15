Режим чрезвычайной ситуации ввели в Рязани после атаки беспилотников

Tекст: Денис Тельманов

Органы местного самоуправления подтвердили информацию о последствиях ночной атаки, передает ТАСС. В результате происшествия погибли четыре человека, число пострадавших выросло до 28.

Кроме того, повреждены два многоквартирных дома, а на территории промышленного предприятия возник пожар, который к настоящему времени локализован.

«В городе Рязани введен режим чрезвычайной ситуации», – сообщила пресс-служба городской администрации. Данная мера была принята по итогам заседания профильной комиссии под руководством губернатора Павла Малкова.

Чиновники пояснили, что решение обусловлено гибелью людей, причинением вреда здоровью граждан и повреждением зданий из-за воздушного нападения 15 мая 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте. Власти отменили занятия в школах и детских садах Октябрьского района города. Депутат Госдумы Андрей Колесник предложил нанести превентивные удары по европейским заводам беспилотников.