Вассерман объяснил причину провала академика Онищенко при сдаче ЕГЭ

Tекст: Дарья Григоренко

Депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман прокомментировал признание академика РАН Геннадия Онищенко, который рассказал, что не смог сдать ЕГЭ. По словам парламентария, профессор окончил школу очень давно и учился по иной программе, поэтому теперь может не разбираться в части заданий, передает Газета.Ru.

«Во-первых, если ему попалось задание, где надо только ставить крестики в клеточках, то это скорее всего задание каких-то прошлых лет. Насколько мне известно, в современных пакетах задач ЕГЭ таких вопросов очень мало. Во-вторых, учитывая, как давно он заканчивал школу, и учитывая, что заканчивал он ее по совершенно другой учебной программе, он действительно может что-то в новой программе не понимать, но это не значит, что ее не понимают те, кто по ней учился. Я тоже, кстати, не уверен, что смогу сдать нынешние экзамены в полном объеме. Я все-таки школу закончил в 1969 году и с тех пор, конечно, многое из школьной программы позабыл», – сказал он.

Говоря о нагрузке на нынешних выпускников, Вассерман вспомнил собственный опыт, когда начиная с шестого класса ежегодно сдавал от четырех до шести экзаменов, и это считалось нормой. По его мнению, сегодня основной стресс детям создают не сами испытания, а паника родителей, убежденных, что школьная нагрузка чрезмерна.

Как писала газета ВЗГЛЯД, академик РАН Геннадий Онищенко, участвовав в эксперименте по сдаче ЕГЭ по просьбе министра просвещения, не справился с заданиями и об этом сам сообщил журналистам.

