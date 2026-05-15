    15 мая 2026, 12:18 • Новости дня

    Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество в экономике и обороне

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утром в пятницу провели телефонный разговор.

    «Что обсуждали? Главное: сотрудничество в экономике и в области обороны», – сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

    Кроме того, главы государств затронули тему планируемых совместных мероприятий, касающихся указанных направлений двустороннего взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил праздничные мероприятия в Москве.

    Вечером того же дня Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в формате рабочего обеда.

    В марте лидеры двух стран по телефону обсудили ключевые вопросы экономического взаимодействия.

    12 мая 2026, 20:12 • Новости дня
    Учительница Путина заявила, что гордится своим учеником
    Tекст: Валерия Городецкая

    Учительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич заявила, что гордится своим знаменитым учеником, который заслуживает того, чтобы руководить Россией.

    По ее словам, она считает, что «он заслуживает того, чтобы руководить таким великим государством, как Россия», передают «Вести». Педагог вспомнила, что еще в юности президент проявлял любознательность и постоянный интерес к событиям в мире и стране.

    Ранее Гуревич рассказала, что Путин уже в 11 лет демонстрировал развитое мышление, отличавшееся быстротой и конкретностью.

    Напомним, Путин пригласил свою первую учительницу Веру Дмитриевну Гуревич на парад Победы 9 мая в Москве.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Путин тепло относится к своей учительнице Гуревич.

    15 мая 2026, 14:30 • Новости дня
    Путин сообщил о позитивных сдвигах в экономике и росте в ключевых областях

    Путин: Меры поддержки начали работать, что показала статистика за март

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская экономика демонстрирует уверенный рост на фоне повышения потребительской активности и снижения уровня безработицы до минимальных значений, заявил президент России Владимир Путин на профильном совещании.

    Президент России Владимир Путин на совещании заявил об успехах экономической политики страны, передает сайт Кремля. Глава государства отметил позитивную динамику статистических данных за март текущего года.

    «Меры, решения, реализованные за последнее время правительством, начали давать определенный, скажем так, сдержанно скажем, но все-таки определенный результат положительный», – заявил президент.

    По словам Путина, в марте значительно ускорилась потребительская активность. Оптовая торговля выросла на 8%, а розничная прибавила 6,2%. Безработица в стране остается на минимальной отметке в 2,2%.

    Промышленное производство также показало рост: в марте оно увеличилось на 2,3%. Обрабатывающая промышленность росла еще быстрее, прибавив 3%. В целом валовой внутренний продукт России в марте увеличился на 1,8%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая президент России Владимир Путин сообщил о самом низком уровне безработицы среди государств G20.

    В конце апреля министр труда и соцзащиты Антон Котяков оценил показатель безработицы по итогам прошлого года в 2,2%.

    14 мая 2026, 19:41 • Видео
    Сербия решила вступить в НАТО?

    В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    12 мая 2026, 20:04 • Новости дня
    Лукашенко заявил о «точечной мобилизации» для «подготовки к войне»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время встречи с министром обороны Виктором Хрениным президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил продолжить «точечную отмобилизацию» воинских частей для оценки их боеготовности.

    «Дальше, как я обещал, мы точечно будем отмобилизовывать части для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать», – сказал он, передает «БелТА».

    Белорусский лидер напомнил, что республика настроена на мирное развитие. Однако, по его словам, вооруженные силы существуют именно для того, чтобы в случае необходимости быть готовыми к ведению боевых действий.

    Президент также обратил внимание на итоги недавней масштабной проверки армии. Он выразил надежду, что руководство войск и лично министр обороны не прекратят работу над ошибками и уделят серьезное внимание исправлению всех выявленных недостатков.

    Ранее Лукашенко подчеркнул, что армия страны совершенствует боеготовность на фоне напряженной геополитической обстановки у белорусских границ. В феврале он заявил о военной угрозе с западных рубежей Белоруссии.

    15 мая 2026, 11:35 • Новости дня
    Лавров: Путин испытал европейцев, предложив Шрёдера в качестве переговорщика
    Tекст: Мария Иванова

    Инициатива назначить бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера переговорщиком от Евросоюза спровоцировала бурные дискуссии, став своеобразной проверкой Европы на политическую зрелость, отметил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в министерской встрече БРИКС в Нью-Дели.

    Европейские страны подняли большой шум после слов президента России о возможных кандидатах в переговорщики от Евросоюза, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи глав МИД стран БРИКС в Нью-Дели.

    «Вдруг они стали говорить, ну да, придется когда-то нам с Россией разговаривать. Но оговариваются при этом. Говорить придется, однако определять, о чем и когда, будем мы – европейцы», – отметил глава внешнеполитического ведомства.

    По словам министра, подобные заявления трудно воспринимать всерьез, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что Владимир Путин проверил политическую зрелость европейцев, когда 9 мая предложил кандидатуру Герхарда Шрёдера для ведения диалога с российской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил об активных дискуссиях среди европейских политиков из-за этой идеи.

    Глава немецкого правительства Фридрих Мерц категорически отверг инициативу о назначении специального представителя.

    14 мая 2026, 15:40 • Новости дня
    Путин заявил о планах создания технологических альянсов России с другими странами
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва планирует активно развивать взаимовыгодное технологическое сотрудничество с иностранными партнерами, избегая изоляции при укреплении суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на юбилейном X съезде Союза машиностроителей России.

    Российские власти настроены на открытое взаимодействие в сфере машиностроения, передает ТАСС. Выступая на юбилейном съезде профильного союза, Владимир Путин обозначил ключевые векторы развития отрасли.

    «Намерены создавать и расширять взаимовыгодные альянсы с другими государствами, поддерживать инициативы иностранных партнеров, в которых используются российские машины, оборудование, технологические платформы», – сказал президент.

    По словам российского лидера, страна стремится к укреплению собственного технологического суверенитета. При этом Москва совершенно не собирается замыкаться в себе. Напротив, государство выбирает путь развития открытого и взаимовыгодного сотрудничества на международной арене.

    «Вновь подчеркну, укрепляя наш технологический суверенитет, мы не собираемся замыкаться в себе. Напротив, намерены создавать и расширять взаимовыгодные альянсы с другими государствами», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость самостоятельного создания критически важной продукции на фоне современных вызовов.

    Глава государства также сообщил о росте объемов производства в отечественной обрабатывающей промышленности на четверть по сравнению с 2021 годом.

    Ранее российский лидер отметил успешное выполнение возросшего государственного заказа оборонными предприятиями.


    12 мая 2026, 20:30 • Новости дня
    Решетников доложил Путину об экономических показателях России

    Решетников: Экономика России выросла на 10% за последние три года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с министром экономического развития Максимом Решетниковым.

    В ходе доклада глава ведомства сообщил, что за последние три года рост отечественной экономики составил 10%, передает РИА «Новости».

    Россия уверенно удерживает четвертое место в мире по паритету покупательной способности. При этом доля импорта в валовом внутреннем продукте существенно снизилась. Государство теперь в большей степени опирается на собственные силы.

    Позитивная динамика наблюдается и в доходах населения: реальные зарплаты продолжают расти, увеличившись в марте на 8%. Текущая ситуация в экономике открывает возможности для смягчения кредитно-денежной политики Центрального банка.

    Ранее вице-премьер Александр Новак спрогнозировал экономический рост на уровне 0,4%.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о стабильности экономики России вопреки мировой волатильности.

    13 мая 2026, 16:56 • Новости дня
    Путин: Россия продолжит создание неуязвимых ракетных комплексов

    Путин: Россия продолжит создание способных проходить системы ПРО ракетных комплексов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе визита в Московский институт теплотехники президент России Владимир Путин заявил, что страна продолжит создание ракетных комплексов, способных преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны.

    «Будем, безусловно, и дальше модернизировать и развивать стратегические ядерные силы, создавать ракетные комплексы, обладающие повышенной боевой мощью, способные преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Напомним, в среду Путин посетил Московский институт теплотехники (МИТ), где были созданы стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава».

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин наградит коллектив предприятия по производству ракетной техники.

    13 мая 2026, 19:45 • Новости дня
    Выпускник «школы губернаторов» Ковальчук назначен врио губернатора Брянской области

    Выпускник «школы губернаторов» Ковальчук назначен врио главы Брянской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области.

    Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Этим же указом президентом принята отставка Александра Богомаза с должности главы региона по собственному желанию.

    Новый руководитель Брянской области прошел подготовку в рамках шестого потока программы управленческого резерва государственной службы. Этот образовательный проект, стартовавший летом 2017 года на базе Высшей школы государственного управления, известен как «школа губернаторов».

    Также указом президента участник президентской программы «Время героев» Александр Шуваев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области.


    15 мая 2026, 16:05 • Новости дня
    Китайские СМИ назвали дату визита Путина в Пекин

    South China Morning Post: Путин посетит Китай 20 мая

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин планирует совершить однодневную поездку в Пекин в конце следующей недели, подготовка к встрече на высшем уровне практически завершена.

    Президент России Владимир Путин может посетить Китай с коротким визитом 20 мая, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету South China Morning Post.

    «Источники сообщили..., что визит, как ожидается, состоится в конце следующей недели, 20 мая», – отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил окончание подготовки визита Владимира Путина в КНР. Москва и Пекин объявят сроки поездки российского лидера синхронно. Накануне Китай с визитом посетил президент США.

    13 мая 2026, 22:16 • Новости дня
    Путин провел встречу с главой Нового банка развития БРИКС Роуссефф
    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в среду встретился с президентом Нового банка развития (НБР) Дилмой Роуссефф в Кремле.

    Встреча президента России Владимира Путина с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф состоялась в Сенатском дворце Кремля, передает ТАСС. К беседе также присоединились министр финансов Антон Силуанов и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

    Дилма Руссефф прибыла в российскую столицу для участия в ежегодном заседании совета управляющих организации. Важное экономическое мероприятие впервые пройдет в Москве 14 и 15 мая.

    Предыдущие переговоры сторон состоялись в июне прошлого года на полях Петербургского международного экономического форума. Тогда участники обсуждали расширение расчетов в национальных валютах, создание цифровой инвестиционной платформы и привлечение новых партнеров.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал эту встречу в Кремле.

    В июне прошлого года Владимир Путин обсудил с Дилмой Руссефф создание цифровой платформы БРИКС.

    В марте 2025 года правление Нового банка развития переизбрало ее на пост главы организации.

    13 мая 2026, 16:59 • Новости дня
    Путин отметил востребованность советских наработок в ракетостроении

    Путин: Россия до сих пор использует советские наработки в ракетостроении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советские разработки в ракетостроении остаются основой технологического задела на десятилетия вперед, заявил президент России Владимир Путин во время посещения Московского института теплотехники.

    «Сделан мощный технологический и производственный задел на десятилетия вперед. Мы до сих пор пользуемся всем тем, что было наработано в эти десятилетия», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Глава государства также отметил, что деятельность института позволила сформировать суверенную школу ракетных систем, сыгравшую ключевую роль в укреплении обороны страны.

    Напомним, в среду Путин посетил Московский институт теплотехники (МИТ), где были созданы стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава».

    Ранее в ходе визита в МИТ Путин заявил, что страна продолжит создание ракетных комплексов, способных преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны.

    14 мая 2026, 15:00 • Новости дня
    Путин призвал производить критически важную продукцию внутри страны

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость самостоятельного создания критически важной продукции на фоне современных вызовов.

    Президент Владимир Путин принял участие в десятом юбилейном съезде Союза машиностроителей России, который проходит в Национальном центре «Россия», передает ТАСС.

    «Сама жизнь, вызовы, с которыми мы столкнулись, доказали правильность тезиса о том, что нам необходимо самостоятельно производить критически важную продукцию. Иметь свои «технологические ключи» ко всем производствам, которые принципиально значимы для экономики, для повышения [качества] жизни людей и обеспечения безопасности государства», – заявил президент..

    Предыдущий визит президента на съезд состоялся десять лет назад, в апреле 2016 года. Тогда он оценивал состояние машиностроения с учетом мировой конъюнктуры. В последующие годы российский лидер регулярно направлял участникам приветствия, подчеркивая важность отрасли для укрепления промышленного потенциала страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства перед участниками съезда Союза машиностроителей России.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал об увеличении экспорта продукции отечественного машиностроения на 28% за прошлый год.

    Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил о планах создания универсального авиадвигателя ПД-35 для военной и гражданской техники.

    14 мая 2026, 15:18 • Новости дня
    Путин рассказал о регулярном обсуждении ключевой ставки с Центробанком

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей упомянул постоянные консультации с профильными ведомствами по вопросам кредитно-денежной политики и доступности долгосрочного финансирования.

    Российский лидер Владимир Путин выступил на десятом съезде Союза машиностроителей России, передает ТАСС. В ходе мероприятия поднимались актуальные экономические вопросы.

    «Сейчас все-таки десятый съезд – юбилейный. Не буду о грустном говорить, не буду говорить о ключевой ставке, не буду говорить о необходимости наличия «длинных денег» и укреплении рубля. Мы со многими из вас регулярно встречаемся, все это известно, обсуждаем с правительством, с Центральным банком. Вы в материале», – отметил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства перед участниками съезда Союза машиностроителей России.

    В конце апреля Банк России опустил ключевую ставку до 14,5% годовых.

    Длительное удержание жесткой денежно-кредитной политики усложнило обслуживание долгов клиентам банков.

    12 мая 2026, 18:28 • Новости дня
    В Италии обвинили ЕС в разжигании войны после отказа от предложения Путина

    В Италии обвинили ЕС в разжигании войны после отказа от посредничества Шредера

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Профессор из Италии Паоло Бекки резко осудил европейских лидеров за отказ рассмотреть кандидатуру Герхарда Шредера посредником на переговорах между Россией и Евросоюзом.

    Профессор Генуэзского университета Паоло Бекки резко раскритиковал европейских лидеров за отказ рассмотреть предложение президента России Владимира Путина о назначении бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера посредником на возможных переговорах между Россией и Евросоюзом, сообщает RT.

    В своем сообщении в соцсетях Бекки заявил: «Россия открылась Европе... Но нет, клоуны из Брюсселя отвергли это посредничество, как и немцы. Кучка поджигателей войны, которых следовало бы отправить в ад». Позже он отметил, что, по его мнению, лидеры стран Евросоюза не заинтересованы в мирном диалоге и продолжают эскалацию конфликта.

    Профессор подчеркнул, что подобные решения лишь усиливают напряженность и лишают Европу возможности выйти на переговоры для урегулирования кризиса на Украине. Бекки также добавил, что назначение Шредера могло бы стать шагом к деэскалации и восстановлению контактов между Россией и Евросоюзом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 мая президент Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для прямого дипломатического диалога между Москвой и европейскими государствами.

    Российская сторона заявила о готовности к дипломатическим контактам и с другими представителями ЕС, которые не позволяли себе оскорбительных высказываний в адрес России.

    Однако в Берлине выступили против назначения Шредера европейским посредником в контактах с Россией по Украине. Позже немецкие СМИ сообщили, что в правящей коалиции Германии обсуждается кандидатура президента Франка-Вальтера Штайнмайера как главного посредника в переговорах между Евросоюзом и Россией.

    Идея привлечь Шредера к диалогу вызвала активные дискуссии среди европейских политиков, но официальной реакции пока не последовало, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    12 мая 2026, 21:40 • Новости дня
    Путин отметил проблему скидок за счет продавцов на маркетплейсах России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент РФ Владимир Путин в ходе доклада главы Минэкономики Максима Решетникова акцентировал важность решения проблемы предоставления скидок на маркетплейсах за счет малого бизнеса.

    Президент России Владимир Путин в ходе обсуждения с министром экономического развития Максимом Решетниковым сделал акцент на вопросах функционирования маркетплейсов, сообщается на сайте Кремля. Глава государства обратил внимание на необходимость отказа от практики, когда продавцы малого бизнеса вынуждены предоставлять скидки за свой счет на онлайн-платформах.

    По словам Путина, важно защитить интересы предпринимателей, чтобы они сами могли принимать решение о предоставлении скидок. Решетников отметил, что власти активно работают над этими вопросами в сфере платформенной экономики. Он подчеркнул, что дискуссии с маркетплейсами по этому поводу достигли пика, однако удалось убедить платформы изменить подход.

    Министр добавил, что сами представители маркетплейсов начали осознавать, что навязывание скидок за счет бизнеса подрывает маркетинговые стратегии малого предпринимательства. Решетников заявил: «Вы попали в самую болезненную точку». Путин в ответ уточнил, что речь идет именно о праве продавца отказаться от такой практики, и министр согласился с этим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр экономического развития Решетников доложил президенту Путину о росте экономики России. Президент Путин по итогам доклада констатировал появление положительных тенденций в экономике страны. Глава государства анонсировал быстрое проведение совещания по вопросам экономики.

