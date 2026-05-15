Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва не отказывается от общения с представителями Европы, но бегать за ними не планирует, передает ТАСС. Об этом дипломат рассказал на пресс-конференции по итогам министерской встречи БРИКС в Нью-Дели.

«И мы не напрашиваемся в какие-то переговорные процессы с Европой. И ответ президента [РФ Владимира] Путина надо рассматривать именно в контексте того, что мы готовы, но никогда не будем бегать, умолять», – подчеркнул министр иностранных дел.

По словам Лаврова, европейские страны имеют полностью отрицательный послужной список в вопросах договороспособности. Дипломат напомнил, что у них были шансы внести вклад в украинское урегулирование, но они провалили свою роль гарантов и добросовестных посредников как во время госпереворота в феврале 2014 года, так и при подписании Минских соглашений в феврале 2015 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, инициатива назначить Герхарда Шредера переговорщиком от Евросоюза спровоцировала бурные дискуссии.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о недоговороспособности киевского режима.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал разрешать разногласия с европейскими странами за столом переговоров.