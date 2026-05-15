В Челябинской области местных жителей осудили за диверсии на железной дороге

Tекст: Алексей Дегтярёв

Злоумышленники совершили нападения на объекты Южно-Уральской железной дороги в декабре 2022 года, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Преступники действовали по прямому указанию зарубежного координатора. Фигурантов дела признали виновными в совершении диверсий и покушении на них.

«Судебной инстанцией подсудимые приговорены к длительным срокам лишения свободы: один из участников – пять лет, второй – шесть лет, двое – к сроку восемь лет каждому, организатор преступных действий – к 20 годам с отбыванием первых пяти лет в тюрьме», – заявили в спецслужбе.

Отбывать назначенное наказание осужденные будут в исправительных колониях общего и строгого режимов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Челябинский областной суд приговорил бывшего полицейского к 18 годам лишения свободы за диверсию на объекте транспорта. Южный окружной военный суд назначил троим жителям Ростова-на-Дону длительные сроки за поджог железнодорожной инфраструктуры.