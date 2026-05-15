Полиция Финляндии отказалась расследовать полеты беспилотников

Полиция Финляндии отказалась расследовать закрывшие столичный аэропорт полеты беспилотников

Tекст: Денис Тельманов

Финская полиция не собирается начинать расследование из-за заявлений о беспилотниках в воздушном пространстве государства, передает РИА «Новости». Главный инспектор полиции Сами Хятенен пояснил, что для следственных действий нет достаточных оснований.

«Полиция обязана провести предварительное расследование в том случае, если дрон падает на землю», – заявил Хятенен. По его словам, в текущей ситуации нет обстоятельств, требующих вмешательства правоохранителей.

Утром в пятницу власти получали сообщения о дронах, из-за чего закрывался столичный аэропорт. Однако около 07:00 угроза была признана миновавшей. Глава спасательного департамента МВД Киммо Кохвакка сообщал о как минимум одном залетевшем дроне, но силы обороны Финляндии это не подтвердили.

С конца марта фиксировались неоднократные случаи появления дронов в Финляндии. Правоохранители ранее связывали их с украинским происхождением, отмечая, что минимум три аппарата несли неразорвавшиеся боеприпасы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, утром пятницы аэропорт Хельсинки приостановил авиасообщение из-за угрозы беспилотников. Президент Финляндии Александр Стубб заявил об отсутствии прямой военной угрозы для страны. Ранее финская пограничная охрана сообщила о прилете нарушивших воздушное пространство дронов со стороны Украины.