Путин: Принятые кабмином меры в экономике уже дают позитивный результат

Tекст: Дарья Григоренко

Путин подчеркнул: «Меры, решения, реализованные за последнее время правительством Российской Федерации, начали давать определенный – скажем так, сдержанно скажем, но все-таки, – определенный результат положительный», пишет ТАСС.

Он добавил, что об этом свидетельствуют позитивные статистические данные за март текущего года.

Президент сообщил, что экономика страны в марте выросла на 1,8%, подчеркнув восстановление роста ВВП. В ходе совещания обсуждались текущие экономические показатели, а также готовность России к Петербургскому международному экономическому форуму. Совещание было проведено с участием экономического блока правительства и руководства администрации президента, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал проведение совещания по вопросам экономики.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил о росте отечественной экономики на 10% за последние три года. Российский лидер констатировал наличие положительных тенденций в макроэкономической сфере.