Участник программы «Время героев» назначен главным федеральным инспектором по Ростовской области

Участник программы «Время героев» Павел Гречко назначен главным федеральным инспектором по Ростовской области

Tекст: Елизавета Шишкова

Назначение Павла Гречко на пост главного федерального инспектора по Ростовской области аппарата полпреда президента в Южном федеральном округе состоялось в рамках кадрового продвижения участников президентской инициативы. В июне 2025 года он вошел в число 85 слушателей второго потока программы «Время героев», созданной по поручению Владимира Путина, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Комментируя свое назначение, Гречко подчеркнул важность полученных знаний для дальнейшей работы. «Для меня новое назначение – это продолжение служения стране и жителям Донской земли. В первую очередь сосредоточусь на развитии региона по приоритетным направлениям», – заявил он. Новый инспектор выразил уверенность, что эффективное решение задач возможно только в командной работе и постоянном диалоге с гражданами.

Наставник Гречко, полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, отметил, что боевой опыт и новые управленческие компетенции делают его востребованным специалистом. Павел Гречко родился в 1975 году, за время военной службы был удостоен ордена Мужества, ордена «За военные заслуги» и других высоких государственных наград.

Ранее новые должности заняли более 90 участников программы «Время героев». Среди них – полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов и врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев. Еще несколько выпускников программы готовятся к переходу на новые места работы.