В России представили новый формат молодежной инженерной дипломатии

На форуме в Казани представили новый формат молодежной дипломатии России

Tекст: Тимур Шайдуллин

На площадке международного форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» прошла презентация уникального концепта взаимодействия молодых профессионалов из разных государств. Об этом рассказала ТАСС заместитель генерального директора Агентства развития навыков и профессий Евгения Нероди-Гречка.

«На форуме мы представляли новый современный молодежный язык дипломатии. Это формат инженерной дипломатии, когда ребята из разных стран, молодые специалисты из разных стран могут объединяться, чтобы создавать продукт, создавать новую инженерную технологию», – заявила представитель ведомства.

Эксперт добавила, что иностранным партнерам предложили участие в нескольких флагманских проектах. Инициативы рассчитаны на подростков старше 12 лет, студентов профильных вузов и действующих сотрудников предприятий. Агентство также готово делиться опытом оптимизации производственных процессов для ускорения выпуска деталей.

По мнению спикера, квалифицированные кадры становятся новым ценным ресурсом. В будущем преимущество получат государства, способные эффективно воспитывать и развивать профессионалов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтранс с трибуны форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» заявил о проведении 28 мая первой трансграничной перевозки грузов беспилотными грузовиками «КамАЗ» .

Ранее на форуме в Казани продемонстрировали судно на водородных топливных элементах, прошедшее заводские испытания на Волге.