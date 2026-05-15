Главы МИД стран БРИКС потребовали отменить санкции против Кубы

Министры иностранных дел стран БРИКС призвали снять санкции с Кубы

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министры иностранных дел стран БРИКС по итогам встречи в Нью-Дели выступили за снятие экономических, торговых и финансовых ограничений, введенных против Кубы, передает РИА «Новости».

Дипломаты подчеркнули необходимость следовать резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

«Министры выразили обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации вокруг Кубы. В этой связи они подтвердили необходимость прекращения экономических, торговых и финансовых мер против Кубы в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН», – сказано в итоговом заявлении саммита.

Ранее в пятницу глава МИД России Сергей Лавров выразил готовность помогать Гаване в отмене американской блокады. Одновременно в пятницу в Гавану для встречи с руководством министерства внутренних дел Кубы прибыла американская делегация во главе с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия продолжит поддерживать Кубу материально, в Москве рассчитывают урегулировать вопросы экономической блокады через диалог с США, но не исключают и более жестких сценариев.