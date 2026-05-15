Фицо анонсировал передачу европейским политикам важной информации от Путина

Tекст: Елизавета Шишкова

«Да, у меня есть сильная и очень важная информация для союзников, когда я буду с ними, то, конечно, я ее им предоставлю», – заявил словацкий политик на пресс-конференции в городе Гандлова, передает РИА «Новости».

По словам Фицо, российский лидер предельно четко обозначает свою позицию относительно урегулирования конфликта на Украине. Премьер подчеркнул необходимость донести эти сведения до европейских партнеров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо увидел скрытые сигналы для европейских партнеров в позиции президента России.

Политик предсказал скорые звонки от лидеров стран ЕС с вопросами о деталях переговоров.

Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал словацкому коллеге серьезный разговор после визита в Москву.