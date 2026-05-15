    Германия проводит политический эксперимент с турецкими эмигрантами
    Фицо допустил правдивость слухов о наркозависимости Зеленского
    Аракчи прокомментировал возможность передачи обогащенного иранского урана России
    Вассерман объяснил причину провала академика Онищенко при сдаче ЕГЭ
    Зеленский заявил о подготовке Россией ударов по центрам принятия решений Украины
    Путин поручил прокуратуре проверить защиту регионов от наводнений
    Китайские СМИ назвали дату визита Путина в Пекин
    Афганистан заявил о планах направить трудовых мигрантов в Россию
    Россия увеличит экспорт халяльных непродовольственных товаров
    15 мая 2026, 16:18 • Новости дня

    Трамп заявил о полной военной победе США над Ираном

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский лидер Дональд Трамп объявил о полном военном разгроме вооруженных сил Ирана, включая уничтожение флота, авиации и систем противовоздушной обороны.

    Соединенные Штаты разгромили военный потенциал Ирана и одержали полную победу. Президент США Дональд Трамп сделал соответствующее заявление журналистам на борту своего самолета, передает ТАСС.

    «Мы одержали полную военную победу. Мы полностью разгромили весь их флот. Мы полностью сокрушили их ВВС. Полностью разгромили ПВО и системы слежения, уничтожили их лидеров», – подчеркнул он.

    Глава Белого Дома также раскритиковал прессу, включая телекомпанию CNN и газету The New York Times, за искажение информации о триумфе американских военных. Трамп назвал попытки репортеров писать о благополучном состоянии вооруженных сил Тегерана настоящей изменой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США намекнул на продолжение военной операции против Тегерана. До этого Трамп  сообщил об окончании вооруженного конфликта. А в начале апреля американский лидер уже заявлял о полной победе Соединенных Штатов.

    13 мая 2026, 09:54 • Новости дня
    Европейские лидеры отказались извиняться перед Трампом за критику

    NYT: Лидеры ЕС массово отказываются извиняться перед Трампом из-за Ирана

    @ Chris Kleponis/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Политики в Европе переняли тактику американского лидера, публично критикуя действия США в Иране и категорически отказываясь брать свои слова обратно, отмечает The New York Times.

    Европейские лидеры все чаще прибегают к излюбленной тактике президента США Дональда Трампа, отказываясь извиняться за критику американской политики в Иране, пишет The New York Times.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что иранские переговорщики «унизили» Соединенные Штаты, после чего Пентагон внезапно объявил о выводе пяти тысяч военных из ФРГ.

    В ответ на вопросы журналистов о возможном расколе с Вашингтоном канцлер ФРГ признал наличие разногласий, но извиняться не стал.

    «У нас другой взгляд на эту войну, это не секрет. Я в этом не одинок», – подчеркнул Мерц в интервью каналу ARD. При этом он добавил, что не отказывается от трансатлантического сотрудничества и работы с Трампом.

    Аналогичную позицию занимают и другие мировые лидеры, включая премьер-министра Италии Джорджу Мелони и главу британского правительства Кира Стармера.

    Мелони назвала «неприемлемой» критику Трампа в адрес папы римского Льва XIV, который также осудил действия США и Израиля. Позже итальянский премьер подтвердила свою позицию после встречи с госсекретарем Марко Рубио, отметив важность защиты национальных интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц раскритиковал действия США на Ближнем Востоке.

    Глава Белого дома в ответ распорядился вывести 5 тыс. американских солдат с территории Германии.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила солидарность с папой римским Львом XIV после резких высказываний американского лидера.

    15 мая 2026, 14:38 • Новости дня
    Аракчи прокомментировал возможность передачи обогащенного иранского урана России
    @ Sha Dati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Аббас Аракчи заявил, что Тегеран намерен обсудить с Москвой вопрос судьбы обогащенного урана, однако такие консультации начнутся только после перехода Ирана и США к предметному рассмотрению этой темы.

    Власти Ирана намерены поднять вопрос о судьбе обогащенного урана в контактах с Москвой, передает РИА «Новости». Однако это произойдет только после того, как Тегеран и Вашингтон начнут решать данную проблему.

    «Как только мы перейдем к этому этапу, очевидно, у нас будет больше консультаций с Россией», – заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции.

    По словам дипломата, сейчас эта сложная тема находится в тупике и не входит в актуальную повестку отношений с американцами. Стороны договорились отложить дискуссию на более поздние этапы. При этом глава ведомства подчеркнул, что Иран высоко ценит инициативу и стремление России помочь в разрешении ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подтвердил актуальность инициативы по вывозу обогащенного урана из Ирана на российскую территорию.

    Вашингтон и Тегеран обсуждают введение долгосрочного моратория на обогащение урана.

    Иранские власти допускают возможность передачи части своих запасов Москве.

    14 мая 2026, 19:41 • Видео
    Сербия решила вступить в НАТО?

    В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    12 мая 2026, 23:11 • Новости дня
    Иран выдвинул США пять условий для продолжения переговоров

    Агентство Fars сообщило о пяти условиях Ирана к США для продолжения переговоров

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран не вступит во второй раунд переговоров с США без выполнения пяти условий, укрепляющих доверие к Вашингтону.

    Источник агентства Fars подчеркнул, что заявленные Bраном предварительные условия являются минимальными гарантиями для начала любых переговоров с США.

    Пять предварительных условий Ирана для американской стороны включают прекращение огня на всех фронтах, особенно в Ливане», отмену антииранских санкций, освобождение заблокированных иранских денег, возмещение ущерба, причиненного войной и признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом.

    Иран также заявил пакистанскому посреднику, что продолжающаяся морская блокада в аравийском море и Оманском заливе после прекращения огня усилила представление о ненадежности переговоров с США.

    По словам источника, набор этих условий определен исключительно в рамках создания минимального доверия для возвращения к переговорному процессу, и Тегеран считает, что без практической реализации этих условий не будет возможности вступить в новый раунд.

    Иран выдвинул эти пять предварительных условий в ответ на предложение США из 14 пунктов, которое, по словам источников, было полностью односторонним и отвечало интересам Вашингтона.

    По словам источников, в своем предложении американцы пытались путем переговоров достичь целей, которых они не достигли войной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран в десять раз расширил зону операций в Ормузском проливе. Иран также потребовал через арбитраж в Гааге компенсацию от США за атаки. При этом СМИ сообщили, что президент США в последние дни все серьезнее рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против Ирана.

    13 мая 2026, 09:47 • Новости дня
    Разведка США доложила о сохранении ракетного арсенала Ирана

    Секретные отчеты подтвердили сохранение большей части ракетного потенциала Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Вопреки заявлениям Вашингтона о полном разгроме противника, иранские вооруженные силы вернули оперативный контроль над 30 из 33 ракетных баз вдоль Ормузского пролива, отмечает The New York Times.

    Секретные оценки американских спецслужб свидетельствуют о восстановлении иранского военного потенциала, пишет The New York Times.

    Выяснилось, что Тегеран контролирует около 70% своих довоенных запасов ракет и мобильных пусковых установок. Кроме того, военные вернули доступ к 90% подземных хранилищ по всей стране.

    Данные разведки прямо противоречат публичным заверениям руководства Соединенных Штатов об уничтожении угрозы.

    Ранее американский лидер заявлял: «Ракеты Ирана разбросаны, и у страны ничего не осталось в военном смысле». Однако в Белом доме продолжают настаивать на полном разгроме иранской армии.

    Американское командование столкнулось с серьезной нехваткой боеприпасов, включая крылатые ракеты и системы перехвата. Военные были вынуждены экономить бетонобойные бомбы для возможных конфликтов в Азии, поэтому пытались лишь запечатать входы в иранские бункеры. Восполнение потраченных арсеналов займет долгие годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о полном уничтожении иранских ракет.

    При этом сообщалось, что иранские военные оперативно восстанавливают поврежденные подземные бункеры. Тегеран приступил к расчистке заблокированных входов на ракетные базы.

    13 мая 2026, 08:45 • Новости дня
    Лавров: Европа стала главной жертвой кризиса в Ормузском проливе
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские страны понесут самые тяжелые экономические потери в случае обострения ситуации вокруг Ормузского пролива из-за дорогого американского газа и затрат на киевский режим, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Наверное, Европа будет наиболее пострадавшей от кризиса в Ормузском проливе», – сказал дипломат индийскому телевидению, передает RT.

    Министр пояснил, что отказ от российских энергоносителей вынуждает европейцев покупать значительно более дорогой сжиженный газ у США. Дополнительным бременем для бюджетов становятся сотни миллиардов евро, которые направляются на Украину.

    Кроме того, руководитель МИД указал на отсутствие у западных политиков привычки соблюдать договоренности. По его словам, Соединенные Штаты целенаправленно загоняют европейские государства в глубокий энергетический и продовольственный кризис.

    В начале мая главы МИД России и Катара обсудили обстановку в Ормузском проливе. Сергей Лавров обвинил западные страны в использовании нечистоплотных методов для попыток запретить покупать российскую нефть.

    15 мая 2026, 05:45 • Новости дня
    Иран указал на завышенные амбиции Трампа

    Посол Ирана объяснил провал переговоров с США завышенными амбициями Трампа

    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Диалог между Тегераном и Вашингтоном зашел в тупик из-за нежелания американского руководства идти на компромисс и искать взаимовыгодные решения, заявил посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи.

    По словам Санеи, главной преградой для успешного диалога стали завышенные ожидания американского лидера Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что президент США стремится извлечь исключительно одностороннюю выгоду, полностью игнорируя интересы партнеров.

    «Переговоры должны строиться так, чтобы быть выигрышными для обеих сторон. Но Трамп хочет просто получать все для себя. Он называет это переговорами, дипломатией и так далее. Это не дипломатия, это не переговоры», – заявил Санеи.

    Дипломат добавил, что в последнее время контакты двух стран не приносят никаких результатов. По его мнению, основная вина за это лежит на американской стороне из-за ее непомерных амбиций.

    Ранее американское издание Politico назвало эго президента США главным препятствием для сделки с Ираном.

    Тегеран представил новый всеобъемлющий мирный план без пунктов по ядерной программе.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи объяснил провал первого этапа диалога завышенными ожиданиями американской стороны.

    13 мая 2026, 23:23 • Новости дня
    Вэнс раскрыл главное требование Трампа к Ирану

    Вэнс заявил о стремлении США не допустить появления ядерного оружия у Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что американская сторона на переговорах с Ираном стремится выполнить главное требование Дональда Трампа по ядерной проблеме.

    По словам Вэнса, диалог направлен на обеспечение безопасности и предотвращение появления ядерного оружия у Тегерана, передает РИА «Новости».

    «Основной вопрос: достигнем ли мы достаточного прогресса, чтобы соблюсти красную линию президента. Она очень простая. Он должен чувствовать уверенность, что у нас будет защищенность, в частности, чтобы Иран никогда не обладал ядерным оружием», – заявил Вэнс.

    Вице-президент США отметил наличие прогресса в текущих контактах. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты пытаются вести продуктивные переговоры и считают, что участники диалога добиваются результатов, хотя вопрос о преодолении необходимого порога остается открытым.

    Ранее президент США заявил о согласии Тегерана не обладать ядерным оружием.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал достигнутый прогресс в переговорах недостаточным из-за ядерного вопроса.

    14 мая 2026, 00:17 • Новости дня
    Сенат США отклонил резолюцию о завершении войны с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Верхняя палата американского парламента с перевесом в один голос заблокировала инициативу, требующую немедленно остановить вооруженное противостояние с Ираном.

    Американские законодатели отклонили проект резолюции о завершении операции против Ирана, передают «Вести». Против принятия документа выступили 50 сенаторов, тогда как инициативу поддержали 49 политиков.

    Почти все представители Демократической партии отдали голоса за завершение кампании. Единственным исключением в их рядах стал Джон Феттерман. При этом к демократам присоединились трое республиканцев: Рэнд Пол, Лиза Мурковски и Сьюзан Коллинз.

    Накануне голосования вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс рассказал о текущем взаимодействии с Тегераном. «США вовлечены в очень агрессивный дипломатический процесс», – заявил политик.

    Ранее администрация президента США оповестила законодателей о завершении силовой операции против Ирана.

    Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер назвал данное заявление бредом.

    Президент США отказался запрашивать у конгресса разрешение на возможное продолжение военных действий.

    14 мая 2026, 22:51 • Новости дня
    Эстония захотела отправить военных в Ормузский пролив

    Tекст: Вера Басилая

    Таллин прорабатывает возможность участия своих вооруженных сил в совместной миссии Франции и Британии, направленной на снижение напряженности на Ближнем Востоке, заявил министр обороны Ханно Певкур.

    Правительство Эстонии планирует направить военнослужащих в Ормузский пролив, рассматривая три варианта участия в миссии, передает «Интерфакс». Среди возможных сценариев – отправка штабных офицеров, групп подводных роботов или тральщика. В настоящее время власти оценивают стоимость каждого варианта и изучают фактические потребности союзников.

    «Если речь идет о штабных офицерах, то их относительно немного. Если это экипаж подводного робота, то меньше десяти человек. Если же это экипаж корабля, то значительно больше, это целый корабль с обслуживающим персоналом, так что речь все еще идет о 40-60 людях. Многое зависит от окончательного решения», – заявил министр обороны Ханно Певкур.

    Обсуждаемая миссия является совместной инициативой Франции и Британии. Она направлена на снижение напряженности в отношениях с США из-за конфликта с Ираном. Эксперты отмечают, что Эстония может предложить союзникам в основном возможности противоминной обороны. Ожидается, что миссия будет носить ротационный характер и начнется после завершения военных действий.

    Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Ирану план создания франко-британской миссии.

    Германия подготовила тральщик Fulda для возможной работы в Ормузском проливе.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Ормузский пролив открыт для прохода всех торговых судов, если они будут сотрудничать с ВМС Ирана.

    13 мая 2026, 08:45 • Новости дня
    «Хезболла» заявила о 25 боевых операциях против армии Израиля за сутки

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ливанское движение «Хезболла» отчиталось о десятках успешных ударов по бронетехнике и системам радиоэлектронной борьбы израильской армии на юге Ливана.

    «Исламское сопротивление 12 мая провело 25 военных операций», – говорится в официальном заявлении пресс-службы организации, передает РИА «Новости».

    Атаки были направлены против танков «Меркава», армейских внедорожников, инженерной техники и скоплений живой силы противника. Удары наносились в районах населенных пунктов Хула, Баяда, Тайр-Харфа, Накура, Тайба, Ршаф и Вади-эль-Айн.

    В ходе боевых действий активно применялись ударные беспилотники, управляемые ракеты и ствольная артиллерия. Представители движения отмечают, что в результате обстрелов удалось уничтожить несколько единиц тяжелой бронетехники и автомобилей.

    Кроме того, бойцы нанесли прицельный удар по комплексу радиоэлектронной борьбы Drone Dome в районе Абад, который израильские военные использовали для подавления беспилотников. В организации подчеркнули, что эти действия стали ответом на регулярные атаки по территории Ливана и систематические нарушения режима прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне ливанское движение осуществило 24 боевые операции против израильских вооруженных сил. Несколькими днями ранее бойцы организации атаковали позиции армии Израиля в 13 районах. Для поражения тяжелых танков Merkava шиитские отряды применили неуязвимые для радиоэлектронной борьбы дроны-камикадзе с оптоволоконным управлением.

    13 мая 2026, 11:36 • Новости дня
    Минздрав Ирана назвал точное число погибших в конфликте

    Иранский Минздрав уточнил число жертв конфликта с США и Израилем

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе боевых действий против Соединенных Штатов и Израиля погибли 3483 человека, а число пострадавших превысило 40 тысяч, сообщил глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур.

    Хосейн Керманпур назвал точное количество жертв недавнего конфликта с США и Израилем, передает РИА «Новости». По его словам, число пострадавших во время боевых действий составило не менее 40 тысяч.

    «Имеющиеся у нас данные по погибшим – это 3483 человека», – процитировал Керманпура иранский канал SNN.

    Ранее, 18 апреля, Фонд по делам мучеников и ветеранов Ирана сообщал о гибели 3468 человек в ходе столкновений.

    Удары по объектам на территории Исламской Республики начались 28 февраля. Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня 8 апреля. Последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов, однако о возобновлении боев не сообщалось. При этом Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле власти Ирана подтвердили гибель почти 3,5 тыс. человек от ударов США и Израиля.

    Медицинские службы столицы зафиксировали 503 жертвы в провинции Тегеран.

    13 мая 2026, 11:42 • Новости дня
    Иранский танкер с газом прорвал морскую блокаду США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Судно, связанное с Ираном и наполненное сжиженным углеводородным газом (СУГ), во вторник вечером пересекло границу блокады США, пишет Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

    Газовоз преодолел установленные Вашингтоном барьеры во вторник вечером, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    «Судно со сжиженным углеводородным газом, которое ранее перевозило иранские грузы, пересекло границу блокады, объявленной в прошлом месяце военно-морскими силами США», – отмечает издание.

    Речь идет о крупном судне Tara Gas. Оно пересекло формальную черту, протянувшуюся от оманского мыса Рас-эль-Хадд до ирано-пакистанской границы. Сейчас корабль продолжает движение на юго-восток по акватории Аравийского моря.

    Специалисты аналитических платформ Kpler и Vortexa уточнили детали маршрута. По их оценкам, для текущего рейса танкер загрузил иранское топливо в начале мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, катарский танкер со сжиженным природным газом успешно прошел Ормузский пролив.

    Американские военные вывели из строя иранское судно Hasna за нарушение режима ограничений.

    Крупнотоннажный индийский газовоз MT Sarv Shakti беспрепятственно покинул опасную акваторию.

    15 мая 2026, 02:07 • Новости дня
    Трамп анонсировал продолжение операции США против Ирана

    Трамп пообещал продолжить операцию против Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп намекнул на продолжение операции в отношении Тегерана, упомянув военный разгром Ирана в числе достижений своей администрации.

    Президент США  прокомментировал текущий конфликт с Ираном, пообещав дальнейшие действия, передает РИА «Новости». Американский лидер не стал раскрывать подробности будущих шагов Вашингтона на Ближнем Востоке.

    «Соединенные Штаты продемонстрировали всему миру 16 впечатляющих месяцев работы администрации Трампа, включая рекордно высокие показатели фондовых рынков и пенсионных счетов 401K, военную победу и процветающие отношения в Венесуэле, а также военный разгром Ирана (продолжение следует!)», – написал политик в социальной сети Truth Social.

    Незадолго до этого глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи подчеркнул, что любые новые атаки со стороны США не принесут результата. Тем временем министр обороны Израиля Исраэль Кац на фоне визита президента США в Китай подтвердил готовность еврейского государства возобновить боевые действия против Ирана для нейтрализации угроз.

    В начале мая глава Белого дома письменно уведомил Конгресс США о завершении конфликта с Ираном.

    Позже американский лидер предупредил Тегеран о возможности нанесения новых масштабных ударов при провале переговорного процесса.

    Накануне американские СМИ сообщили о планах президента возобновить крупные боевые операции против исламской республики.

    14 мая 2026, 00:07 • Новости дня
    В ОАЭ опровергли слухи о якобы тайном визите Нетаньяху

    МИД ОАЭ опроверг информацию о тайном визите Нетаньяху

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Объединенных Арабских Эмиратов отрицают информацию о неофициальной поездке израильского премьера в страну на фоне обострения конфликта с Ираном.

    Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов назвало несоответствующими действительности сообщения о секретном визите премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает РИА «Новости».

    «Объединенные Арабские Эмираты опровергают сообщения о предполагаемом визите премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ОАЭ или о приеме какой-либо израильской военной делегации в стране», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

    В министерстве подчеркнули, что дипломатические отношения между двумя странами строятся открыто и базируются на Авраамских соглашениях. Дипломаты добавили, что любые слухи о тайных визитах и неформальных договоренностях лишены оснований, если о них не было заявлено официально.

    Ранее в среду канцелярия израильского премьера сообщала, что глава правительства нанес секретный визит в Эмираты во время военной операции против Ирана, где провел встречу с президентом Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном.

    До этого лидеры Израиля и ОАЭ по телефону обсудили укрепление двустороннего сотрудничества на фоне иранской угрозы.

    14 мая 2026, 02:31 • Новости дня
    Иран пригрозил наказанием сотрудничающим с Израилем странам

    Аракчи: Иран привлечет к ответственности сотрудничающие с Израилем страны

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран привлечет к ответственности страны, находящиеся в сговоре с Израилем против Тегерана.

    Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности привлечь к ответственности страны, находящиеся в сговоре с Израилем против Тегерана, сообщают «Вести». Заявление прозвучало на фоне информации о тайном визите премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Объединенные Арабские Эмираты во время военной операции.

    «Нетаньяху публично раскрыл то, что иранские службы безопасности давно передали иранскому руководству. Вражда с великим народом Ирана – это безрассудная авантюра. Сговор с Израилем в этом отношении непростительный. Тех, кто сговаривается с Израилем с целью посеять раздор, привлекут к ответственности», – подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства.

    По словам министра, иранское руководство было заранее осведомлено о происходящем благодаря работе собственных служб безопасности. Дипломат отметил, что попытки посеять раздор через сотрудничество с израильскими властями не останутся без ответа со стороны Ирана.

    Ранее Иран пригрозил обогатить уран до 90% при атаке США.

    МИД Ирана обвинил США в срыве перемирия и провокациях.

