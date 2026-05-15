Tекст: Денис Тельманов

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказался о возможной наркотической зависимости Владимира Зеленского, передает МК. Соответствующее заявление политика транслировалось на правительственном канале в день годовщины покушения на его жизнь.

«Если одна и та же информация повторяется неоднократно, то, на мой взгляд, здесь уместен принцип: нет дыма без огня», – заявил глава словацкого кабмина.

Политик добавил, что не видит причин, по которым Братислава не могла бы обсуждать темы, уже присутствующие в публичном пространстве.

Ранее бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в беседе с журналистом Такером Карлсоном отмечала необычайный прилив энергии у украинского лидера после посещения уборной перед интервью.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на это заявления Мендель о зависимости Владимира Зеленского от наркотических препаратов. Дипломат объяснила лояльность западных политиков к данной ситуации широким распространением запрещенных веществ в Европе.