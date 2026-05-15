Фицо заявил об отмене встречи с Мерцем

«У господина Мерца в субботу, 30 мая, должна быть частная программа в Братиславе… Мы договорились, что перед этим, 29 мая, встретимся, это не должно было быть официальным визитом, это должно было быть рабочей встречей. Нам сообщили, что 29 мая встречи не будет», – заявил Фицо на пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3, передает РИА «Новости».

Словацкий премьер предположил, что корректировки связаны с изменениями в личном графике канцлера Германии. Он также призвал не искать сенсаций в отмене визита, отметив готовность провести переговоры с Мерцем в любое время на полях Европейского совета.

Изначально предполагалось, что политики проведут переговоры в Братиславе 29 мая, накануне частного визита Мерца в словацкую столицу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц отменил поездку в Словакию из-за участия Роберта Фицо в московском параде Победы.

Ранее глава немецкого правительства пообещал словацкому премьеру серьезный разговор на уровне европейских лидеров. Сам Роберт Фицо назвал большой честью свое присутствие на праздновании 9 Мая в России.