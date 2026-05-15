МВД раскрыло схему обналичивания маткапитала на 50 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Группа злоумышленников под видом предоставления образовательных услуг регистрировала индивидуальных предпринимателей на безработных граждан для хищения средств материнского капитала, пояснила Волк, передает РИА «Новости».

«Деятельность группы из шести человек пресекли мои коллеги из управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с полицейскими из Северо-Восточного округа столицы. Задержанным предъявлено обвинение в мошенничестве при получении выплат», – рассказала Волк.

Организатором преступной схемы выступил ранее судимый мужчина. Вместе с пятью сообщниками он находил людей с финансовыми проблемами, оформлял на них ИП и забирал управление бизнесом. Через специально созданный сайт аферисты находили желающих обналичить материнский капитал и заключали с ними фиктивные договоры на обучение.

Поддельные справки направлялись в пенсионный фонд, после чего деньги поступали на счета мошенников. Злоумышленники оставляли себе около 80% от суммы выплат. Их общий заработок составил порядка 35 млн рублей, а общий ущерб оценивается в 50 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве при получении выплат в крупном размере.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года прокуратура Забайкальского края сообщила о хищении более 80 млн рублей средств материнского капитала.