Канцлера ФРГ Мерца освистали второй раз за неделю

Канцлера ФРГ Мерца публично освистали второй раз за неделю

Tекст: Тимур Шайдуллин

Канцлера ФРГ Фридриха Мерца во второй раз за неделю освистали на публичном мероприятии, когда он пытался объяснить свои слова о «ленивой» молодежи, отмечает РИА «Новости». Инцидент произошел на Дне немецких католиков в Вюрцбурге, где политику задали вопрос о недовольстве молодых людей, сталкивающихся с ростом стоимости жизни и высокими социальными взносами, когда их называют «уклоняющимися от работы».

«Никто в моей партии никогда не говорил, что люди в Германии ленивы. В том числе я… Нет, я указал, что, например, в такой стране, как Швейцария, люди работают на 200 часов в год больше, чем в Германии», – заявил канцлер. Он успел добавить, что задается вопросом о целесообразности четырехдневной рабочей недели, после чего в зале раздался свист. Модератор был вынужден прервать дискуссию.

Позднее репортер телеканала Phoenix, транслировавшего мероприятие, сообщила, что двух девушек, освиставших Мерца, вывела полиция.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее канцлера ФРГ освистали делегаты съезда немецких профсоюзов во время обсуждения пенсионной реформы. До этого глава правительства Германии призвал граждан страны больше работать. А в конце апреля Мерц занял последнее место в рейтинге популярности государственных деятелей Германии.