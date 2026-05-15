Трамп заявил о полной военной победе США над Ираном

Трамп: США одержали полную военную победу над Ираном

Tекст: Тимур Шайдуллин

Соединенные Штаты разгромили военный потенциал Ирана и одержали полную победу. Президент США Дональд Трамп сделал соответствующее заявление журналистам на борту своего самолета, передает ТАСС.

«Мы одержали полную военную победу. Мы полностью разгромили весь их флот. Мы полностью сокрушили их ВВС. Полностью разгромили ПВО и системы слежения, уничтожили их лидеров», – подчеркнул он.

Глава Белого Дома также раскритиковал прессу, включая телекомпанию CNN и газету The New York Times, за искажение информации о триумфе американских военных. Трамп назвал попытки репортеров писать о благополучном состоянии вооруженных сил Тегерана настоящей изменой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США намекнул на продолжение военной операции против Тегерана. До этого Трамп сообщил об окончании вооруженного конфликта. А в начале апреля американский лидер уже заявлял о полной победе Соединенных Штатов.