Глава МИД Ирана признал наличие мин в Ормузском проливе

Tекст: Елизавета Шишкова

«Желающие пройти суда, очевидно, должны координироваться с нашими военными из-за мин и препятствий, которые существуют. Мы проведем их, как это делали с рядом индийских судов. Безопасное судоходство – наша политика», – заявил глава иранского дипломатического ведомства Аббас Аракчи, передает РИА «Новости».

Кроме того, дипломат затронул тему отношений с Вашингтоном. По его словам, между странами сохраняется шаткое перемирие, которое Тегеран старается поддерживать ради поиска мирного решения конфликта. Аракчи обратил внимание на отсутствие военного пути урегулирования накопившихся проблем.

Иранская сторона готова к конструктивным переговорам. Это станет возможным только в том случае, если американские власти продемонстрируют серьезный подход к полноценному диалогу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне министр иностранных дел Исламской республики Аббас Аракчи назвал условием прохода торговых судов сотрудничество с ВМС Ирана.

В конце апреля Тегеран предложил американской стороне сделку для разблокировки водной артерии.

Месяцем ранее американские СМИ сообщили о потере иранскими военными собственных мин в акватории пролива.