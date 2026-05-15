    15 мая 2026, 13:26 • Новости дня

    Глава МИД Японии ушел от ответа о российской нефти

    Tекст: Мария Иванова

    Глава японской дипломатии Тосимицу Мотэги уклонился от обсуждения готовности Москвы отделить экспорт нефти от актуальных политических разногласий.

    Японский дипломат Тосимицу Мотэги не стал комментировать слова руководителя российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о поставках углеводородов, передает РИА «Новости».

    Двумя днями ранее Москва отметила, что если Япония готова покупать российскую нефть, то РФ готова не связывать экономику с политикой при закупках энергоресурсов.

    Отвечая на вопрос журналистов о возможности рассмотрения этого предложения в национальных интересах, министр сослался на неосведомленность. «Мне неизвестно о том, чтобы министр иностранных дел Лавров прямо сказал то, что вы сейчас говорите. Поэтому я хотел бы воздержаться от ответа», – подчеркнул Мотэги.

    Ранее российская сторона указывала, что азиатскому государству будет тяжело обойтись без поставок нефти из России. Однако при готовности Токио приобретать сырье Москва гарантировала сугубо прагматичный подход к коммерческим сделкам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил западные страны в принуждении других государств к отказу от российской нефти.

    В начале мая японская компания Taiyo Oil возобновила прием сырья с проекта «Сахалин-2».

    Спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой назвал недавнюю закупку Токио понятным сигналом.

    15 мая 2026, 11:46 • Новости дня
    Юшков оценил слова Трампа о готовности Китая покупать нефть у США

    @ Handout/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Китай может возобновить покупку американской нефти, но при условии, что Вашингтон сделает шаги навстречу: например, отменит санкции против нефтеперерабатывающих заводов, снизит тарифы на китайские товары, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Так он прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что Си Цзиньпину понравилось предложение о закупке нефти у США.

    «Китай ранее импортировал углеводороды из США. Но Штаты никогда не были лидерами по поставке, скажем, нефти в КНР. Речь шла о небольших объемах. Пекин прекратил закупать энергоносители в связи с торговой войной, которую развязал Дональд Трамп», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    Он допустил, что Китай может возобновить покупку американской нефти, но при ряде условий. «Вашингтон должен сделать шаги навстречу: например, отменить санкции против нефтеперерабатывающих заводов, снизить тарифы на китайские товары или подписать с Пекином более выгодное для Поднебесной торговое соглашение», – рассуждает собеседник.

    Однако, как заметил аналитик, Белый дом не только не отменил импортные пошлины, но и продолжил вводить новые ограничительные меры против Китая. На этом фоне заявление Трампа о готовности КНР закупать нефть из США вызывает вопросы, добавил Юшков. По его мнению, в ближайшее время либо Вашингтон пересмотрит санкционную политику и Пекин действительно начнет покупать американские энергоресурсы, либо выяснится, что слова президента недостоверны.

    «Трампу свойственно преувеличивать, утверждать, что все замечательно, переговоры были супер-успешные, достигнуты сделки. Но на практике его слова зачастую не подтверждаются. Поэтому, на мой взгляд, в истории вокруг закупок энергоносителей следует дождаться статистики за ближайшие месяцы», – считает эксперт. Вместе с тем, если Поднебесная и возобновит импорт американской нефти, речи об отказе от российской не идет.

    «Традиционно Китай берет нашу нефть сорта ВСТО – она малосернистая и в этом плане похожа на американскую. Но в последние месяцы Пекин увеличивал объемы закупки российских энергоресурсов еще и за счет Urals (это сорт высокосернистой нефти). Я сомневаюсь, что КНР будет сокращать импорт нефти из России и одновременно наращивать из США», – заключил Юшков.

    Ранее Дональд Трамп сообщил о намерении властей Китая приобретать американскую нефть. По его словам, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе переговоров с Си Цзиньпином. Президент США считает, что КНР «получает большую часть» энергоресурсов из Ирана.

    «Они согласились с тем, что хотят покупать нефть у Штатов. Они приедут в Техас – мы направим китайские суда в Техас, в Луизиану, на Аляску», – сказал глава Белого дома в интервью Fox News. Примечательно, что по итогам предыдущей встречи лидеров двух стран в октябре 2025 года Трамп также заявлял, что Пекин согласился закупать американские энергоносители. Каких-либо соглашений при этом подписано не было.

    Напомним, в четверг прошли переговоры президента США и председателя КНР. В ходе них стороны обсудили основные вопросы двусторонних отношений, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, обстановку на Корейском полуострове и украинский кризис, передает Центральное телевидение Китая.

    Си заявил, что 2026 год должен стать историческим и знаменательным для американо-китайских отношений. «Смогут ли Китай и США преодолеть так называемую ловушку Фукидида и создать новую модель отношений между великими державами? Это вопросы, поставленные историей, миром и народами», – сказал он.

    Китайский лидер также назвал тайваньский вопрос ключевым в отношениях Китая и США. По его словам, поддержание мира в Тайваньском проливе возможно только при отказе от идеи «независимости Тайваня», поскольку она несовместима со стабильностью в регионе. Си также сообщил, что в среду делегации КНР и США обсуждали экономические и торговые вопросы и добились «сбалансированных и позитивных результатов».

    Он добавил, что Китай и Штаты договорились выстраивать конструктивные, стратегические и стабильные отношения в качестве нового позиционирования связей двух стран. В пятницу американский и китайский лидеры провели неформальные переговоры. Трамп заявил, что США заключили с Китаем «фантастические торговые сделки», однако он не привел деталей соглашений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Америка находится на переговорах в не самой лучшей позиции и о чем стороны в любом случае не смогут договориться друг с другом.

    13 мая 2026, 11:53 • Новости дня
    Добыча нефти ОПЕК упала до рекордного за 35 лет минимума

    @ Daniel Radicevic/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В апреле суммарное производство сырья участниками картеля сократилось до 20,18 млн баррелей в сутки, что стало самым низким показателем за 35 лет.

    Эксперты зафиксировали резкое снижение показателей на мировом энергетическом рынке. Общий объем производства сырья участниками Организации стран-экспортеров нефти в апреле достиг 20,18 млн баррелей в сутки, передает РИА «Новости». Это самый низкий уровень за последние 35 лет.

    В ежемесячном докладе Международного энергетического агентства отмечается масштаб падения. «Добыча ОПЕК+ упала на 1,9 млн баррелей в сутки по сравнению с предшествовавшим месяцем, до 40,1 млн баррелей в сутки в апреле», – говорится в документе. По сравнению с довоенным уровнем снижение составило 11,9 млн баррелей.

    Девять стран соглашения добывали на 9,03 млн баррелей ниже установленной квоты. Наибольшее сокращение продемонстрировали ближневосточные государства: Кувейт снизил добычу на 620 тыс. баррелей, Саудовская Аравия – на 270 тысяч, а Ирак – на 220 тыс. баррелей.

    Одновременно в семи государствах производство выросло или осталось неизменным. ОАЭ увеличили добычу на 320 тыс. баррелей в день, Нигерия – на 100 тысяч, Ливия – на 80 тыс. баррелей в сутки. В Республике Конго показатели не изменились.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на фоне эскалации на Ближнем Востоке добыча нефти странами ОПЕК снизилась до минимальных значений с 1990 года.

    Из-за экономических разногласий с Саудовской Аравией Объединенные Арабские Эмираты покинули организацию первого мая. Вопреки этому шагу семь государств альянса согласовали новые увеличенные квоты на июнь.

    14 мая 2026, 19:41 • Видео
    Сербия решила вступить в НАТО?

    В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    15 мая 2026, 05:08 • Новости дня
    Трамп заявил о желании Китая покупать американскую нефть

    @ Handout/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пекин выразил готовность приобретать американские энергоресурсы, а Вашингтон рассчитывает на значительное расширение присутствия своих компаний на китайском рынке, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США сообщил о намерении властей Китая приобретать американскую нефть, передает РИА «Новости». По его словам, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе двусторонних переговоров.

    «Они согласились, они хотят закупать нефть из США», – заявил американский лидер в интервью телеканалу Fox News. Кроме того, политик подчеркнул необходимость увеличения доли американского бизнеса в экономике азиатской страны.

    Ранее администрация Белого дома пригласила ведущих предпринимателей, включая основателя Tesla Илона Маска и гендиректора Apple Тима Кука, сопровождать президента в поездке в Пекин. Глава государства отметил, что наращивание коммерческого присутствия в азиатском регионе позитивно отразится на торговом балансе Соединенных Штатов.

    Председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер договорились выстраивать конструктивные двусторонние отношения.

    Позже глава Белого дома анонсировал планы Пекина инвестировать сотни миллиардов долларов в бизнес Соединенных Штатов.

    13 мая 2026, 15:48 • Новости дня
    Россия сократила добычу нефти ниже установленного плана ОПЕК+

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Суточный объем извлекаемого сырья в стране упал до 9,057 млн баррелей, что значительно отстает от установленных международных квот.

    В апреле 2026 года Российская Федерация уменьшила объемы производства нефти на 107 тыс. баррелей в сутки по сравнению с мартовскими показателями, передает ТАСС. Согласно опубликованному отчету ОПЕК, общий уровень добычи достиг отметки в 9,057 млн баррелей в сутки.

    Этот показатель оказался существенно меньше целевого ориентира ОПЕК+, учитывающего добровольные сокращения. Фактическая добыча отстала от плана на 580 тыс. баррелей в сутки.

    Изначально предполагалось, что страна будет производить 9,637 млн баррелей ежесуточно со всеми действующими ограничениями. При этом дополнительных требований по компенсации сверхдобычи в указанном месяце не выдвигалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле суммарная добыча нефти участниками ОПЕК упала до минимума за 35 лет.

    Вице-премьер Александр Новак подтвердил планы России по сохранению участия в соглашении.

    13 мая 2026, 10:34 • Новости дня
    Лавров сообщил о планах США вытеснить российские нефтяные компании

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон использует санкционное давление для полного устранения российских энергетических гигантов из глобальных проектов, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Соединенные Штаты стремятся полностью исключить предприятия «Лукойл» и «Роснефть» из сферы международного бизнеса, сказал Лавров в интервью RT India, передает РИА «Новости».

    «Вы упомянули ПАО «Лукойл» и ГК «Роснефть», а цель – она не скрывается – убрать эти компании из всего международного бизнеса», – сказал глава внешнеполитического ведомства.

    Руководитель министерства также добавил, что отечественный бизнес целенаправленно пытаются вывести с мировых торговых площадок. По его словам, особое внимание американская сторона уделяет вытеснению российских корпораций из стран Африки и государств Балканского полуострова.

    В 2025 году Минфин США объявил о введении санкций против «Роснефти» и «Лукойла». Из-за ограничительных мер компания «Лукойл» анонсировала продажу своих зарубежных активов.

    15 мая 2026, 08:55 • Новости дня
    Швыдкой прокомментировал обращение Японии к России с просьбой о поставках нефти

    Tекст: Дарья Григоренко

    Недавняя закупка Токио партии российской нефти с проекта «Сахалин-2» подтвердила острую потребность японской экономики в стабильных поставках энергоресурсов, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

    «Тот факт, что Япония обратилась к России с просьбой о продаже нефти, это понятный на сегодня сигнал. Естественно, что очень многое будет зависеть от общеполитической ситуации», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что речь идет не о новых договоренностях, а об уже завершившихся поставках. По его словам, дальнейшее развитие событий во многом зависит от ситуации на Ближнем Востоке, в частности в Иране, однако глобальный дефицит энергоносителей сохранится при любом сценарии.

    Россия остается ближайшим поставщиком для Японии, которая остро нуждается в ресурсах. Швыдкой добавил, что страны могут выстроить взаимовыгодное партнерство не только в энергетике, но и в сферах рыболовства и безопасности. Сейчас политик находится в Токио на открытии 21-го Фестиваля российской культуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, японская нефтяная компания Idemitsu приобрела партию российской нефти с Сахалина.

    Танкер Voyager с сырьем проекта «Сахалин-2» зашел в японский порт Кикума.

    Посол России в Токио Николай Ноздрев назвал условием возобновления полноценных поставок отмену санкций.

    13 мая 2026, 08:24 • Новости дня
    Лавров: Запад нечистоплотными методами принуждает не покупать российскую нефть

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Запад в использовании нечистоплотных методов эксплуатации, чтобы заставить разные страны не покупать российскую нефть.

    Лавров обвинил западные страны в использовании нечистоплотных методов эксплуатации для запрета на покупку российской нефти, передает канал RT.

    «Давление на всех подряд с требованием не покупать российскую нефть – это нечистоплотные методы. Можно по-разному их называть: колониальными и неоколониальными, но это – методы эксплуатации», – заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

    По словам руководителя МИД, главная цель подобных действий заключается в принуждении государств приобретать более дорогие энергоресурсы у Соединенных Штатов. Лавров подчеркнул, что таким образом Вашингтон стремится установить контроль над мировой энергетикой и править миром.

    Однако далеко не все государства поддаются подобному давлению. В качестве примера министр привел Индию, которая неоднократно заявляла о своем праве самостоятельно определять объемы и источники закупок энергоресурсов. Лавров опроверг слухи об отказе индийских заказчиков от российских танкеров, отметив твердую позицию Нью-Дели в этом вопросе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил президента США в попытках вытеснить российскую нефть с индийского рынка.

    Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал указал на недопустимость двойных стандартов по вопросу закупки энергоносителей.

    Власти азиатской республики подтвердили намерение продолжить импорт этого ресурса.

    14 мая 2026, 12:15 • Новости дня
    Индия запросила у США продление лицензии на российскую нефть

    Tекст: Дарья Григоренко

    Нью-Дели обратился к Вашингтону с просьбой пролонгировать разрешение на закупку сырья из России, сообщили СМИ.

    Как пишет Bloomberg, причиной такого шага стали масштабные нарушения в цепочках поставок из-за эскалации на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    «Индия обратилась к США с просьбой продлить действие лицензии на российскую нефть, поскольку почти 11-недельная война в Персидском заливе нарушает энергоснабжение», – отмечает издание.

    Индийские чиновники предупредили американских коллег о высокой приоритетности данного вопроса. Затянувшийся кризис и волатильность на мировом рынке приведут к тяжелым последствиям для 1,4 млрд граждан страны, которые уже сталкиваются с нехваткой горючего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Минфин США выдал Индии тридцатидневное разрешение на покупку российской нефти.

    В период временного снятия санкций Нью-Дели активизировал закупки отечественных энергоресурсов.

    На фоне возникшего топливного дефицита премьер-министр Нарендра Моди предложил временно перевести школьные занятия в онлайн-формат ради экономии.

    13 мая 2026, 14:19 • Новости дня
    Белград не принял новое предложение MOL по контролю над NIS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Сербии остались недовольны обновленным предложением MOL по покупке контрольного пакета NIS, находящейся под санкциями США, и продолжают переговоры, сообщили в Минэнерго страны.

    Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила, что власти страны не удовлетворены уточненным предложением венгерской компании MOL по приобретению контрольного пакета акций NIS, передает РИА «Новости».

    Она напомнила, что NIS доминирует на рынке нефтепродуктов Сербии, и Белград «хочет, чтобы так и осталось».

    По словам министра, поздно ночью поступило уточненное предложение MOL по сделке, однако сербская сторона по-прежнему не согласна с предложенными решениями.

    «Джедович-Ханданович заявила сегодня, что поздно ночью поступило уточненное предложение от MOL в связи с NIS, но сербская сторона и далее не удовлетворена предложенными решениями», – говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго страны. Ключевым камнем преткновения остаются будущая работа нефтеперерабатывающего завода в Панчево и обеспечение покрытия сербского рынка его продукцией.

    «Нефтяная индустрия Сербии» считается одной из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимающейся разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, а также сбытом нефтепродуктов. В NIS работают около 14 тыс. человек, ежегодные отчисления компании в бюджет страны достигают 9%. В ее собственности находятся более 400 автозаправочных станций, НПЗ в Панчево, производственная площадка в Нови-Саде, предприятие «Петрохемия» и совместная с «Газпром энергохолдинг» ТЭС Панчево.

    Ранее Джедович-Ханданович допускала согласование условий продажи контрольного пакета акций NIS венгерской компании MOL к 16 мая. До этого президент Сербии Александр Вучич заявлял о планах завершить сделку по продаже NIS корпорации MOL до 22 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе компания MOL и Газпром достигли соглашения о продаже сербской «Нефтяной индустрии Сербии» NIS.

    15 мая 2026, 09:14 • Новости дня
    Япония решила пригласить Россию на памятную церемонию в Нагасаки

    Tекст: Дарья Григоренко

    Японская сторона направит официальное приглашение дипломатам из РФ на траурные мероприятия 9 августа, сообщили СМИ.

    Как пишет газета «Асахи», письма получат все 195 иностранных представительств, перечень которых размещен на портале министерства иностранных дел Японии, передает ТАСС.

    Нагасаки подвергся американскому ядерному удару в августе 1945 года. В результате взрыва плутониевой бомбы погибли 70 тыс. человек, а населенный пункт оказался практически полностью разрушен. Соединенные Штаты до сих пор отказываются признавать моральную ответственность за свои действия, ссылаясь на военную необходимость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году власти Нагасаки подтвердили отправку приглашения российской стороне.

    В итоге отечественные дипломаты выбрали для участия памятное мероприятие именно в этом городе.

    Накануне годовщины трагедии газета The New York Times назвала ядерные удары США спасительными.

    14 мая 2026, 05:42 • Новости дня
    Монголия решила нарастить хранилища российских нефтепродуктов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Улан-Батор наращивает резервуарные мощности для приема горючего из России, сообщил министр промышленности и минеральных ресурсов Монголии Гонгорын Дамдинням.

    В 2026 году инфраструктура для приема импортируемого из России горючего существенно вырастет, страна намерена сформировать надежный стратегический запас жизненно важных энергоресурсов, сказал Дамдинням, передает ТАСС.

    «В этом году появятся резервуары вместимостью 150 тыс. тонн, которых хватит на 21 день», – заявил министр.

    Чиновник добавил, что в 2027 году планируется ввести в эксплуатацию дополнительный объект на 190 тыс. тонн. В перспективе государство рассчитывает создать резерв горючего как минимум на срок от трех до четырех месяцев.

    Решение о полном переходе на российские энергоресурсы было принято после мартовского запрета Китая на экспорт нефтепродуктов. Договоренности о стабильных поставках 1,8-1,9 млн тонн топлива и 60 тыс. тонн авиакеросина были достигнуты в 2024 году во время визита Владимира Путина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле власти Монголии анонсировали строительство резервуаров для российского топлива. Позже Улан-Батор одобрил протокол о дополнительных поставках авиационного керосина из России.

    14 мая 2026, 14:23 • Новости дня
    В Японии резко вырос спрос на роботов-волков из-за нападений медведей

    Tекст: Мария Иванова

    Жители Японии начали активно приобретать механических пугал из-за рекордного числа нападений диких животных на людей.

    Японская компания Ohta Seiki столкнулась с ажиотажным спросом на механических «волков-монстров» на фоне рекордных показателей нападений медведей на людей. С начала 2026 года заказов получено уже больше, чем обычно поступает за целый год, передает РИА «Новости».

    Робот Monster Wolf представляет собой анимированное пугало с искусственным мехом и открытой пастью. Оно вращает головой, сверкает красными светодиодными глазами и способно издавать более 50 записанных звуков, от воя до человеческих криков и электронных шумов, слышимых за километр.

    «Компания Ohta Seiki... получила уже 50 заказов в 2026 году, больше, чем обычно поступает ей в течение года», – сообщает канал CBS.

    Президент компании Юдзи Ота рассказал, что все роботы производятся вручную. По его словам, сейчас предприятие не успевает выпускать продукцию достаточно быстро, поэтому клиентов просят подождать два-три месяца. Ота отметил рост признания эффективности продукта в борьбе с медведями.

    Компания Ohta Seiki представила этот продукт в 2016 году для защиты сельского хозяйства от диких зверей. Тогда его сочли рекламной уловкой. Сейчас компания модернизирует устройство, устанавливая его на колеса, чтобы оно могло преследовать животных или патрулировать определенные маршруты. Также планируется выпуск переносной версии для туристов и школьников, а кроме того – использование камер с искусственным интеллектом в будущих моделях.

    По данным министерства окружающей среды Японии, в 2025 финансовом году по всей стране было зафиксировано свыше 50 тыс. случаев появления медведей. В результате нападений хищников пострадали 238 человек, 13 из них погибли. Всего было зарегистрировано 216 подобных инцидентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число пострадавших от нападений медведей в Японии достигло рекордных значений.

    В апреле вышедший из спячки хищник растерзал жительницу префектуры Ивате.

    Правительство страны утвердило новую дорожную карту по борьбе с дикими животными.

    15 мая 2026, 06:48 • Новости дня
    NHK: Японии изучает передачу Филиппинам противокорабельных ракет

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Японские власти рассматривают возможность передачи Филиппинам противокорабельных ракет «Тип-88», которые Токио планирует заменить в своих вооруженных силах на более современные аналоги, сообщают японские телеканалы.

    Правительство Японии обсуждает вопрос о предоставлении Филиппинам противокорабельных ракет «Тип-88» с дальностью действия в несколько десятков километров, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

    Японская армия намерена заменить эти комплексы на более современные образцы вооружений.

    Филиппинская сторона проявляет живой интерес к японским ракетам. Военные из Японии уже провели учебные пуски на территории Филиппин во время многосторонних учений Balikatan, которые проходили с 20 апреля по 8 мая. За испытаниями наблюдали представители филиппинского министерства обороны.

    Глава японского военного ведомства Синдзиро Коидзуми заявил, что вопрос о поставках ракет пока не решен, но в скором времени его обсудят с властями Филиппин.

    Кроме того, интерес к японскому вооружению проявляют и другие страны. Индонезия готова обсудить получение подержанных эсминцев и подводных лодок. Токио также ведет переговоры о продаже ракетных фрегатов Австралии и Новой Зеландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные Японии, США и Филиппин применили противокорабельные ракеты в ходе недавних совместных учений Balikatan. В апреле японское правительство отменило жесткие ограничения на экспорт вооружений. Месяцем ранее оборонное ведомство Японии завершило развертывание новых дальнобойных ракетных комплексов.

    14 мая 2026, 08:45 • Новости дня
    Япония решила усилить разведку ради защиты экономики

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Токио планирует масштабную реформу системы сбора данных для укрепления национальной безопасности и тщательного мониторинга зарубежных финансовых вливаний в местные компании, сообщил генсек правительства страны Минору Кихара.

    Японское правительство готовится модернизировать работу спецслужб для защиты экономических интересов государства, сказал Кихара, передает РИА «Новости».

    «Ожидается, что информационные подразделения будут в еще большей степени способствовать укреплению национального потенциала через меры в сфере экономической безопасности. Мы намерены усиливать их как качественно, так и количественно», – заявил политик во время выступления в парламенте.

    Чиновник пояснил, что руководство страны наладит тесное сотрудничество между новым государственным информационным советом и межведомственным органом по надзору за инвестициями. Координационную структуру возглавит премьер-министр Санаэ Такаити, а в ее состав войдут девять министров.

    Дополнительно в течение текущей сессии парламентариев ожидается принятие поправок к закону о валютных операциях и внешней торговле. Эти изменения позволят проводить более строгие проверки любых иностранных вложений в японский бизнес.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале премьер-министр Японии Санаэ Такаити анонсировала создание Национального разведывательного управления. Ранее глава правительства поручила Кихаре изучить вопрос укрепления разведывательных возможностей.

    14 мая 2026, 08:52 • Новости дня
    Такаити подтвердила проход японского танкера через Ормузский пролив

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Судно с 2 млн баррелей нефти благополучно миновало заблокированный участок Ормузского пролива и направилось в Японию, сообщила японский премьер-министр Санаэ Такаити.

    Через Ормузский пролив благополучно прошло японское судно, оно направляется в Японию, куда прибудет в середине июня, указала Такаити, передает ТАСС.

    Ранее СМИ сообщали, что супертанкер Eneos Endeavor пересек Ормузский пролив с отключенной системой отслеживания.

    Согласно данным прессы, Иран и США договорились о постепенном снятии ограничений на проход судов в этом регионе.

