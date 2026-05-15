Испания раскритиковала «Евровидение» за двойные стандарты

Минкульт Испании раскритиковал «Евровидение» за двойные стандарты

Tекст: Тимур Шайдуллин

Европейский вещательный союз (EBU) продемонстрировал непоследовательность, разрешив израильским артистам выступать на сцене. Об этом заявил министр культуры Испании Эрнест Уртасун, передает РИА «Новости». В декабре прошлого года EBU одобрил заявку Тель-Авива, что спровоцировало волну бойкотов. От участия в конкурсе 2026 года уже отказались Испания, Ирландия, Исландия, Нидерланды и Словения.

«Европейский вещательный союз применяет здесь двойные стандарты, разрешая участвовать Израилю, который совершает геноцид в Газе и в отношении которого, должен напомнить, Международный уголовный суд ведет расследование по очень тяжким преступлениям в Газе», – заявил министр культуры Испании в интервью телеканалу Euronews.

Уртасун подчеркнул, что российским представителям путь на международные культурные площадки закрыт, в то время как к Израилю применяется иной подход. По мнению чиновника, развлекательные мероприятия не должны служить ширмой, отвлекающей мировую общественность от серьезных международных преступлений.

Министр отметил, что отказ от участия дался Мадриду нелегко, поскольку испанцы традиционно любят «Евровидение» и активно следят за трансляциями. Тем не менее, как сказал министр, большинство граждан страны поддерживают бойкот из-за сочувствия жителям Газы. При этом Уртасун добавил, что не осуждает государства, решившие отправить своих представителей на конкурс, возлагая всю ответственность на организаторов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пять европейских стран отказались от участия в песенном конкурсе в знак протеста против допуска Израиля.

Ранее победитель «Евровидения-2024» Nemo вернул свою награду организаторам по аналогичной причине. До этого Европейский вещательный союз отменил запланированное голосование по поводу статуса израильской делегации.