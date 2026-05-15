Стамбульский суд отклонил иски всех сторон по делу о вилле «Тарабья»

Tекст: Мария Иванова

Судебные органы Турции не стали удовлетворять требования сторон по делу о юридическом статусе знаменитого здания на берегу пролива. Вынесенный вердикт может быть обжалован в кассационном порядке в течение ближайших двух недель, передает РИА «Новости».

На старинный особняк претендовали Российская Федерация, турецкие власти и потомки Николая Свечина, дипломата времен Российской империи.

Представляющий интересы Москвы адвокат Селим Сарыибрагимоглу пояснил, что инстанция сохранила действующие ограничения для наследников, запретив им продавать объект.

Юристы ответчиков требовали отклонить российский иск, ссылаясь на архивные документы турецкого министерства финансов от 1930 года.

Спорный дом с участком был приобретен в 1886 году по поручению императора Александра III. Поскольку османские законы запрещали оформлять недвижимость на иностранные государства, сделку провел сотрудник посольства за счет средств российской казны. Исторически вилла «Тарабья» использовалась для нужд дипломатических ведомств России и СССР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона обжаловала решение о передаче особняка потомкам дипломата.

В декабре прошлого года стамбульский суд начал повторное рассмотрение дела о правах собственности на виллу «Тарабья».

В феврале МИД Турции отказался считать исторический объект российской дипломатической собственностью.