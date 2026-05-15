Легкомоторный самолет попал в болото под Тобольском

Легкомоторный самолет аварийно сел в болото под Тобольском

Tекст: Тимур Шайдуллин

Экипаж воздушного судна RALL авиакомпании Capital Jet выполнял полет по лесопатрулированию в районе Тобольска.

«По предварительным данным, 15 мая 2026 года в 15:03 по местному времени экипаж воздушного судна RALL авиакомпании "Капитал джет", выполнявший полет по лесопатрулированию, совершил аварийную посадку на удалении 75 км к юго-востоку от г. Тобольска в болотистой местности (между населенными пунктами Вагай и Черное Вагайского района). На борту воздушного судна находились пилот и летчик-наблюдатель, которые в результате инцидента не пострадали», – указано в сообщении.

Для эвакуации пилота и летчика-наблюдателя вылетело аварийно-спасательное воздушное судно – вертолет Ми-8 АО "ЮТэйр-Вертолетные услуги". Тюменская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и взяла на контроль ход процессуальной проверки по факту аварийной посадки.

Ранее в Бурятии самолет Ан-2, выполнявший мониторинг пожаров, совершил вынужденную посадку на грунтовую дорогу без пострадавших. А в Республике Коми предварительной причиной жесткой посадки вертолета Ми-8 стала ошибка пилотирования.

До этого в Петербурге у аэродрома Бычье Поле легкомоторный самолет произвел аварийную посадку на пляж, при этом также никто не пострадал.