Афганистан заявил о планах направить трудовых мигрантов в Россию

Tекст: Денис Тельманов

Афганистан изучает возможность направления трудовых мигрантов в Россию, наблюдая встречный интерес со стороны Москвы, передает ТАСС. Об этом на полях ХVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» рассказал министр торговли и промышленности исламского эмирата Нуриддин Азизи.

«Различные ведомства занимаются вопросами по поводу трудовых мигрантов. Есть общая заинтересованность: как со стороны России, так и со стороны Афганистана, чтобы достигнуть осязаемых результатов», – подчеркнул глава ведомства.

Он добавил, что главным препятствием на пути реализации инициативы остается языковой барьер. Однако совместная комиссия двух стран уже работает над поиском эффективного решения этой проблемы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, делегация афганских властей во главе с министром торговли Нуриддином Азизи приехала в Казань для участия в экономическом саммите. Ранее некоторые российские регионы предложили рабочие места трудовым мигрантам из Афганистана.

Временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал отметил улучшение условий для торгово-экономического взаимодействия двух стран.