Датские власти нашли на побережье мертвого кита Тимми

В Дании обнаружили мертвого кита Тимми

Tекст: Мария Иванова

Датские власти полагают, что обнаруженный на побережье Северного моря кит может быть Тимми, за судьбой которого следила общественность, передает ТАСС.

Животное нашли на острове Анхольт, примерно в 200 км от места, где его ранее выпустили в море.

Окончательная идентификация пока не проведена. Местные власти предупредили жителей об опасности приближения к туше из-за риска взрыва скопившихся газов. Кит весом около 15 тонн впервые был замечен 23 марта у общины Тиммендорфер-Штранд в Германии.

Долгое время животное находилось на мелководье, и эксперты считали его обреченным. Однако в конце апреля волонтеры смогли погрузить кита на баржу и вывезти в Северное море.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели вывезли горбатого кита с немецкого мелководья на барже в Северное море.

Спонсоры спасательной операции дистанцировались от ее заключительного этапа. До этого власти планировали переработать останки обреченного животного на экологичный биодизель.