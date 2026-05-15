ФАС раскрыла картель на рынке госзакупок техники на 236 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Торги проходили для нужд государственных заказчиков, общая сумма начальных максимальных цен контрактов в результате сговора составила 236 млн 364 тыс. рублей, указали в ведомстве, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

ФАС признала ООО «Бизнес Стандарт», ООО АКБ «Барьер» и ООО «Сэйвит Эдьюкейшн» нарушившими антимонопольное законодательство.

Компании заключили антиконкурентное соглашение для поддержания цен на электронных аукционах по поставке и аренде электронно-вычислительной техники, а также по оказанию услуг предоставления лицензий на программное обеспечение.

Участники торгов отказывались от реальной конкуренции и ограничивались минимальным снижением начальной максимальной цены контрактов.

В ходе рассмотрения дела служба выявила комплекс признаков сговора между компаниями. По данным ФАС, организации пользовались единой цифровой инфраструктурой, демонстрировали синхронное поведение на торгах, а их учредители были аффилированы и поддерживали устойчивые финансово-хозяйственные связи.

В службе подчеркнули, что нарушителям грозят оборотные штрафы по КоАП, а материалы дела переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В феврале суд подтвердил факт картельного сговора на торгах на сумму 100 млн рублей. В прошлом году Федеральная антимонопольная служба выявила признаки картелей на общую сумму 205 млрд рублей.