Нижегородская школьница отдала мошенникам 11 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Злоумышленники получили доступ к ее аккаунту на «Госуслугах» после звонка с предложением сменить домофон, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Девушке 16 лет, она получила звонок о смене домофона, школьнице предложили продиктовать код из СМС, который, как потом выяснилось, открыл доступ мошенникам к ее аккаунту на «Госуслугах».

В личном кабинете девушки появилась доверенность на иностранца, позволяющая совершать финансовые операции. Затем подростка начали запугивать проблемами для семьи.

Позже мошенники, представившись сотрудниками Росфинмониторинга, убедили школьницу провести онлайн-осмотр квартиры. Найденные первые 3 млн рублей она передала неизвестной женщине недалеко от дома.

На следующий день злоумышленники заставили девушку поехать во Владимир, где она отдала мужчине 6 млн рублей, 18 тыс. долларов и 3 тыс. евро.

Через несколько дней аферисты убедили подростка перевести еще 455 тыс. рублей через банкомат. Школьница скрывала происходящее от родителей, пытаясь спасти их от вымышленной уголовной ответственности. Когда отец обнаружил пропажу денег, он обратился в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года московская школьница передала курьеру мошенников более 2 млн рублей. Осенью прошлого года другая несовершеннолетняя жительница столицы отдала аферистам свыше 12 млн рублей после взлома аккаунта на «Госуслугах».