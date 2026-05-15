Экс-мэра Керчи Брусакова осудили за превышение полномочий

Tекст: Алексей Дегтярёв

Брусакова признали виновным по статье «Превышение должностных полномочий» (два эпизода), по совокупности преступлений его приговорили к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима, указали в инстанции, передает РИА «Новости».

Помимо реального срока, осужденному на три года запретили занимать определенные должности в органах местного самоуправления. Речь идет о работе, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

Вместе с бывшим градоначальником приговор вынесли экс-начальнику департамента архитектуры, имущественных и земельных отношений местной администрации. Ее также признали виновной по двум эпизодам превышения полномочий. Женщина получила четыре года условно с трехлетним испытательным сроком и аналогичным запретом на профессию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года суд арестовал Святослава Брусакова по делу о превышении должностных полномочий. Позже правоохранительные органы завели на бывшего чиновника три новых уголовных дела.

В начале мая 2026 года новый глава администрации Керчи Олег Каторгин ушел в отставку по собственному желанию.