В Госдуме призвали ударить по заводам беспилотников в Европе

Tекст: Денис Тельманов

После ночной атаки на Рязань возникла необходимость уничтожения европейских предприятий, снабжающих украинские войска боевыми аппаратами.

Атака украинских дронов на Рязань вновь ставит вопрос о возможности превентивного удара Вооруженных сил России по местам производства беспилотников для Украины в Европе, передает Газета.Ru. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Уже пора наносить превентивные удары, уже пора начинать присматриваться, где находятся места производства беспилотников, которые наносят удары по нашей территории, по нашему гражданскому населению», – подчеркнул парламентарий. По его словам, Европа сейчас фактически стала официальным тыловым районом для украинских войск.

Депутат отметил, что тыловые районы противника всегда подвергаются атакам. Колесник выразил уверенность в наличии решения об ударе по европейским заводам, реализация которого остается задачей военного командования для защиты граждан.

В ночь на 15 мая Рязань подверглась налету украинских дронов. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что три человека получили несовместимые с жизнью ранения, еще 12 пострадали. Повреждены два многоэтажных жилых дома, ведется разбор конструкций и организована эвакуация жителей.

По данным Минздрава, госпитализированы семь человек, включая четверых детей. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет завел уголовное дело о теракте после удара по Рязанской области.

Месяцем ранее депутат Андрей Колесник допускал поражение европейских предприятий по выпуску беспилотников.

Накануне министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил о запуске совместного с Киевом производства дальнобойных дронов.