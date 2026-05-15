Лавров рассказал БРИКС о ситуации на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформировал партнеров по БРИКС о текущей ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

Глава российского внешнеполитического ведомства заявил: «Насчет украинского кризиса, никто из моих коллег на вчерашнем и сегодняшнем заседаниях не высказывался, но повторю, мы дали принципиальную оценку тому, что происходит».

В рамках визита Лавров провел переговоры с руководителями МИД Индии, Таиланда, Египта и Ирана, а также принял участие в мероприятиях БРИКС. В 2026 году Индия станет председателем объединения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российского МИД по итогам визита в Индию отметил стабильный интерес других государств к объединению БРИКС.

В ходе общения с журналистами в Нью-Дели министр заявил о полном запрете официального языка ООН на Украине.

В прошлом году страны БРИКС договорились поддерживать координацию по украинскому кризису.