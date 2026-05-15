    15 мая 2026, 17:20 • Новости дня

    Росфинмониторинг внес группу Pussy Riot в реестр террористов и экстремистов

    @ Michael Ukas/dpa/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Музыкальный коллектив Pussy Riot (признана в РФ экстремистской организацией) официально пополнил список лиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму на территории страны.

    Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла панк-группу Pussy Riot в национальный перечень террористов и экстремистов, следует из данных на сайте Росфинмониторинга. Ранее Генеральная прокуратура России настаивала на запрете деятельности группы из-за серии провокационных акций. В частности, поводом послужили инциденты в храме Христа Спасителя, выход участниц на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу 2018 года в Москве, а также ряд других правонарушений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года Тверской суд Москвы признал панк-группу экстремистской организацией. Месяцем ранее СК России завершил расследование уголовного дела против участницы коллектива Надежды Толоконниковой. А осенью 2025 года Басманный суд заочно вынес обвинительный приговор участницам объединения за фейки о Вооруженных силах России.

    15 мая 2026, 06:51 • Новости дня
    Украина передала России искалеченных военнопленных в критическом состоянии

    Tекст: Вера Басилая

    Во время последнего обмена украинская сторона выдала несколько российских бойцов, находящихся на грани жизни и смерти из-за тяжелейших увечий и ампутаций. заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    По словам Мирошника, Киев вернул российской стороне военнослужащих с серьезными ранениями, речь идет о десятках бойцов с ампутированными конечностями, передает РИА «Новости».

    «Несколько человек нам передали в критическом состоянии на грани жизни и смерти», – заявил дипломат.

    Мирошник добавил, что причины появления столь тяжелых увечий предстоит выяснить медикам. Специалисты должны установить, стали ли ампутации следствием боевых действий или результатом жестокого обращения в плену. По словам посла, возвращение десятков искалеченных солдат выглядит весьма многозначительно.

    Ранее Мирошник заявил, что украинские военные применяют к российским пленным пытки электричеством и водой.

    Мирошник сообщил о введении украинскими военными неизвестных препаратов пленным российским солдатам.

    В феврале Мирошник рассказал о содержании захваченных бойцов в клетках секретных тюрем.

    14 мая 2026, 20:42 • Новости дня
    Академик Онищенко не смог сдать ЕГЭ
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель президента Российской академии образования принял участие в эксперименте по сдаче единого государственного экзамена, но не справился с заданиями, о чем сам и сообщил журналистам.

    Академик РАН Геннадий Онищенко попытался написать единый госэкзамен по личной просьбе министра просвещения, но не справился с заданием.

    «Экзамен – это всегда стресс, но раньше мы сдавали по-человечески, был знакомый наш учитель. Мы писали сочинения, изложения, примеры решали, а теперь в ЕГЭ "крестики-нолики"», – заявил Онищенко в интервью НСН.

    Заместитель президента РАО признался, что получив экзаменационный бланк, совершенно ничего в нем не понял. Формат с выбором правильного варианта напомнил ему теоретическую часть тестирования на водительские права, где нужно просто угадать ответ.

    При этом академик обратил внимание на нехватку опытных педагогов. По его словам, учителей, способных принимать традиционные экзамены, в школах почти не осталось, так как большинство из них уже вышли на пенсию. Какой именно школьный предмет он взялся сдавать в рамках эксперимента, не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Онищенко рассказал о вариантах переименования среднего профессионального образования. До этого он заявил о невозможности отмены школьных домашних заданий. Также академик выступил за введение оценок по поведению для учеников.

    14 мая 2026, 19:41 • Видео
    Сербия решила вступить в НАТО?

    В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    14 мая 2026, 19:12 • Новости дня
    Роскачество ввело мусульманский стандарт для клиник и санаториев

    Роскачество запустило стандарт MuslimFriendly для клиник и санаториев России

    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новый стандарт MuslimFriendly появился в российских клиниках и санаториях, предоставляя пациентам-мусульманам подтверждение комфортных условий лечения и проживания, сообщили в Роскачестве.

    Роскачество запустило добровольную сертификацию MuslimFriendly для медицинских учреждений, включая массажные салоны, санатории и российские клиники, сообщила ТАСС пресс-служба организации.

    «Орган по сертификации "Роскачество-Халяль" расширил область добровольной сертификации "Муслим Френдли" (MuslimFriendly). Теперь российские клиники, санатории и медицинские центры могут официально подтвердить соответствие критериям гостеприимства по отношению к пациентам-мусульманам», – говорится в сообщении.

    В организации подчеркнули, что решение направлено на усиление позиций отечественной медицины на рынке экспорта медицинских услуг. По итогам 2025 года объем такого экспорта превысил 616 млн долларов, увеличившись на 31% к уровню 2023 года. Основной прирост обеспечивают пациенты из стран СНГ, государств Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии с преимущественно мусульманским населением, а потенциал рынка к 2030 году оценивается до 7,6 млрд долларов ежегодно.

    При этом в Роскачестве отметили, что стандарт не меняет норм российского законодательства в сфере здравоохранения и не затрагивает светские принципы организации медицинской помощи внутри страны.

    Стандарт включает требования к пространству, питанию и работе персонала. В медучреждениях должны быть оборудованные места для намаза, условия для омовения, обеспечена приватность пациентов и исключены изображения людей и животных в интерьере, а также организовано халяльное меню с раздельными зонами приготовления и приема пищи и без запрещенных продуктов.

    Кроме того, прописано обучение персонала нормам взаимодействия с пациентами-мусульманами, право пациентки на выбор врача-женщины и женской медицинской бригады при деликатных процедурах, а также замена спиртосодержащих средств на халяльную альтернативу при ее наличии. В стандарт включена адаптация расписания процедур с учетом времени намаза и информирование пациентов о созданных условиях.

    Ранее Роскачество запустило сертификацию отелей и ресторанов по стандарту MuslimFriendly. Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас больше четверти россиян выбирают продукцию с отметкой «Халяль», хотя доля мусульман в стране составляет около 15%.

    14 мая 2026, 20:22 • Новости дня
    ВС России нанесли мощный удар по киевскому «селу олигархов»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ночь на 14 мая российские военные осуществили масштабную атаку на объекты военной и сопутствующей инфраструктуры в районе украинской столицы, задействовав более 60 ракет, позже выяснилось, что были поражены элитный поселок в пригороде украинский столицы и авиазавод.

    Вооруженные силы России в ночь на 14 мая нанесли серию ударов по объектам в Киеве и его окрестностях. Как сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале, атака стала самой мощной за последние месяцы. «Киев трясло до утра», – отметил подпольщик, добавив, что беспилотники атаковали волнами, а всего было выпущено более 60 ракет различных типов.

    Основными целями стали авиаремонтный завод в Жулянах, инфраструктура аэропорта Борисполь и тренировочная база спецназа на юго-западе Киева. Кроме того, удары пришлись по кол-центру телефонных мошенников и двум объектам на севере и северо-востоке столицы, которые часто посещали автомобили с военными и дипломатическими номерами.

    В поселке Козин к югу от Киева четырьмя ракетами «Искандер-К» была поражена неизвестная цель. В этом населенном пункте расположены роскошные особняки украинской элиты, включая дома Рината Ахметова (признан в РФ членом экстремистского объединения) и братьев Клюевых. Примечательно, что именно в Козине планировалось строительство резиденций кооператива «Династия», в связи с легализацией средств на которое ранее был арестован экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

    Кроме того, ранее в четверг сообщалось, что в самом Киеве был ликвидирован офис производителя беспилотников Skyeton. Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Киеве и 14 областях Украины прозвучала воздушная тревога. Российские войска в ответ на террористические атаки нанесли массированный удар ракетами «Кинжал» по предприятиям украинского ОПК.

    15 мая 2026, 14:42 • Новости дня
    Вокзал Грозного первым в мире получил сертификат «Халяль»
    @ Таисия Боршигова/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Железнодорожный комплекс столицы Чечни первым в мире официально признан отвечающим исламским нормам благодаря наличию молельных комнат и передовой инфраструктуре, сообщили в РЖД.

    Пассажирский вокзал Грозного стал первым на планете среди подобных объектов обладателем сертификата «Халяль».

    «В рамках XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2026» вокзалу Грозный вручили сертификат соответствия стандартам «Халяль» Совета муфтиев России. Это первый объект пассажирской инфраструктуры, получивший такое подтверждение», – сообщили РИА «Новости» в РЖД.

    Здание открыли ровно год назад, и оно быстро превратилось в визитную карточку Чечни. Представители компании отметили, что комплекс не имеет равных в стране по планировочным и инженерным решениям.

    Для удобства пассажиров здесь предусмотрены современные системы оповещения, онлайн-табло и бесплатный доступ к Wi-Fi. На территории работают автоматизированные камеры хранения, справочные терминалы, детские зоны и комнаты матери и ребенка. Здание полностью адаптировано для маломобильных граждан.

    А накануне новый мусульманский стандарт MuslimFriendly появился в российских клиниках и санаториях. Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние пять лет экспорт российских продуктов питания по стандартам «Халяль» вырос почти в два раза – до 388 млн долларов в год.

    До этого сообщалось, что более четверти россиян уже выбирают продукцию и услуги с этой отметкой при доле мусульман в стране около 15%.

    14 мая 2026, 19:18 • Новости дня
    Дроны ВСУ ранили двух сотрудников Запорожской АЭС в 100 метрах от станции

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Два сотрудника Запорожской атомной станции (ЗАЭС) получили ранения в ста метрах от ее периметра во время атаки украинских беспилотников по прилегающей территории, сообщили на предприятии.

    В результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины по прилегающей к Запорожской АЭС территории, в 100 метрах от периметра станции были ранены два сотрудника. Они ехали на машине в рамках выполнения своих служебных обязанностей, сообщается в канале станции в Мах.

    На предприятии подчеркнули, что множественные удары украинских дронов серьезно мешали эвакуации пострадавших. Руководство ЗАЭС расценило действия ВСУ как акт терроризма.

    Ранее эксперты МАГАТЭ получили доклад об ударах БПЛА по подстанции «Радуга» в городе Энергодаре, важном месте проживания персонала ЗАЭС. До этого в конце апреля один сотрудник Запорожской АЭС погиб в результате прилета вражеского дрона. Гендиректор Росатома Алексей Лихачев назвал удары ВСУ по ЗАЭС верхом безрассудства.

    14 мая 2026, 21:04 • Новости дня
    Глава МИД Венгрии обсудила ситуацию на Украине с послом России

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Венгрии выразили протест российскому дипломату Евгению Станиславову в связи с атаками на районы проживания венгерского этнического меньшинства на западе Украины.

    Посол России Евгений Станиславов был вызван в дипломатическое ведомство в Будапеште после сообщений об ударах по западным украинским территориям, передает Associated Press. Визит состоялся в четверг, 14 мая, и продлился менее 30 минут. Российского представителя приняла министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан. Позже она сообщила в социальных сетях подробности встречи.

    «Заявила российскому послу о недопустимости ударов по западной части Украины», – подчеркнула глава венгерского МИД. Беспокойство Будапешта вызвано тем, что в этом регионе компактно проживает венгерское этническое меньшинство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр накануне анонсировал вызов российского посла из-за взрывов в Закарпатье.

    Ранее политик отказался поддерживать евроинтеграцию Киева без восстановления прав венгерской диаспоры. Сама Анита Орбан до своего назначения исключила возможность отправки оружия украинской армии.

    15 мая 2026, 08:55 • Новости дня
    Швыдкой прокомментировал обращение Японии к России с просьбой о поставках нефти

    Швыдкой назвал понятным сигналом обращение Японии к России с просьбой о нефти

    Tекст: Дарья Григоренко

    Недавняя закупка Токио партии российской нефти с проекта «Сахалин-2» подтвердила острую потребность японской экономики в стабильных поставках энергоресурсов, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

    «Тот факт, что Япония обратилась к России с просьбой о продаже нефти, это понятный на сегодня сигнал. Естественно, что очень многое будет зависеть от общеполитической ситуации», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что речь идет не о новых договоренностях, а об уже завершившихся поставках. По его словам, дальнейшее развитие событий во многом зависит от ситуации на Ближнем Востоке, в частности в Иране, однако глобальный дефицит энергоносителей сохранится при любом сценарии.

    Россия остается ближайшим поставщиком для Японии, которая остро нуждается в ресурсах. Швыдкой добавил, что страны могут выстроить взаимовыгодное партнерство не только в энергетике, но и в сферах рыболовства и безопасности. Сейчас политик находится в Токио на открытии 21-го Фестиваля российской культуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, японская нефтяная компания Idemitsu приобрела партию российской нефти с Сахалина.

    Танкер Voyager с сырьем проекта «Сахалин-2» зашел в японский порт Кикума.

    Посол России в Токио Николай Ноздрев назвал условием возобновления полноценных поставок отмену санкций.

    14 мая 2026, 18:40 • Новости дня
    Госдума одобрила двукратное увеличение лимита сверхурочной работы

    Tекст: Денис Тельманов

    Нижняя палата парламента приняла закон, который в два раза увеличивает допустимую норму переработок для большинства сотрудников, внеся изменения в Трудовой кодекс.

    Депутаты Государственной думы утвердили во втором и третьем чтениях правительственный законопроект о повышении лимита сверхурочных работ, передает ТАСС.

    Согласно новым поправкам в Трудовой кодекс, максимальное количество часов переработки увеличено со 120 до 240 часов в год. При этом прежняя норма, ограничивающая переработки четырьмя часами в течение двух дней подряд, сохраняется.

    В документе уточняются правила оплаты труда. «При суммированном учете рабочего времени сверхурочная работа оплачивается исходя из величины сверхурочного времени, приходящегося на день или смену, в которые осуществляется сверхурочная работа: за первые два часа работы – не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере, начиная со 121-го часа – не менее чем в двойном размере за каждый час», – отмечается в законе.

    Для некоторых категорий граждан сохранен прежний лимит в 120 часов. Это касается совместителей в государственных и муниципальных учреждениях, работающих более четверти месячной нормы, а также сотрудников на вредных производствах. Привлекать пенсионеров, лиц предпенсионного возраста и работников вредных производств к переработкам разрешено только с их письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний.

    Сотрудники, перерабатывающие более 120 часов в год, теперь имеют право на один оплачиваемый день для прохождения диспансеризации. Кроме того, закон запрещает отзывать из отпуска работников с вредными условиями труда, за исключением случаев предотвращения или ликвидации последствий аварий и стихийных бедствий. Также из законодательства исключена норма, позволявшая работодателям предупреждать об увольнении в электронном виде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Единая Россия» добилась снятия с рассмотрения поправки об электронном уведомлении об увольнении.

    В прошлом году Кремль не поддержал законопроект Минэкономразвития о новых правилах сверхурочной работы. Позже Общественная палата напомнила о штрафах за переработки свыше 120 часов в год.

    14 мая 2026, 19:05 • Новости дня
    В Алтайском крае мужчина убил 15-летнего подростка после совместной пьянки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В селе Усть-Иша Алтайского края местный житель лишил жизни 15-летнего знакомого после ночного распития спиртных напитков, а затем сам явился с повинной, сообщили в правоохранительных органах.

    В Алтайском крае мужчина убил подростка. В правоохранительных органах сообщили ТАСС: «Специальными следственными органами установлены обстоятельства трагедии, произошедшей в селе Усть-Иша Красногорского района во второй декаде апреля. Убийству предшествовала ссора 22-летнего задержанного и 15-летнего подростка, проводивших совместный поздний досуг с употреблением алкоголя до утра следующего дня».

    Совершив преступление, молодой человек не стал скрываться от правосудия. Он добровольно явился в отделение полиции и признался в содеянном. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

    Надзорные ведомства также обратили внимание на действия родителей убитого мальчика. Как пояснили правоохранители, законных представителей подростка привлекли к ответственности. Их наказали за то, что юноша находился ночью вне дома без контроля и распивал спиртное.

    Ранее подозреваемый в смертельном наезде на пешехода в Алтайском крае убил отца из-за отказа брать ответственность за аварию на себя.

    До этого несовершеннолетней жительнице Барнаула предъявили обвинение в убийстве собственного новорожденного ребенка. А 4 марта 2025 года при выходе из кафе преступники убили главу Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко.

    14 мая 2026, 22:33 • Новости дня
    «Единая Россия» и застройщики обсудили снижение стоимости жилья

    Tекст: Вера Басилая

    Представители строительного бизнеса обсудили пути снижения стоимости квадратного метра жилья за счет оптимизации сопутствующих расходов и разбюрократизации отрасли, сообщил член генсовета «Единой России», председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

    Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов провел встречу с крупными инвестиционно-строительными компаниями по приглашению Клуба инвесторов Москвы. В ходе обсуждения поднимались вопросы развития механизма комплексного развития территорий и снижения стоимости жилья.

    «Диалог с профессиональным сообществом выстроен, и его нужно продолжать. Будем дальше вместе с регионами, профильными ведомствами, застройщиками и инвесторами искать решения, которые помогают строить быстрее, качественнее и с понятным результатом для людей», – заявил Пахомов в своем Telegram-канале. Он отметил, что сама стройка составляет лишь половину итоговой стоимости квадратного метра.

    По словам депутата, значительную часть цены формируют стоимость земли, подключение к сетям, создание социальной инфраструктуры и высокая стоимость кредитов. Именно в этих сопутствующих расходах кроется резерв для заметного снижения стоимости жилья. Пахомов подчеркнул, что власти готовы рассматривать инициативы бизнеса, если они принесут реальную пользу жителям страны.

    Ранее председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов сообщил о сокращении количества необходимых для стройки документов.

    Партия «Единая Россия» пообещала проконтролировать применение отмены моратория на штрафы для застройщиков.

    Президент России Владимир Путин потребовал от строительных компаний вовремя передавать ключи покупателям квартир.

    15 мая 2026, 16:56 • Новости дня
    Минпромторг намерен увеличить экспорт халяльных непродовольственных товаров

    @ Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Драйвером роста экспорта российской халяльной продукции в страны исламского мира станут промышленные товары, включая косметику и парфюмерию.

    Министерство промышленности и торговли России активно работает над сертификацией и адаптацией промтоваров к требованиям государств-потребителей, передает Интерфакс. По словам замглавы ведомства Романа Чекушова, в 2025 году объем экспорта отечественной халяльной продукции составил около 388 млн долларов. Покупателями выступили практически все страны исламского мира.

    «Потенциал у поставок гораздо больше. Основной объем – это, конечно, продукция, которая относится к сельскому хозяйству (к пищевой продукции и перерабатывающей промышленности), которую курирует Минсельхоз России», – заявил Чекушов в кулуарах форума «Россия - Исламский мир» в Казани.

    Заместитель министра подчеркнул, что ведомство видит значительные перспективы для промышленного сектора. Сертификаты халяль выдаются не только на продукты питания, но и на косметику и парфюмерию, производство которых активно развивается в стране. Получение таких документов российскими производителями станет одним из главных факторов дальнейшего роста экспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поставки российских продуктов питания по стандартам халяль достигли 388 млн долларов в год.

    Глава Тамбовской области Евгений Первышов доложил президенту об активном экспорте халяльной продукции в арабские страны. Министерство промышленности и торговли назвало косметику и парфюмерию пилотными категориями для проекта о «российской полке».

    14 мая 2026, 19:42 • Новости дня
    Ковальчук официально представлен в качестве врио главы Брянской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Брянске прошла торжественная церемония представления временного руководителя региона Егора Ковальчука местному правительству.

    Заместитель полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе Алексей Еремин официально представил Егора Ковальчука в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Брянской области, передает ТАСС. Церемония прошла в здании регионального правительства.

    «Егор Викторович работал в нескольких регионах Российской Федерации. Умеет работать в сложной социально-экономической и общественно-политической обстановке. Уверен, что весь свой накопленный жизненный и профессиональный опыт Егор Викторович направит на благо жителей Брянской области», – отметил Еремин.

    Сам Ковальчук в ходе церемонии обратился к управленческой команде, включая правительство, законодательное собрание и федеральные структуры. Он призвал коллег трудиться честно и открыто. На представлении присутствовали бывший глава региона Александр Богомаз, а также депутаты Госдумы и сенаторы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области. Сам Ковальчук назвал свое назначение руководителем региона большой честью и анонсировал свое официальное представление в четверг.

    15 мая 2026, 00:57 • Новости дня
    АТОР предупредила россиян о новых проблемах с шенгенскими визами

    Tекст: Вера Басилая

    Внедрение ускоренного биометрического контроля на европейской границе грозит россиянам серьезными сложностями при последующих обращениях за разрешением на въезд, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

    Россиянам предрекли трудности с оформлением шенгена из-за запуска цифровой системы Entry Exit System (EES), сообщает АТОР. Новый механизм въезда в страны Евросоюза предполагает сбор биометрических данных иностранцев без проставления традиционных штампов в загранпаспорт.

    Отсутствие физических отметок о пересечении границы может стать препятствием при оформлении новых документов.

    «Без штампов в паспорте поездка может выглядеть для консульства «неиспользованной» или неподтвержденной. А значит, при следующей подаче на визу туристу придется отдельно доказывать, что он действительно был в стране назначения и корректно использовал предыдущую визу», – подчеркнули эксперты ассоциации.

    Специалисты настоятельно рекомендуют путешественникам сохранять все посадочные талоны и транспортные билеты. Также для подтверждения пребывания в европейских государствах потребуются брони гостиниц, договоры аренды жилья, чеки и банковские выписки, которые придется прикладывать к визовому заявлению.

    В ноябре прошлого года Минэкономразвития допустило полное прекращение выдачи шенгенских виз россиянам.

    До этого МИД России сообщил об обязательном сборе биометрии на границах ряда стран Шенгенской зоны.

    14 мая 2026, 22:32 • Новости дня
    Песков заявил о поразившей Прибалтику бацилле русофобии

    Tекст: Вера Басилая

    Смена кабинета министров Латвии вряд ли приведет к появлению во власти сторонников нормализации отношений с Москвой из-за бациллы русофобии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал уход в отставку кабмина Латвии, передает РИА «Новости». Представитель Кремля оценил вероятность того, что новое правительство республики окажется менее враждебно настроенным по отношению к Москве.

    «Прибалтика насквозь поражена вот этой вот бациллой русофобии, это совершенно очевидно. И вряд ли там могут сейчас иметь право голоса какие-то политические силы, которые говорят о необходимости налаживания диалога с Россией», – заявил Песков.

    Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня сообщила о своей отставке из-за раскола правящей коалиции.

    До этого глава правительства заявила об утрате доверия к министру обороны Андрису Спрудсу.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил лютую ненависть прибалтийских властей к русским.

