    Германия проводит политический эксперимент с турецкими эмигрантами
    15 мая 2026, 16:05 • Новости дня

    Китайские СМИ назвали дату визита Путина в Пекин

    South China Morning Post: Путин посетит Китай 20 мая

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин планирует совершить однодневную поездку в Пекин в конце следующей недели, подготовка к встрече на высшем уровне практически завершена.

    Президент России Владимир Путин может посетить Китай с коротким визитом 20 мая, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету South China Morning Post.

    «Источники сообщили..., что визит, как ожидается, состоится в конце следующей недели, 20 мая», – отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил окончание подготовки визита Владимира Путина в КНР. Москва и Пекин объявят сроки поездки российского лидера синхронно. Накануне Китай с визитом посетил президент США.

    15 мая 2026, 14:30 • Новости дня
    Путин сообщил о позитивных сдвигах в экономике и росте в ключевых областях

    Путин: Меры поддержки начали работать, что показала статистика за март

    Путин сообщил о позитивных сдвигах в экономике и росте в ключевых областях
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская экономика демонстрирует уверенный рост на фоне повышения потребительской активности и снижения уровня безработицы до минимальных значений, заявил президент России Владимир Путин на профильном совещании.

    Президент России Владимир Путин на совещании заявил об успехах экономической политики страны, передает сайт Кремля. Глава государства отметил позитивную динамику статистических данных за март текущего года.

    «Меры, решения, реализованные за последнее время правительством, начали давать определенный, скажем так, сдержанно скажем, но все-таки определенный результат положительный», – заявил президент.

    По словам Путина, в марте значительно ускорилась потребительская активность. Оптовая торговля выросла на 8%, а розничная прибавила 6,2%. Безработица в стране остается на минимальной отметке в 2,2%.

    Промышленное производство также показало рост: в марте оно увеличилось на 2,3%. Обрабатывающая промышленность росла еще быстрее, прибавив 3%. В целом валовой внутренний продукт России в марте увеличился на 1,8%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая президент России Владимир Путин сообщил о самом низком уровне безработицы среди государств G20.

    В конце апреля министр труда и соцзащиты Антон Котяков оценил показатель безработицы по итогам прошлого года в 2,2%.

    15 мая 2026, 11:35 • Новости дня
    Лавров: Путин испытал европейцев, предложив Шрёдера в качестве переговорщика
    Лавров: Путин испытал европейцев, предложив Шрёдера в качестве переговорщика
    @ Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Инициатива назначить бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера переговорщиком от Евросоюза спровоцировала бурные дискуссии, став своеобразной проверкой Европы на политическую зрелость, отметил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в министерской встрече БРИКС в Нью-Дели.

    Европейские страны подняли большой шум после слов президента России о возможных кандидатах в переговорщики от Евросоюза, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи глав МИД стран БРИКС в Нью-Дели.

    «Вдруг они стали говорить, ну да, придется когда-то нам с Россией разговаривать. Но оговариваются при этом. Говорить придется, однако определять, о чем и когда, будем мы – европейцы», – отметил глава внешнеполитического ведомства.

    По словам министра, подобные заявления трудно воспринимать всерьез, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что Владимир Путин проверил политическую зрелость европейцев, когда 9 мая предложил кандидатуру Герхарда Шрёдера для ведения диалога с российской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил об активных дискуссиях среди европейских политиков из-за этой идеи.

    Глава немецкого правительства Фридрих Мерц категорически отверг инициативу о назначении специального представителя.

    14 мая 2026, 19:41 • Видео
    Сербия решила вступить в НАТО?

    В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    15 мая 2026, 04:36 • Новости дня
    Рубио заявил о неизменности курса США по вопросу Тайваня
    Рубио заявил о неизменности курса США по вопросу Тайваня
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Позиция Вашингтона относительно Тайваня осталась прежней, несмотря на состоявшиеся в Пекине переговоры на высшем уровне между лидерами двух стран. заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Американский дипломатический курс остался неизменным после встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина, передают «Вести». В интервью телеканалу NBC госсекретарь Марко Рубио заявил: «Политика США по вопросу Тайваня остается неизменной. В ходе встречи, которую мы провели в Пекине, эту тему поднимали».

    Политик добавил, что инициатива обсуждения исходила от китайской стороны, которая регулярно затрагивает эту проблему. По его словам, американская делегация четко изложила свою позицию перед переходом к другим темам повестки.

    Рубио выразил уверенность в стремлении Пекина к мирному урегулированию, но предупредил о серьезных последствиях силовой операции. Китай считает остров своей территорией и требует соблюдения принципа единого государства от дипломатических партнеров.

    Продажа американских вооружений Тайбэю по-прежнему остается одним из ключевых факторов напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал президента США к крайней осторожности в тайваньском вопросе.

    В феврале американский лидер пообещал в скором времени решить проблему поставок вооружений Тайбэю.

    В прошлом году госсекретарь Марко Рубио исключил отказ от поддержки острова ради торговой сделки с Пекином.

    15 мая 2026, 05:08 • Новости дня
    Трамп заявил о желании Китая покупать американскую нефть

    Трамп сообщил о готовности Китая закупать нефть из США

    Трамп заявил о желании Китая покупать американскую нефть
    @ Handout/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пекин выразил готовность приобретать американские энергоресурсы, а Вашингтон рассчитывает на значительное расширение присутствия своих компаний на китайском рынке, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США сообщил о намерении властей Китая приобретать американскую нефть, передает РИА «Новости». По его словам, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе двусторонних переговоров.

    «Они согласились, они хотят закупать нефть из США», – заявил американский лидер в интервью телеканалу Fox News. Кроме того, политик подчеркнул необходимость увеличения доли американского бизнеса в экономике азиатской страны.

    Ранее администрация Белого дома пригласила ведущих предпринимателей, включая основателя Tesla Илона Маска и гендиректора Apple Тима Кука, сопровождать президента в поездке в Пекин. Глава государства отметил, что наращивание коммерческого присутствия в азиатском регионе позитивно отразится на торговом балансе Соединенных Штатов.

    Председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер договорились выстраивать конструктивные двусторонние отношения.

    Позже глава Белого дома анонсировал планы Пекина инвестировать сотни миллиардов долларов в бизнес Соединенных Штатов.

    15 мая 2026, 12:33 • Новости дня
    Песков: Подготовка визита Путина в Китай завершена

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Окончены подготовительные мероприятия для визита президента Владимира Путина в КНР, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Визит состоится «совсем скоро», отметил Песков, передает РИА «Новости».

    «Уже завершена подготовка к этому визиту, все контакты состоялись, все основные параметры визита согласованы», – пояснил он.

    Вскоре Кремль сделает по этому поводу объявление, сообщил Дмитрий Песков.

    Он пояснял, что Москва и Пекин синхронно объявят о сроках визита Путина.

    15 мая 2026, 12:39 • Новости дня
    Песков анонсировал совещание с участием Путина по экономике

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен провести совещание по вопросам экономики в пятницу, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    В ходе совещания обсудят текущую динамику экономики России, а также подготовку к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), указал Песков, передает РИА «Новости».

    Другие же мероприятия у главы государства закрыты для прессы, заключил Песков.

    Несколькими днями ранее Путин сообщал о планах проведения совещания по экономическим вопросам. Месяцем ранее глава государства собирал на аналогичную встречу ключевых министров и руководство Центробанка.

    15 мая 2026, 12:45 • Новости дня
    Песков: Отношения России и Китая имеют очень много измерений

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российско-китайское сотрудничество охватывает множество сфер, включая образование, высокие технологии и гуманитарные вопросы, а повестка предстоящих переговоров на высшем уровне предельно ясна, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, взаимодействие двух стран затрагивает самые разные области, передает РИА «Новости».

    «Наши двусторонние отношения во всех измерениях. Измерений очень много. Это гуманитарные вопросы, это образование, это высокие технологии и так далее, и тому подобное», – сказал представитель Кремля.

    Говоря о предстоящем визите президента РФ Владимира Путина в КНР, Песков отметил, что повестка встреч абсолютно понятна. В центре внимания окажутся двусторонние отношения, торгово-экономическое сотрудничество, объем которого стабильно превышает 200 млрд долларов, а также актуальные международные дела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал скорое оглашение сроков визита российского лидера в КНР.

    В феврале представитель Кремля сообщил о доверительном разговоре Владимира Путина и Си Цзиньпина.

    15 мая 2026, 12:35 • Новости дня
    Песков: Россия отслеживает информацию об итогах визита Трампа в Китай

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об интересе к прошедшим контактам Вашингтона и Пекина.

    «Мы внимательно отслеживаем ту информацию, которая поступает через СМИ», – отметил представитель Кремля. Он выразил надежду на получение сведений из первых рук во время будущей поездки российской делегации в КНР, передает РИА «Новости».

    Диалог первой и второй экономик мира представляет предмет особого внимания для всех государств, включая Россию. Песков подчеркнул важность глубокого анализа подобных контактов на высшем уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальная встреча лидеров двух стран стартовала в Пекине в четверг.

    Американский президент назвал прошедшие переговоры позитивными и продуктивными. Глава Белого дома завершил свой трехдневный государственный визит в КНР.

    15 мая 2026, 11:46 • Новости дня
    Лавров: Россия не будет использовать принцип разделяй и властвуй с Китаем и США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия не будет выстраивать отношения с Пекином и Вашингтоном по принципу «разделяй и властвуй», сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «Мы никогда не будем участвовать в очередных играх, еще Киссинджер завещал, что отношения Вашингтона и с Пекином, и с Москвой должны быть лучше, чем отношения между Пекином и Москвой. Вот эта игра, в которую американцы и колонизаторы в целом играют долгие годы, «разделяй и властвуй», нам она знакома, она до сих пор весьма и весьма жива в западной политики. Это не наш метод, это не метод Китайской Народной Республики», – цитирует Лаврова РИА «Новости».

    Он также отметил, что российская сторона будет рада, если Китай и США достигнут договоренностей о поставках американских энергоносителей, отвечающих интересам Пекина. Он добавил, что Россия принципиально не вмешивается в торговые отношения между третьими странами, комментируя недавний визит американского президента Дональда Трампа в КНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров отверг возможность создания альянса Москвы и Вашингтона против Пекина.

    Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп договорились о формировании новой модели двусторонних отношений.

    Американский лидер пообещал выстраивать торговлю между двумя странами исключительно на принципах взаимности.

    15 мая 2026, 12:18 • Новости дня
    Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество в экономике и обороне

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утром в пятницу провели телефонный разговор.

    «Что обсуждали? Главное: сотрудничество в экономике и в области обороны», – сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

    Кроме того, главы государств затронули тему планируемых совместных мероприятий, касающихся указанных направлений двустороннего взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил праздничные мероприятия в Москве.

    Вечером того же дня Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в формате рабочего обеда.

    В марте лидеры двух стран по телефону обсудили ключевые вопросы экономического взаимодействия.

    15 мая 2026, 11:04 • Новости дня
    Лавров назвал отношения Путина и Трампа дружескими

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Диалог между президентами России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа традиционно носит товарищеский и взаимоуважительный характер, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Стороны придерживаются четких пониманий, выработанных в ходе переговоров на Аляске, сказал Лавров, передает РИА «Новости».

    «Дух в отношениях между президентами России и США всегда дружеский, товарищеский и взаимоуважительный», – сказал он.

    Лавров напомнил, что в августе 2025 года Москву посетил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф. Он представил идеи Вашингтона по устойчивому урегулированию украинского кризиса, которые учитывали недопустимость вступления Киева в НАТО и признание текущих территориальных реалий. Спустя неделю на саммите в Анкоридже российский лидер выразил готовность поддержать эти инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале глава МИД России Сергей Лавров заявил об отличных отношениях Путина и Трампа. В марте министр подтвердил сохранение Вашингтоном достигнутых на Аляске договоренностей. На прошлой неделе российский лидер рассказал о достойных словах американского коллеги про День Победы.

    15 мая 2026, 13:41 • Новости дня
    Путин: Принятые кабмином меры в экономике уже дают позитивный результат

    Tекст: Дарья Григоренко

    Меры, принятые правительством для поддержки экономики, уже приносят положительные результаты, заявил президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам.

    Путин подчеркнул: «Меры, решения, реализованные за последнее время правительством Российской Федерации, начали давать определенный – скажем так, сдержанно скажем, но все-таки, – определенный результат положительный», пишет ТАСС.

    Он добавил, что об этом свидетельствуют позитивные статистические данные за март текущего года.

    Президент сообщил, что экономика страны в марте выросла на 1,8%, подчеркнув восстановление роста ВВП. В ходе совещания обсуждались текущие экономические показатели, а также готовность России к Петербургскому международному экономическому форуму. Совещание было проведено с участием экономического блока правительства и руководства администрации президента, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал проведение совещания по вопросам экономики.

    Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил о росте отечественной экономики на 10% за последние три года. Российский лидер констатировал наличие положительных тенденций в макроэкономической сфере.

    15 мая 2026, 13:50 • Новости дня
    Путин поручил сделать экономический рост России более основательным и устойчивым

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость укрепления и устойчивого развития российской экономики.

    На совещании по экономическим вопросам Путин заявил: «Нужно, чтобы наметившаяся положительная динамика закреплялась, охватывала все больше отраслей и секторов. То есть чтобы экономический рост становился более основательным и устойчивым», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал проведение совещания по вопросам экономики.

    Несколькими днями ранее глава государства сообщил о планах обсудить макроэкономические показатели страны.

    В конце апреля российский лидер призвал поддержать усилия правительства по ускорению экономического роста.

    15 мая 2026, 13:53 • Новости дня
    Путин на совещании по экономике предложил обсудить ПМЭФ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин на совещании по экономике предложил обсудить основные темы предстоящего Петербургского международного экономического форума.

    «В начале июня пройдет Петербургский экономический форум... Я предлагаю сегодня обменяться мнениями по основным темам, которые планируется поднять на форуме», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Глава государства отметил, что деловая программа традиционно будет обширной и насыщенной.

    «По традиции его деловая программа будет весьма обширной, наполненной конкретными вопросами, важными для отечественного бизнеса, для наших зарубежных партнеров, для развития всей российской экономики», – передает его слова ТАСС.

    По словам президента, повестка форума включит конкретные вопросы, имеющие принципиальное значение для отечественного бизнеса, зарубежных партнеров и развития всей российской экономики в целом. Мероприятие пройдет в Петербурге с 3 по 6 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал совещание по вопросам подготовки к Петербургскому международному экономическому форуму.

    15 мая 2026, 14:12 • Новости дня
    Путин наградил бывшего губернатора Белгородской области Гладкова орденом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший глава Белгородской области Вячеслав Гладков удостоен высокой государственной награды – ордена Александра Невского.

    Президент России Владимир Путин наградил бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Александра Невского, передает ТАСС.

    Об этом стало известно в ходе церемонии представления временно исполняющего обязанности главы региона Александра Шуваева. Информацию озвучил заместитель полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Алексей Еремин.

    «Вячеслав Владимирович Гладков награжден орденом Александра Невского», – сказал Еремин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 мая Владимир Путин принял отставку Вячеслава Гладкова с поста губернатора Белгородской области.

    Временно исполняющим обязанности главы региона стал участник президентской программы «Время героев» Александр Шуваев.

    Выборы нового руководителя Белгородской области пройдут в единый день голосования 20 сентября.

