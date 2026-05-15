УЕФА наказал сборную Латвии за отказ играть с белорусами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Решение наказать прибалтийскую национальную команду принято руководством Союза европейских футбольных ассоциаций, передает ТАСС.

Встреча в рамках отбора на юниорский чемпионат Европы 2027 года должна была состояться в Уэльсе. Однако Латвийская федерация футбола заранее предупредила о намерении бойкотировать игру.

В одной отборочной группе с Латвией и Белоруссией находятся сборные Словакии и Сан-Марино. В очном противостоянии словацкие футболисты одержали победу со счетом 4:2. Следующие матчи турнира запланированы на 18 мая.

Финальная часть юниорского первенства континента среди игроков не старше 19 лет пройдет в 2027 году в Чехии. Российские клубы и сборные по-прежнему отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале УЕФА засчитал технические поражения женским юниорским сборным Эстонии и Литвы за отказ от матчей с белорусками.

В мае прошлого года Федерация дзюдо Украины отказалась от участия в чемпионате мира из-за допуска белорусских спортсменов.