    15 мая 2026, 14:52 • Новости дня

    Times: Уроженцы СССР заняли почти половину топ-10 богатейших людей Британии

    @ REUTERS/Pilar Olivares

    Tекст: Мария Иванова

    Сразу четыре строчки в первой десятке богатейших людей Великобритании достались бизнесменам родом из советских республик, владеющим крупными технологическими и финансовыми компаниями.

    Газета Times опубликовала ежегодный рейтинг богатейших людей Британии, передает РИА «Новости». Третью строчку списка занял владелец холдинга Access Industries Леонард Блаватник, выходец с Украины, чье состояние достигло 27 млрд фунтов стерлингов, или 36 млрд долларов.

    Седьмое место досталось уроженцу России и сооснователю финансовой компании Revolut Николаю Сторонскому с капиталом почти 16,5 млрд фунтов. Следом за ним расположился создатель трейдинговой фирмы XTX Markets Алекс Герко, накопивший 16 млрд фунтов.

    Десятую позицию уверенно удерживают братья Игорь и Дмитрий Бухманы, родившиеся в России и основавшие студию разработки игр Playrix. Их совместный капитал превысил 14 млрд фунтов.

    Лидерами всего рейтинга стали выходцы из Индии Санджай и Дхирадж Хиндуджа, управляющие конгломератом Hinduja Group.

    Всего в обновленный список вошли 350 бизнесменов. Издание подчеркивает массовый отток состоятельных граждан из страны на фоне повышения налогов. Почти треть участников рейтинга больше не проживают в государстве, а 15 иностранцев покинули его за последний год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года уроженец Москвы Александр Герко оказался на втором месте в рейтинге крупнейших налогоплательщиков Британии.

    В прошлом году основатели компании Playrix братья Бухманы вошли в первую десятку списка самых богатых жителей королевства.

    Ранее Великобритания столкнулась с массовым оттоком обладателей многомиллионных состояний на фоне повышения налогов.

    15 мая 2026, 09:39 • Новости дня
    Якушев: В думских праймериз «Единой России» участвуют 4,4 тыс. кандидатов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Регистрация участников предварительного голосования «Единой России» по выборам в Госдуму завершилась, всего в списках числятся 4,4 тыс. кандидатов.

    Средний конкурс достиг 11 человек на одно место, говорится в сообщении на сайте «Единой России».

    Секретарь генсовета партии Владимир Якушев отметил высокий интерес к кампании со стороны участников специальной военной операции. «От бойцов спецоперации поступило 535 заявок. Такая активность показывает, что люди, доказавшие верность стране на фронте, готовы брать на себя ответственность и в гражданской жизни. Для нас Герои – это серьезный потенциал: такие люди обладают опытом, принципиальностью и доверием общества. А значит, могут усилить систему госуправления», – заявил он.

    Доля действующих депутатов среди подавших заявки составила лишь 20%. Почти половина участников праймериз не состоят в партии. Треть кандидатов представляют малый и средний бизнес, а также коммерческий сектор. Еще 12% приходятся на педагогов, каждый десятый является представителем социальной сферы и общественности, а 4% – врачами.

    Регистрация избирателей на предварительное голосование продлится до 29 мая. В настоящее время в системе авторизовались более 8 млн человек.

    Наибольшую активность проявляют жители Москвы, Подмосковья и Свердловской области.

    15 мая 2026, 06:51 • Новости дня
    Украина передала России искалеченных военнопленных в критическом состоянии

    Tекст: Вера Басилая

    Во время последнего обмена украинская сторона выдала несколько российских бойцов, находящихся на грани жизни и смерти из-за тяжелейших увечий и ампутаций. заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    По словам Мирошника, Киев вернул российской стороне военнослужащих с серьезными ранениями, речь идет о десятках бойцов с ампутированными конечностями, передает РИА «Новости».

    «Несколько человек нам передали в критическом состоянии на грани жизни и смерти», – заявил дипломат.

    Мирошник добавил, что причины появления столь тяжелых увечий предстоит выяснить медикам. Специалисты должны установить, стали ли ампутации следствием боевых действий или результатом жестокого обращения в плену. По словам посла, возвращение десятков искалеченных солдат выглядит весьма многозначительно.

    Ранее Мирошник заявил, что украинские военные применяют к российским пленным пытки электричеством и водой.

    Мирошник сообщил о введении украинскими военными неизвестных препаратов пленным российским солдатам.

    В феврале Мирошник рассказал о содержании захваченных бойцов в клетках секретных тюрем.

    14 мая 2026, 19:41 • Видео
    Сербия решила вступить в НАТО?

    В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    14 мая 2026, 18:17 • Новости дня
    Пашинян высказался о статусе российской военной базы в Армении
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Армении не видят поводов для беспокойства в связи с новым российским законом о защите граждан за рубежом.

    Глава армянского правительства Никол Пашинян прокомментировал недавние законодательные инициативы Москвы, передает ТАСС. Политик подчеркнул, что присутствие 102-й российской военной базы на территории республики не вызывает тревоги у Еревана.

    «У меня нет обеспокоенности, так как 102-я военная база независимо от того, какие законы действуют в РФ, должна действовать в рамках законодательства и правомочий Армении. Обеспокоенности быть не может», – заявил премьер-министр в беседе с журналистами.

    Накануне депутаты Госдумы приняли законопроект, разрешающий использовать армию для защиты россиян в случае их преследования иностранными судами. Документ вступит в силу через десять дней после подписания президентом России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Госдума одобрила применение армии для защиты арестованных за рубежом россиян.

    В конце прошлого года власти Армении исключили вывод российской военной базы из Гюмри.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала отсутствие официальных запросов об уходе военных со стороны Еревана.

    14 мая 2026, 19:24 • Новости дня
    Направлявшийся в Бразилию путешественник Саша Конь погиб от удара дрона ВСУ
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жертвой атаки украинского дрона в Брянской области, предположительно, стал мужчина, совершавший пешее путешествие в Бразилию с самодельной повозкой, известный как Саша Конь.

    Жертвой налета украинского беспилотника, предположительно, стал 37-летний житель Ставрополья, известный как Саша Конь, передает ТАСС. Мужчина шел пешком в Бразилию, преодолевая ежедневно около 30 километров. Свои вещи он тянул на тросе в самодельной повозке, благодаря чему получил необычное прозвище.

    Накануне, 13 мая, бывший губернатор региона Александр Богомаз сообщил об ударе дрона-камикадзе по селу Старая Погощь Суземского района. В результате атаки погиб мирный житель. Оперативные службы пока не могут окончательно подтвердить личность жертвы из-за отсутствия бумаг.

    «У погибшего не было документов с собой. К сожалению, точно не можем сказать. Предположительно, погиб путешественник», – заявил представитель экстренных служб. Собеседник агентства также уточнил, что рядом с телом обнаружили характерную тележку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля жертвой атаки украинского беспилотника в Климовском районе стал сотрудник местного предприятия.

    14 мая 2026, 20:42 • Новости дня
    Академик Онищенко не смог сдать ЕГЭ
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель президента Российской академии образования принял участие в эксперименте по сдаче единого государственного экзамена, но не справился с заданиями, о чем сам и сообщил журналистам.

    Академик РАН Геннадий Онищенко попытался написать единый госэкзамен по личной просьбе министра просвещения, но не справился с заданием.

    «Экзамен – это всегда стресс, но раньше мы сдавали по-человечески, был знакомый наш учитель. Мы писали сочинения, изложения, примеры решали, а теперь в ЕГЭ "крестики-нолики"», – заявил Онищенко в интервью НСН.

    Заместитель президента РАО признался, что получив экзаменационный бланк, совершенно ничего в нем не понял. Формат с выбором правильного варианта напомнил ему теоретическую часть тестирования на водительские права, где нужно просто угадать ответ.

    При этом академик обратил внимание на нехватку опытных педагогов. По его словам, учителей, способных принимать традиционные экзамены, в школах почти не осталось, так как большинство из них уже вышли на пенсию. Какой именно школьный предмет он взялся сдавать в рамках эксперимента, не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Онищенко рассказал о вариантах переименования среднего профессионального образования. До этого он заявил о невозможности отмены школьных домашних заданий. Также академик выступил за введение оценок по поведению для учеников.

    15 мая 2026, 03:08 • Новости дня
    Финская компания обнаружила крупные залежи золота на границе с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Финская горнодобывающая компания Endomines обнаружила четыре новых золотоносных участка в скальном массиве Укколанваара в 10 км от российской границы, сообщает Yle.

    Финская горнодобывающая компания Endomines выявила четыре новых золотоносных участка в скальном массиве Укколанваара, сообщают «Вести». Месторождение располагается всего в десяти километрах от российской границы и оказалось гораздо масштабнее, чем предполагали геологи изначально.

    Перспективные зоны найдены примерно в 5,8 километра южнее уже известных залежей. «Эти находки доказывают наличие здесь обширной золоторудной системы», – отметил генеральный директор Endomines Кари Выхтинен.

    После этого открытия ценность месторождения в Северной Карелии существенно возросла. В настоящее время компания рассматривает данный район как приоритетный объект для проведения дальнейших геологоразведочных работ.

    С января 2026 года специалисты предприятия пробурили 52 скважины общей протяженностью 11 километров. В 34 из них исследователи зафиксировали видимые зерна драгоценного металла.

    15 мая 2026, 01:57 • Новости дня
    Мирошник сообщил об афганских методах пыток ВСУ в украинском плену

    @ The Presidential Office of Ukraine/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные используют против российских военнопленных жестокие методы дознания, характерные для американских кампаний на Ближнем Востоке, пытают водой и током, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что Вооруженные силы Украины подвергают пленных россиян изощренным издевательствам, передает РИА «Новости».

    По его словам, речь идет о применении электричества и утоплении в воде.

    «Новые методы появляются с приходом иностранных инструкторов. Методы... которые применялись в Афганистане и Ираке. Например, человека топят и не дают прийти в себя. Электрические стулья становятся повсеместными. Присутствует подвешивание людей за ноги и долгосрочное избиение», – заявил дипломат.

    Ранее Мирошник уже обращал внимание на факты сексуального насилия и моральных унижений со стороны украинских военных. Он также отметил формальный подход международных организаций, посещающих пленных, которые игнорируют реальное положение дел.

    Мирошник сообщил о введении украинскими военными неизвестных препаратов пленным российским солдатам.

    В феврале Мирошник рассказал о содержании захваченных бойцов в клетках секретных тюрем.

    14 мая 2026, 19:12 • Новости дня
    Роскачество ввело мусульманский стандарт для клиник и санаториев

    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новый стандарт MuslimFriendly появился в российских клиниках и санаториях, предоставляя пациентам-мусульманам подтверждение комфортных условий лечения и проживания, сообщили в Роскачестве.

    Роскачество запустило добровольную сертификацию MuslimFriendly для медицинских учреждений, включая массажные салоны, санатории и российские клиники, сообщила ТАСС пресс-служба организации.

    «Орган по сертификации "Роскачество-Халяль" расширил область добровольной сертификации "Муслим Френдли" (MuslimFriendly). Теперь российские клиники, санатории и медицинские центры могут официально подтвердить соответствие критериям гостеприимства по отношению к пациентам-мусульманам», – говорится в сообщении.

    В организации подчеркнули, что решение направлено на усиление позиций отечественной медицины на рынке экспорта медицинских услуг. По итогам 2025 года объем такого экспорта превысил 616 млн долларов, увеличившись на 31% к уровню 2023 года. Основной прирост обеспечивают пациенты из стран СНГ, государств Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии с преимущественно мусульманским населением, а потенциал рынка к 2030 году оценивается до 7,6 млрд долларов ежегодно.

    При этом в Роскачестве отметили, что стандарт не меняет норм российского законодательства в сфере здравоохранения и не затрагивает светские принципы организации медицинской помощи внутри страны.

    Стандарт включает требования к пространству, питанию и работе персонала. В медучреждениях должны быть оборудованные места для намаза, условия для омовения, обеспечена приватность пациентов и исключены изображения людей и животных в интерьере, а также организовано халяльное меню с раздельными зонами приготовления и приема пищи и без запрещенных продуктов.

    Кроме того, прописано обучение персонала нормам взаимодействия с пациентами-мусульманами, право пациентки на выбор врача-женщины и женской медицинской бригады при деликатных процедурах, а также замена спиртосодержащих средств на халяльную альтернативу при ее наличии. В стандарт включена адаптация расписания процедур с учетом времени намаза и информирование пациентов о созданных условиях.

    Ранее Роскачество запустило сертификацию отелей и ресторанов по стандарту MuslimFriendly. Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас больше четверти россиян выбирают продукцию с отметкой «Халяль», хотя доля мусульман в стране составляет около 15%.

    14 мая 2026, 19:36 • Новости дня
    Нетаньяху процитировал неизвестного российского мыслителя о «маленькой сверхдержаве»
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху во время общения с прессой сослался на слова российского деятеля, оценившего геополитический статус ближневосточной страны.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе выступления перед журналистами процитировал неназванного «мыслителя из России», который охарактеризовал еврейское государство как «маленькую сверхдержаву», передает Lenta.Ru со ссылкой на Clash Report.

    «Как однажды сказал один мыслитель – кстати, в России – он сказал: «Государство Израиль – это маленькая сверхдержава, но это сверхдержава», – заявил политик. Имя процитированного деятеля глава правительства раскрывать не стал, оставив личность автора высказывания неизвестной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля начала строительство собственного завода по производству FPV-дронов. До этого Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение о нанесении мощных ударов по целям движения «Хезболла» в Ливане. В начале мая недовольные политическим курсом правительства израильтяне вышли на массовые акции протеста.

    15 мая 2026, 14:30 • Новости дня
    Путин сообщил о позитивных сдвигах в экономике и росте в ключевых областях

    Путин: Меры поддержки начали работать, что показала статистика за март

    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская экономика демонстрирует уверенный рост на фоне повышения потребительской активности и снижения уровня безработицы до минимальных значений, заявил президент России Владимир Путин на профильном совещании.

    Президент России Владимир Путин на совещании заявил об успехах экономической политики страны, передает сайт Кремля. Глава государства отметил позитивную динамику статистических данных за март текущего года.

    «Меры, решения, реализованные за последнее время правительством, начали давать определенный, скажем так, сдержанно скажем, но все-таки определенный результат положительный», – заявил президент.

    По словам Путина, в марте значительно ускорилась потребительская активность. Оптовая торговля выросла на 8%, а розничная прибавила 6,2%. Безработица в стране остается на минимальной отметке в 2,2%.

    Промышленное производство также показало рост: в марте оно увеличилось на 2,3%. Обрабатывающая промышленность росла еще быстрее, прибавив 3%. В целом валовой внутренний продукт России в марте увеличился на 1,8%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая президент России Владимир Путин сообщил о самом низком уровне безработицы среди государств G20.

    В конце апреля министр труда и соцзащиты Антон Котяков оценил показатель безработицы по итогам прошлого года в 2,2%.

    14 мая 2026, 21:10 • Новости дня
    Глава АвтоВАЗа Максим Соколов пересел с Mercedes на Lada Aura
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель российского автоконцерна «АвтоВАЗ» уехал со съезда Союза машиностроителей на Lada Aura. Ранее он пользовался автомобилем марки Mercedes.

    Президент АвтоВАЗа Максим Соколов уехал со съезда Союза машиностроителей, который прошел в Москве в Национальном центре «Россия», на Lada Aura. Видеозапись отъезда Соколова с форума опубликовал в Мах канал Юнашев Live. На кадрах видно, как президент автомобильного концерна садится в салон седана Lada Aura.

    Еще в марте текущего года руководитель предприятия использовал для рабочих поездок машину иностранного производства. Тогда после завершения съезда РСПП он уезжал на минивэне марки Mercedes, о чем сообщал тот же ресурс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, программа подписки на автомобили Lada распространится на модели Vesta, Largus, Granta и водителей такси. До этого Максим Соколов отметил удобство этой услуги для разных клиентов на фоне старта производства коммерческих фургонов М7 под новым брендом SKM.

    15 мая 2026, 12:04 • Новости дня
    СВР: Украина начала массовую скупку российских Telegram-каналов
    @ Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецслужбы киевского режима пытаются дестабилизировать ситуацию в России, приобретая популярные Telegram-каналы для скрытого распространения ложных сведений от лица лидеров мнений, сообщила Служба внешней разведки России (СВР).

    Украинские спецслужбы усилили попытки дестабилизировать российское общество, перейдя от телефонного мошенничества к информационным диверсиям, сообщается на сайте ведомства.

    Теперь планируется расшатывать ситуацию в стране под видом распространения патриотического контента.

    В конце апреля 2026 года стартовала кампания по массовой скупке российских военных и патриотических Telegram-каналов. Предложения о покупке рассылаются со специально созданных фейковых аккаунтов от имени известных публичных деятелей и лидеров общественного мнения.

    Главная цель таких действий – подменить информационное наполнение приобретенных площадок. В дальнейшем ресурсы планируют использовать для распространения дезинформации, а также дискредитации политического руководства и ВС России.

    Таким образом владельцев каналов пытаются втянуть в противоправную деятельность, угрожающую национальным интересам государства.

    В декабре российские силовые структуры выявили связанный с разведкой Украины канал с ложными сведениями о военных. В конце прошлого года правоохранители задержали десять жертв телефонных мошенников за совершение диверсий по заданию Киева.

    15 мая 2026, 11:46 • Новости дня
    Юшков оценил слова Трампа о готовности Китая покупать нефть у США

    Экономист Юшков: Американская нефть не заставит Китай отказаться от российской

    @ Handout/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Китай может возобновить покупку американской нефти, но при условии, что Вашингтон сделает шаги навстречу: например, отменит санкции против нефтеперерабатывающих заводов, снизит тарифы на китайские товары, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Так он прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что Си Цзиньпину понравилось предложение о закупке нефти у США.

    «Китай ранее импортировал углеводороды из США. Но Штаты никогда не были лидерами по поставке, скажем, нефти в КНР. Речь шла о небольших объемах. Пекин прекратил закупать энергоносители в связи с торговой войной, которую развязал Дональд Трамп», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    Он допустил, что Китай может возобновить покупку американской нефти, но при ряде условий. «Вашингтон должен сделать шаги навстречу: например, отменить санкции против нефтеперерабатывающих заводов, снизить тарифы на китайские товары или подписать с Пекином более выгодное для Поднебесной торговое соглашение», – рассуждает собеседник.

    Однако, как заметил аналитик, Белый дом не только не отменил импортные пошлины, но и продолжил вводить новые ограничительные меры против Китая. На этом фоне заявление Трампа о готовности КНР закупать нефть из США вызывает вопросы, добавил Юшков. По его мнению, в ближайшее время либо Вашингтон пересмотрит санкционную политику и Пекин действительно начнет покупать американские энергоресурсы, либо выяснится, что слова президента недостоверны.

    «Трампу свойственно преувеличивать, утверждать, что все замечательно, переговоры были супер-успешные, достигнуты сделки. Но на практике его слова зачастую не подтверждаются. Поэтому, на мой взгляд, в истории вокруг закупок энергоносителей следует дождаться статистики за ближайшие месяцы», – считает эксперт. Вместе с тем, если Поднебесная и возобновит импорт американской нефти, речи об отказе от российской не идет.

    «Традиционно Китай берет нашу нефть сорта ВСТО – она малосернистая и в этом плане похожа на американскую. Но в последние месяцы Пекин увеличивал объемы закупки российских энергоресурсов еще и за счет Urals (это сорт высокосернистой нефти). Я сомневаюсь, что КНР будет сокращать импорт нефти из России и одновременно наращивать из США», – заключил Юшков.

    Ранее Дональд Трамп сообщил о намерении властей Китая приобретать американскую нефть. По его словам, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе переговоров с Си Цзиньпином. Президент США считает, что КНР «получает большую часть» энергоресурсов из Ирана.

    «Они согласились с тем, что хотят покупать нефть у Штатов. Они приедут в Техас – мы направим китайские суда в Техас, в Луизиану, на Аляску», – сказал глава Белого дома в интервью Fox News. Примечательно, что по итогам предыдущей встречи лидеров двух стран в октябре 2025 года Трамп также заявлял, что Пекин согласился закупать американские энергоносители. Каких-либо соглашений при этом подписано не было.

    Напомним, в четверг прошли переговоры президента США и председателя КНР. В ходе них стороны обсудили основные вопросы двусторонних отношений, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, обстановку на Корейском полуострове и украинский кризис, передает Центральное телевидение Китая.

    Си заявил, что 2026 год должен стать историческим и знаменательным для американо-китайских отношений. «Смогут ли Китай и США преодолеть так называемую ловушку Фукидида и создать новую модель отношений между великими державами? Это вопросы, поставленные историей, миром и народами», – сказал он.

    Китайский лидер также назвал тайваньский вопрос ключевым в отношениях Китая и США. По его словам, поддержание мира в Тайваньском проливе возможно только при отказе от идеи «независимости Тайваня», поскольку она несовместима со стабильностью в регионе. Си также сообщил, что в среду делегации КНР и США обсуждали экономические и торговые вопросы и добились «сбалансированных и позитивных результатов».

    Он добавил, что Китай и Штаты договорились выстраивать конструктивные, стратегические и стабильные отношения в качестве нового позиционирования связей двух стран. В пятницу американский и китайский лидеры провели неформальные переговоры. Трамп заявил, что США заключили с Китаем «фантастические торговые сделки», однако он не привел деталей соглашений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Америка находится на переговорах в не самой лучшей позиции и о чем стороны в любом случае не смогут договориться друг с другом.

    14 мая 2026, 20:30 • Новости дня
    Член ОП Гриб призвал не запрещать мем «67» среди школьников
    Tекст: Ольга Иванова

    Попытки ограничить использование молодежного сленга в учебных заведениях лишь привлекут к нему дополнительное внимание и повысят популярность, считают в ОП РФ.

    Борьба со школьными мемами не имеет смысла, поскольку это временные тренды, которые быстро сменяют друг друга, передает РИА «Новости». Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб подчеркнул, что подобные ограничения напоминают борьбу с ветряными мельницами.

    «Если мы начнем что-то запрещать и специально акцентировать на этом внимание, то лишь поспособствуем его популярности. Поэтому, я думаю, к этому надо относиться очень деликатно», – заявил эксперт. Он добавил, что на смену нынешним популярным числам вскоре придут другие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, педагог одной из пермских школ в шутку ограничил использование популярного числа 67 на своих уроках. В администрации города пояснили, что решение педагога было связано исключительно с поддержанием учебной дисциплины. По словам представителей муниципалитета, упоминание «мемного» числа вызывало у учащихся чрезмерно эмоциональную реакцию – смех, выкрики и даже танцы, что существенно мешало проведению занятий.

    Повышенное внимание к числу «67» (также используемому в форме «6-7» или англоязычного «six-seven») связано с его распространением среди школьников как универсального шуточного ответа и элемента интернет-мем-культуры.

    14 мая 2026, 20:04 • Новости дня
    Российские военные начали зачистку лесополос на пути к Славянску
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Подразделения российских войск приступили к активной зачистке лесных массивов под Святогорском с целью формирования надежного плацдарма для дальнейшего наступления.

    О продвижении армии на данном участке фронта рассказал глава ДНР Денис Пушилин в рамках работы Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum», передает ТАСС.

    «Ждем полного освобождения Святогорска и возможности выйти на следующий плацдарм для освобождения самого Славянска. Для этого зачищаются сейчас лесополосы», – заявил руководитель региона.

    Политик также особо подчеркнул, что российские военнослужащие продолжают успешное продвижение на этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основные бои на Славянском направлении сконцентрировались в районе Рай-Александровки.

    Вооруженные силы России выбили украинских военных из северо-западной части этого поселка. В середине марта Денис Пушилин заявил о приближении армии к Славянску на минимальное расстояние.

