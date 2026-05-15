Патрушев сообщил о продвижении России в расширении арктического шельфа

Патрушев сообщил, что работа по продвижению российской заявки на расширение континентального шельфа в Арктике ведется, передает РИА «Новости».

«Разработка минеральных ресурсов континентального шельфа России является стратегической задачей», – заявил Патрушев. Он пояснил, что освоение месторождений необходимо для обеспечения мобилизационных нужд и долгосрочных потребностей национальной экономики. По его словам, морские месторождения страны содержат преимущественно углеводородные ресурсы, большая часть которых находится в Арктике.

Кроме того, акватории обладают залежами твердых минералов и металлов, которые должны стать стратегическим резервом. В прибрежных зонах Арктики и Дальнего Востока находятся запасы золота, олова, титана, циркона, алмазов и фосфоритов. Россия еще в 2001 году подала заявку в ООН на расширение шельфа за пределы 200-мильной зоны, однако в 2002 году она была отклонена из-за недостаточной детализации.

В 2015 году Москва направила в ООН пересмотренное представление. Эта научно обоснованная заявка предполагает увеличение площади шельфа почти на 1,2 млн квадратных километров в границах условного треугольника Мурманск – Северный полюс – Чукотка. Потенциальные запасы углеводородов на этой территории оценивались в 5 млрд тонн условного топлива.

Президент Владимир Путин указал на необходимость поэтапного укрепления позиций страны в этом регионе.

Глава Морской коллегии Николай Патрушев назвал освоение северных территорий ключевым условием для развития отечественной экономики.