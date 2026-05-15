Внебиржевой курс доллара опустился ниже 73 рублей впервые с февраля 2023 года

Расчетный курс доллара на внебиржевых торгах опустился ниже 73 рублей

Tекст: Мария Иванова

По данным торгов, к 12.33 мск курс доллара снизился на 10 копеек по отношению к предыдущему закрытию, достигнув 72,96 рубля, передает РИА «Новости».

Летом 2024 года торги американской валютой на Московской бирже были приостановлены. В настоящее время репрезентативным для российской валюты является только курс юаня, биржевые торги которым проводятся с 10.00 до 19.00 мск.

Именно в этот период становится возможным расчет курса доллара через кросс-курс китайской валюты на форексе и юаня к рублю на Московской бирже. Данный показатель выступает главным ориентиром для внебиржевых торгов долларами за рубли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 мая внебиржевой курс американской валюты упал ниже 74 рублей.

В середине апреля расчетная стоимость доллара опустилась ниже 75 рублей. За несколько дней до этого данный показатель достиг отметки 75,92 рубля.